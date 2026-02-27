Каким будет курс евро к рублю в марте 2026 года, читайте в марте РИАМО.

Согласно прогнозам аналитиков, март пройдет спокойно для российской валюты. Однако могут возникать факторы, при которых евро начнет расти. Какие факторы будут определять валютные котировки и каких значений они могут достигать, читайте в материале РИАМО.

Март не будет месяцем перемен для курса евро к рублю

Жесткие ДКУ и все еще высокая ключевая ставка продолжают поддерживать рубль. Высокие рублевые доходности ограничивают инвестиционный спрос на валюту и валютные активы, что поддерживает рубль. Также поддержка идет от стабильных экспортных поступлений валюты в страну, перечисляет факторы устойчивости российской валюты ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.

Если в начале года эти поступления поддерживались за счет рекордных цен на цветные и драгоценные металлы, то сейчас они также поддерживаются за счет роста нефтяных цен. Нефть марки Brent выросла до более чем $70 за баррель на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и угроз США. В это же время объемы импорта и, как следствие, спрос на валюту остаются сдержанными, что также поддерживает рубль, отмечает эксперт.

«Мы ожидаем, что по мере снижения ключевой ставки в течение 2026 года кредитный импорт будет восстанавливаться вместе со спросом на валюту, в то время как рублевые доходности, наоборот, будут снижаться. Мы также ожидаем, что в течение года скорректируются цены на нефть, так как по прогнозам на 2026 год наблюдается профицит нефти, а текущий рост вызван геополитическими факторами», — говорит Бредихин.

В марте аналитик не ожидает значительного изменения курса рубля и прогнозирует, что он продолжит торговаться в диапазоне 88–94 рубля за евро. А к концу года будет постепенное ослабление рубля из-за снижения профицита валюты и смягчения монетарной политики, считает он.

Котировки евро будут стремиться к равновесию в 94–95 рублей

В марте динамика европейской валюты сохранит умеренную волатильность на фоне адаптации финансового рынка к новой ключевой ставке, полагает директор департамента торговых операций ГК «ГБИГ Холдингс» Дмитрий Царьков. Весеннее оживление импорта традиционно создает дополнительное давление на курс через сезонное повышение спроса на ликвидность. Стабильность торгового баланса выступает главным условием, препятствующим резким колебаниям национальной валюты в начале весны, отмечает он.

Мировые цены на энергоносители останутся ключевым внешним ориентиром для формирования стоимости евро, подчеркивает Царьков. Прогнозируемый коридор для марки Brent в районе семидесяти долларов за баррель обеспечит достаточный приток выручки для покрытия текущих нужд экономики. Однако сохраняющиеся дисконты на российское сырье и высокие логистические издержки продолжают сдерживать потенциал для существенного укрепления рубля. Глобальное положение евро будет дополнительно определяться риторикой европейского регулятора относительно сроков сохранения жесткой денежной политики, комментирует эксперт.

«Ожидаемый диапазон колебаний курса в марте составит от 93 до 96 рублей за евро. Минимальные значения курса возможны в периоды пиковых налоговых выплат, когда предложение валюты на внутреннем рынке кратковременно возрастает. Максимальные отметки могут быть достигнуты в случае реализации геополитических рисков или резкого сокращения объемов экспортных доходов. Большую часть месяца котировки будут стремиться к равновесному значению в районе 94-95 рублей», — прогнозирует Царьков.

По его словам, инвесторам следует учитывать факторы неопределенности в цепочках трансграничных платежей, которые продолжают влиять на рыночное ценообразование. Текущая конфигурация экономики не дает веских оснований для обвального падения курса рубля в краткосрочной перспективе.

Кто сейчас покупает евро?

«На сегодня евро в районе 90 с небольшим рублей, и, скорее всего, на март сохранится примерно этот же уровень. По ряду причин никаких особо интересных движений не происходит. Если попытаться спрогнозировать курс, то наиболее вероятен коридор: минимум: 87–87,5 рубля; максимум: 94–94,5 рубля», — комментирует коммерческий директор АО «Доля роста» Валерий Богинский.

Он пояснил, что сейчас влияет на курс европейской валюты.

Евро сейчас особо никому не нужны, считает эксперт. Держать деньги в рублях по-прежнему выгодно — прежде всего на депозитах. Этому способствует высокая ключевая ставка ЦБ, которая создает устойчивый спрос на российскую валюту. В марте ситуация вряд ли сильно изменится. Бюджетное правило и продажи валюты государством. Механизм работает так: часть выручки от экспорта нефти, газа и других энергоносителей направляется на обязательную продажу валюты. Эти продажи напрямую увеличивают предложение, например, евро на рынке, и тем самым поддерживают рубль. Изменение структуры расчетов за энергоносители. Продажи нефти и газа остаются значительными, но изменились покупатели и, соответственно, валюты расчетов. Основной объем идет в юанях, рупиях и других валютах дружественных стран. Потребность в долларах и евро при этом близка к нулю, полагает эксперт.

Горячие заголовки про ядерное оружие могут спровоцировать панику и обвалить рубль

В целом обстоятельства для российской валюты в марте будут достаточно спокойные, но есть фактор, способный негативно повлиять на рубль, отмечает Богинский.

«Традиционно в марте начинается сезонное обновление: компании закупают автомобили, оборудование, технику. Все то, что приобретается за доллары и евро. Это создает дополнительный спрос на иностранную валюту. По базовому закону рынка — изменению спроса и предложения — рубль в этот период может немного ослабнуть», — комментирует он.

Что еще может повлиять на рубль в марте, так это сигналы от ЦБ, добавляет эксперт.

Эта тема уже звучала, но стоит посмотреть на нее с другой стороны. Центробанк заявил, что будет двигаться в сторону постепенного снижения ключевой ставки — если, конечно, не случится ничего критического. Рынок уже закладывает эти ожидания, и они подталкивают евро вверх. Логика простая: если ставка действительно пойдет вниз, поддержка рубля ослабнет, и он начнет немного дешеветь, говорит Богинский.

При этом самым непредсказуемым фактором для курса рубля остается геополитика, подчеркивает он.

«Любые неожиданные новости, особенно горячие заголовки — про санкции, про ядерное оружие, про что угодно, — могут спровоцировать панику. В первую очередь среди тех граждан, кто наиболее подвержен эмоциональным решениям. Кто-то на всякий случай побежит в валюту», — отмечает коммерческий директор АО «Доля роста».