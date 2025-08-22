Сколько детей мигрантов сдали экзамен по русскому языку и что делать с остальными: мнение политиков и экспертов

Как работает закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка при приеме в российские школы, читайте в материале РИАМО.

С 1 апреля 2025 года вступил в силу федеральный закон от 28.12.2024 №544-ФЗ, в соответствии с которым детей мигрантов запрещено принимать в российские школы без знания русского языка, а также проверки легальности нахождения на территории России. За прошедшие несколько месяцев появились первые итоги применения новых норм, показавшие, что проблема действительно есть.

Сколько в России детей мигрантов

Фото - © РИА Новости

Оценки численности детей мигрантов в России разнятся.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин привел данные МВД, согласно которым на 1 января 2025 года в России находилось 783 593 несовершеннолетних мигрантов.

Те же данные дал глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. При этом из 783 593 детей мигрантов только 192 254 человека (24,5%) обучаются в образовательных организациях.

«Даже если исключить дошкольников, останется не менее 300 тысяч детей, не посещающих школы», – заявил Фадеев.

Более подробно эта статистика приведена в официальном ответе МВД РФ на запрос депутата Госдумы Сергея Обухова. В частности, в документе сообщается, что из 783 593 детей мигрантов 26,5% – граждане Таджикистана, 14,2% – Киргизии, 13,8% – Узбекистана, 11,8% – Белоруссии, 8,2% – Украины.

Другие цифры в июне 2025 года назвал замглавы МВД России Игорь Зубов, отвечая на вопрос в Госдуме.

«Всего в РФ находятся 638 174 несовершеннолетних ребенка [мигрантов], количество их уменьшается. То, что большая часть из них не учатся, я думаю, что это не соответствует действительности. Но, наверное, где-то половина точно по каким-то причинам болтается», – сообщил Зубов.

Замглавы МВД добавил, что в Москве находятся 80 282 несовершеннолетних иностранца, а обучаются только 25 тысяч детей.

Сколько детей мигрантов смогли сдать тестирование по русскому языку

Фото - © РИА Новости

Как написал 20 августа в своем телеграм-канале Вячеслав Володин, результаты набора в начальные и средние классы в ряде регионов показывают значительное сокращение количества детей иностранных граждан, допущенных до обучения.

Это связано с:

неполнотой либо недостоверностью предоставляемых документов, в том числе отсутствием подтверждения законного пребывания в России;

неудовлетворительными результатами прохождения тестирования на знание русского языка.

По данным Володина, в Нижегородской области количество заявлений на прием в школу от иностранных граждан снизилось почти в 10 раз, в Воронежской области — в семь раз.

«55 детей мигрантов из 91 в Калужской области не подтвердили достаточный уровень знаний, в Свердловской области — 53 из 66, в Тульской области — 32 из 62, в Республике Коми — 11 из 14, в Республике Крым — 4 из 10. В Республике Татарстан каждый десятый ребенок без российского гражданства не сдал тест», – сообщил спикер Госдумы.

Похожую информацию предоставили власти Екатеринбурга. По сообщению городской администрации, тестирование успешно прошли только 15 человек из 65, что составляет 23%.

При этом основная часть заявителей-мигрантов отсеивается на стадии проверки документов, до сдачи экзамена доходят немногие.

Так, еще 14 мая Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) сообщила, что из 1762 человек, заявившихся на тестирование, проверку документов не прошли 81%, и к экзамену было допущено лишь 335 человек.

В начале июня Вячеслав Володин сообщал, что за два месяца действия новых норм они показали свою эффективность — от общего числа заявившихся в школы приняты только 4%.

«По состоянию на 22 мая было подано 2868 заявлений на участие в тестировании, допущены до экзамена 498 человек (17%)», – написал спикер Госдумы.

Какое тестирование по русскому языку сдают дети мигрантов

Фото - © РИА Новости

Вячеслав Володин напомнил, что изначально Рособрнадзор предложил вариант, при котором для успешной сдачи тестирования по русскому языку детям мигрантов необходимо правильно выполнить 30% работы. Госдума с этим не согласилась, и в итоге порог успешного прохождения тестирования был повышен до 90%.

