Снимет ли Трамп санкции с России и при каких условиях это может произойти

Вновь избранный 47-й президент США, республиканец Дональд Трамп после вступления в должность 20 января 2025 года может снять часть санкций с России, наложенных ранее администрацией действующего президента Джо Байдена. Эту мысль в настоящий момент транслируют многие мировые информагентства. Однако, реальность может оказаться несколько иной.

Есть отрасль, с которой США могут снять антироссийские санкции

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Дело в том, что санкционные ограничения в США отменить тяжело, так как такое решение нужно протащить через Сенат и Конгресс, поясняет специалист департамента стратегических исследований компании ТР Николай Вавилов. И если с Сенатом Трамп, условно говоря, сможет договориться, то в Конгрессе почти наверняка будет яростное сопротивление и демократов, и республиканцев (а иначе зачем прикладывалось столько усилий). Между тем, Трамп, руководствуясь интересами собственной страны, сможет убедить конгрессменов снять часть санкций с России в той области, где российские и американские интересы совпадают — в космической отрасли, считает Вавилов.

«Также очень возможно снятие Трампом санкционных ограничений с россиян — частных лиц, но не с организаций. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в российских СМИ уже заявил, что в Кремле не ждут изменения санкционной политики Соединенных Штатов после победы Трампа на президентских выборах», — напоминает эксперт.

Пока политики и эксперты спорят, Минфин США в 8 октября уже снял санкции с 11 российских банков, руководствуясь собственными интересами, отмечает Вавилов. Речь идет о банках «Открытие», «Зенит», «Санкт-Петербург», Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Внешэкономбанк, Росбанк, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Банк России. Отмена санкционных ограничений являются временными и продлятся до 30 апреля 2025 года. Указанные банки смогут без каких-либо проблем обрабатывать международные транзакции предприятий по добыче, переработке, транспортировке и покупке нефти, газа, угля, древесины и других энергоносителей.

В ближайшее время Трамп не снимет санкции с России

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Своим единоличным решением Трамп не сможет снять санкции с России, высказывает свое мнение эксперт управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой. В 2017 году Конгресс США принял закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Суть этого закона в ограничении возможностей действующего президента страны на снятие санкций. Сейчас это потребует одобрения палаты представителей и Сената, отмечает он.

«Даже при том, что республиканцы будут иметь большинство в палате представителей, общий консенсус на снятие санкций представляется маловероятным. Более того, в апреле 2022 года Конгресс США принял закон о приостановлении "постоянных нормальных торговых отношений" с Россией и Беларусью и о прекращении импорта энергоносителей из России. То есть, налицо ужесточение условий. Аналитики единодушны в своем мнении, что в ближайшее время снятие санкций крайне маловероятно. Об этом можно говорить только в среднесрочной или даже долгосрочной перспективе», — комментирует Рудой.

США могут показательно снять некоторые санкции с России

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Существуют условия, при которых часть санкций может быть снята — это возможно в случае прекращения военных действий на востоке Украины и достижения Россией и Украиной мирных договоренностей, говорит эксперт управления международного сотрудничества ГУУ. Прогнозы по времени здесь строить сложно. Трамп неоднократно заявлял, что остановит конфликт «за 24 часа», и теперь у него есть для этого все возможности. В результате общих усилий по деэскалации можно надеяться на заморозку конфликта. И тогда США могут показательно снять некоторые ограничения с России, считает Рудой.

«Возможно, из "черного" списка будут исключены несколько физических лиц и организаций и будут предприняты послабления, не касающееся ключевых областей. Например, возобновление авиаперевозок и восстановление работы платежных сервисов, то есть то, что относится к потребительскому сегменту», — отмечает эксперт.

В этой связи можно отметить недавнее разрешение Минфина США совершать сделки в области энергетики 11 российским банкам. Понятно, что такое решение больше продиктовано собственными интересами США и носит сезонный характер на зимний период. Но это говорит о том, что «если надо», какие-то санкции снимаются, подчеркивает он.

Рудой привел пример снятия санкций со страны. Так, в 1995 году после подписания Дейтоновских мирных соглашений ООН сняла санкции с Союзной Республики Югославии. США, впрочем, снимать санкции не торопились и сделали это только в 2001 году после ухода Слободана Милошевича.

«Аналитики неоднократно отмечали, что санкции вводятся быстро, а снимаются медленно и тяжело. Поэтому примеров снятия санкций в современной истории не так и много. А Куба, Иран и Северная Корея живут в таких условиях не один десяток лет и стараются всячески приспособиться», — заключил он.