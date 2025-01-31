Смертоносный «Микроб»: что известно о новейших российских дронах с искусственным интеллектом

В зону специальной военной операции (СВО) поставили несколько тысяч дронов-камикадзе «Микроб», разработанных в Новосибирске. Этот беспилотник с элементами искусственного интеллекта (ИИ) отличается уникальными качествами: в настоящее время российские военные активно используют его на поле боя.

Что известно о новейших российских FPV-дронах «Микроб»

О том, что новейшие российские дроны «Микроб» активно используются в зоне СВО, стало известно 23 января. При этом, по данным СМИ, вместе с дронами военные также получили беспилотники-ретрансляторы «Касатка».

Отличительная черта «Микроба» — в том, что у него есть элементы ИИ, благодаря чему он может самостоятельно сопровождать захваченную цель.

Как ранее отмечал создатель дрона Александр Грязнов, благодаря своим особенностям беспилотник может сопровождать цель вне зависимости от ее маневров. А еще у «Микроба» есть достаточные динамические характеристики для того, чтобы летать с перегрузками и на больших скоростях. При этом у беспилотника модульная конструкция, поэтому его можно подготовить к выполнению разных конкретных задач. Например, «Микроб» может использоваться как ударный дрон или же как разведчик.

«В бою в разных условиях надо применять разные вещи. Ночью должны работать тепловизионные инструменты, есть разные радиочастотные окна на разных участках фронта. Соответственно, по частотам управления и видео необходимо устанавливать разные приемо-передающие устройства. Главное — понять баланс, чтобы устройство не было слишком насыщено дополнительными деталями и бойцам на фронте не приходилось бесконечно складывать эти конструкции», — рассказывал Грязнов.

Какие преимущества есть у беспилотников «Микроб»

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Говоря о преимуществах дрона «Микроб», военный эксперт Василий Дандыкин отмечал, что он существенно дешевле многих других дронов, которые используют вооруженные силы. Еще одно достоинство «Микроба» — это способность преодолевать работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Создатель беспилотника ранее отмечал, что дрон ориентируется в пространстве при помощи автопилота с нейросетью. «Микроб» через камеру применяет технологии машинного зрения и видит цель, в связи с чем глушители сигнала просто не работают против него.

«То, что сейчас называется БПЛА, — условность: пилот есть, он сидит на земле. Соответственно, если мы обрубим канал связи, то дрон перестанет выполнять свою функцию полезную, а боевая машина должна дойти. Какие функции выполняет ИИ: если у вас обрублены каналы связи, машина должна долететь до точки. ИИ удерживает объект у себя в прицеле, перехватывает управление, и дрон атакует цель уже в безоператорном режиме, его невозможно заглушить. РЭБ не сработают уже», — рассказывал Александр Грязнов.

Как создавались дроны «Микроб» с ИИ

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Беспилотник «Микроб» разработали в Академгородке Новосибирска — одном из главных как научных, так и образовательных центров России. Работа велась при поддержке «Кулибин-клуба» («Народный фронт»), цель которого — поиск новых решений в сфере беспилотников всех типов, от летательных до наземных и морских. Систему захвата «Микроба» создала столичная компания «Площадь», причем также в рамках «Кулибин-клуба».

Испытания новейшего дрона начались в середине лета 2024 года. Как сообщалось ранее, беспилотник смог успешно ликвидировать безэкипажный катер. А в августе того же года «Микроб» проявил себя уже непосредственно на линии боевого соприкосновения — уничтожил танк и БТР американского производства, которые использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Затем, в минувшем октябре, был дан старт испытаниям системы захвата дрона с элементами ИИ, которая позволила успешно поразить несколько единиц бронетехники ВСУ. По словам Александра Грязнова, всего за 14 дней одно подразделение из двух расчетов, работавшее 40 беспилотниками, поразило технику противника на сумму, которая была больше стоимости всех трех тысяч произведенных дронов.

Что известно о беспилотниках-ретрансляторах «Касатка»

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«Касатка» — это дрон-ретранслятор, который, как и «Микроб», оснащен искусственным интеллектом. Свое название беспилотник, созданный в Новосибирске, получил из-за характерного внешнего вида. Дрон «Касатка» может передавать сигнал на расстоянии до 50 километров на высоте до двух километров — все это дает возможность российским беспилотникам проводить дальние рейды в тыл противника.

Другие варианты применения «Касатки» — использование в качестве ложной цели, средства воздушной разведки или же дрона-камикадзе, способного нести заряд до трех килограммов тротила на расстояние до 70 километров.