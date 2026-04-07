Смертельное ранение: почему подросток ударил учительницу ножом в Перми и кто он такой

В материале РИАМО читайте подробности нападения ученика на учительницу в Добрянке Пермского края.

Что произошло в Перми 7 апреля 2026 года

Фото - © Mash / скриншот

Утром 7 апреля губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что у входа в школу №5 в Добрянке 17-летний подросток нанес ножевые ранения учителю.

«Пострадавшая учительница этим утром проводила зарядку для 5–9 классов — в школе Добрянки праздновали День здоровья. В этот момент на нее набросился Максим (имя изменено, ред.), ударил несколько раз ножом в шею, спину, живот и убежал. С учениками сейчас работают правоохранители и психологи», — говорится в публикации.

Учительницу в тяжелом состоянии госпитализировали. Из Перми выехала бригада санитарной авиации, в составе которой мультипрофильная бригада врачей. К сожалению, врачи не смогли спасти женщину — учительница русского языка и литературы Олеся Петровна Багута скончалась.

Что известно о причинах нападения подростка на учителя в Пермском крае

Фото - © Евгений Кашпирев / Фотобанк Лори

Известно, что 17-летний подросток учился в классе, где Олеся Багута была классным руководителем. Сейчас нападавший находится в территориальном отделе полиции и правоохранители выясняют мотивы его действий.

По данным СМИ, подросток состоит на учете полиции и несколько раз оставался на «второй год» и не был допущен до ОГЭ. Погибшая учительница 1970 года рождения была завучем школы.

Телеграм-канал Mash сообщает, что напавший подросток ругался матом на учителей, мастурбировал на уроках и мало с кем общался. Он занимался боксом.

Что сейчас происходит в школе в Добрянке

Фото - © страница СУ СК России по Пермскому краю во "ВКонтакте"

На месте трагедии работают экстренные службы, ситуация находится под контролем, учебный процесс продолжается в штатном режиме. В школе вторая смена переведена на дистанционный формат обучения, в первую смену дети отучились до четвертого урока.

Следственным комитетом по Пермскому краю возбуждено уголовное дело.

«С нападавшим в настоящее время проводятся следственные действия, он доставлен в следственный отдел. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального СК России. Назначаются необходимые судебные экспертизы», — говорится в сообщении.

Добавляется, что будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.