По словам спикера нижней палаты парламента, диагностические материалы для тестирования по русскому языку, включая устную часть, разработаны индивидуально для каждой ступени обучения. Посмотреть их можно на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Как объяснил Володин, для поступления:

в 1-й класс необходимо правильно ответить на 9 из 10 заданий;

во 2-5 классы — на 18 из 20 заданий;

в 6-9 классы — на 20 из 22 заданий;

в 10-11 классы — на 22 из 24 заданий.

Что делать с детьми мигрантов, которые не сдают экзамен по русскому языку

Фото - © РИА Новости

Если ребенок не смог пройти тестирование, через три месяца он может попробовать это сделать повторно (подробнее о порядке прохождения тестирования можно прочитать в приказе Министерства просвещения).

При этом отдельные политики и чиновники предлагают не растягивать этот процесс до бесконечности. В частности, с инициативной такого рода регулярно выступает депутат Госдумы Михаил Матвеев.

«Существует ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей — это статья 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. По ней МВД в прошлом году составило около 8 тысяч протоколов в отношении родителей детей мигрантов, чьи дети не посещают школу. В отношении тех родителей, чьи дети не сдали экзамены, если через некоторое время выяснится, что они по-прежнему находятся в стране и не посещают учебное заведение – неважно, по уважительной или неуважительной причине – эти протоколы должны составляться. Если два таких протокола будет составлено за год, то эти родители должны будут подлежать депортации из России. Таким образом надо решать эту проблему — отправлять их домой», – полагает парламентарий.

Глава СПЧ Сергей Фадеев напомнил, что обязанность дать детям образование возложена на их родителей и опекунов не только в России, но и в странах Средней Азии.

«Если иностранные граждане не намерены соблюдать законы страны пребывания – пусть уезжают обратно, и права их детей на образование обеспечивает страна исхода. Мы не можем себе позволить безответственное отношение к будущему детей, даже если они не граждане России и приехали сюда с трудовыми мигрантами. Кроме того, скопления неприкаянных детей и подростков на улице и в общественных местах угрожают стать серьезным криминогенным фактором», – полагает чиновник.

Какие еще законопроекты в отношении детей мигрантов предлагают в России

Фото - © РИА Новости

На обязательном тестировании на знание русского языка фантазия российских парламентариев в отношении детей мигрантов не иссякла.

Так, в августе в Госдуму был внесен законопроект, в котором предлагается ввести платное обучение для иностранцев в российских школах и ограничить количество бесплатных попыток прохождения тестирования на знание русского языка (одним из авторов документа стал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов).

Авторы законопроекта поясняют, что из-за увеличения числа детей мигрантов в российских школах в 2025 году не хватает более 900 тысяч мест, а тестирование на знание языка для приема в образовательные учреждения осуществляется за счет бюджетных средств.

«Принятие законопроекта позволит сэкономить бюджетные средства, которые могут быть направлены в том числе на дополнительные выплаты учителям, а также создать более комфортную образовательную среду для всех участников образовательного процесса, способствовать повышению интереса к изучению русского языка за границей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ответ на эту инициативу в Минпросвещения РФ напомнили, что она противоречит конституции.

«У нас по конституции всем гражданам России и иностранным гражданам предоставляется право на образование. Это общее право для всех людей, которые находятся на территории Российской Федерации. В части общего образования – это бесплатно, в части СПО — тоже, в части высшего образования – на конкурсной основе бесплатно», — сообщил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут.

С еще одной инициативой касательно детей мигрантов выступили депутаты фракции «Новые люди». Они направили запрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову, в котором предложили законодательно закрепить норму, запрещающую зачисление в один класс более одного ребенка-мигранта.

Семейный психолог Светлана Качмар считает эту инициативу негуманной по отношению к детям мигрантов.

«Все дети и родители будут знать, что это вот "специальный мигрантский ребенок на специальном отдельном месте". Наводить луч прожектора на такого ребенка довольно опасно, потому что этим мы создаем угрозу буллинга, преследования», — полагает специалист.

Представитель узбекской диаспоры Санкт-Петербурга Незматжон Мамаджанов в ответ на инициативу «Новых людей» предложил увеличить квоту для детей иностранцев в одном классе до пяти.

«Есть Кавказ: азербайджанцы, армяне. Есть народы Средней Азии. Если даже брать по одному ребенку каждой национальности, получается примерно пять человек», — подсчитал специалист.