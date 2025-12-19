Снижение ключевой ставки до 16%: последствия для экономики, бизнеса, россиян, курса рубля

Как снижение ключевой ставки ЦБ до 16% скажется на бизнесе, населении и курсе рубля, читайте в материале РИАМО.

Решение Банка России снизить ключевую ставку до 16% годовых продолжает этап смягчения ДКП. Эксперты оценили, какие последствия этот шаг принесет для экономики, бизнеса, кошелька россиян и курса рубля. Их мнения сходятся в осторожном оптимизме, но расходятся в оценке рисков и темпов позитивных изменений. О последствиях снижения ключевой ставки ЦБ читайте в материале РИАМО.

Сигнал о стабильности, но не драйвер бума

Регулятор видит постепенное ослабление инфляционного давления и готов смягчать денежно-кредитную политику без риска перегрева экономики, поэтому произошло снижение ключевой ставки, считает инвестор и предприниматель Владислав Никонов. В 2026 году это позволит снизить вероятность резкого замедления деловой активности и поддержит внутренний спрос, хотя значительного ускорения роста ожидать не стоит, добавляет он.

По словам эксперта, для бизнеса данный шаг даст умеренную поддержку, стоимость заимствований останется высокой, требования банков к заемщикам сохранятся довольно жесткими, особенно для малого и среднего бизнеса. При этом компании смогут точнее планировать долговую нагрузку, фиксировать ставки там, где это возможно, и оптимизировать управление ликвидностью.

«Для населения изменения будут постепенными, ставки по вкладам начнут корректироваться вниз, кредиты станут доступнее, но массовых изменений в поведении домохозяйств не произойдет. Курс рубля при снижении ставки на 0,5% останется стабильным, но будет по-прежнему зависеть от экспортной выручки, бюджетной политики и движения капитала», — полагает Никонов.

Стимул для инвестиций с инфляционным риском

Решение Банка России о снижении ключевой ставки до уровня 16% следует рассматривать в качестве нового этапа по переходу к более мягкой монетарной политике, говорит д. э. н., профессор кафедры операционного и отраслевого менеджмента факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Грищенко.

«Полагаем, что снижение ставки окажет стимулирующее воздействие на совокупный спрос, облегчив доступ к кредитным ресурсам корпоративным заемщикам. Это поспособствует росту инвестиционной активности, особенно в капиталоемких и импортозамещающих отраслях. Однако этот эффект носит неоднозначный характер: при сохраняющемся инфляционном фоне дополнительное кредитное расширение может усилить давление на цены», — считает эксперт.

Он отмечает, что для предприятий реального сектора снижение ключевой ставки означает постепенное удешевление заимствований и снижение процентных расходов. Наибольшую выгоду получают субъекты малого и среднего бизнеса. Это может привести к росту инвестиционной и экспортной активности, улучшению ликвидности. В то же время банки могут сохранять осторожность в кредитной политике из-за высоких рисков неплатежей.

«Для домохозяйств смягчение монетарных условий способствует снижению ставок по потребительским и ипотечным кредитам, что простимулирует потребительский спрос и, возможно, рынок жилья. Однако доходность по депозитам и другим инструментам с фиксированной доходностью снизится, что ослабит мотивацию граждан к накоплению сбережений и перераспределит денежные потоки в потребление и инвестирование, что может вызвать дополнительные инфляционные риски», — высказывает свое мнение Грищенко.

По его словам, снижение ставки потенциально снижает привлекательность рублевых активов. Это может вызвать умеренное давление на курс рубля, особенно при сохранении внешнеэкономической неопределенности, санкций и зависимости бюджета и торгового баланса от цен на энергоносители, добавляет он.

Длинный тренд для «экономики предложения»

Снижение ключевой ставки до 16% является сигналом, что, несмотря на очевидные сложности, достигнут определенный уровень устойчивости, который позволяет смягчать ДКП и формировать условия для увеличения деловой активности бизнеса и роста покупательной способности населения, при этом делая ставку на формирование экономики предложения, реализация которой позволит обеспечить умеренную инфляцию и устойчивый рост эффективности производственной сферы, уверен доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Для бизнеса это сигналом к тому, что смягчение ДКП — тренд длительный, но требующий осторожности и осмотрительности, а значит, необходимо максимально использовать имеющиеся резервы и оценивать перспективность реализации тех или иных проектов развития, особенно если эти проекты характеризуются как высокорисковые.

«Снижение ключевой ставки до 16% позволит осуществить мягкое ослабление курса рубля, так как текущий уровень укрепления национальной валюты выступает скорее сдерживающим фактором для эффективности экспортоориентированных отраслей. Скорее всего, мы увидим после 19 декабря ослабление национальной валюты до уровня 83–87 рублей за доллар и 92–96 рублей за евро, это позволит обеспечить и рост уровня доходности экспортоориентированных отраслей, и доходы бюджета. При этом начинающийся в декабре и продолжающийся в январе налоговый период несколько поддержит рубль и позволит ему укрепиться до показателей 80–84 рубля за доллар и 90–94 рубля за евро», — прокомментировал Хачатурян.