Скандальный Сигма-бой: почему песня вызвала резонанс в России и за рубежом

В материале РИАМО рассказываем об истории создания хита «Сигма-бой» и о том, какой резонанс эта песня вызвала среди российских и зарубежных слушателей.

Подростковый трек «Сигма-бой» завирусился в соцсетях еще в конце 2024 года. Ролики с «Сигма-боем» — неожиданно для авторов трека — начали записывать тысячи пользователей TikTok, затем песня оказалась на первой строчке популярного сервиса Spotify, а в декабре ролик с озвучкой из песни выложил на своем официальном канале итальянский футбольный клуб «Аталанта». В середине января 2025 года трек попал на седьмое место танцевального топа в музыкальном чарте Billboard.

Что известно об авторах песни «Сигма-бой»

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Исполнительницы хита — 12-летние Светлана Чертищева (Betsy) и Мария Янковская. Светлана живет в Петербурге, Мария — в Москве. Подростковые песни они записывали и раньше, но «Сигма-бой» стал первым их прорывом не только на российские, но и зарубежные площадки. При этом изначально трек не вызвал особого ажиотажа у русскоязычной аудитории, но сразу полюбился иностранным слушателям. На YouTube у официального аудиоролика более 65 миллиона просмотров.

Автор песни «Сигма-бой» — отец Светланы Михаил Чертищев, композитор, музыкальный продюсер и аранжировщик. В основном Михаил пишет музыку для мультфильмов, в его портфолио музыкальные темы для проектов «Барбоскины», «Лунтик и его друзья», «Три богатыря на дальних берегах», «Иван Царевич и Серый Волк 2», «Три богатыря. Ход конем» и других. В 2015–2016 годах Михаил выступал продюсером Алисы Кожикиной, победительницы первого сезона шоу «Голос. Дети».

Сам композитор поясняет, что сразу планировал написать хит: «Песня „Сигма Бой“ очень хорошо продумана, чтобы она была интересна большой аудитории. В ней присутствует и мемность, в то же время я постарался сделать ее полноценной песней, которую просто приятно слушать вне рамок социальных сетей. Интегрировал в нее народный мотив, и это тоже по-своему повлияло на ее дальнейшую судьбу. Любая этника, талантливо сделанная, очень хорошо заходит слушателям».

О чем песня «Сигма-бой»

В современном подростковом сленге «сигма-бой» означает парня или мужчину, который отличается яркой индивидуальностью, но при этом старается оставаться вне общепринятых норм. По сути, «сигма-бой» — это своего рода волк-одиночка, слегка отстраненный, но привлекательный за счет своей харизмы и непохожести на других.

Сам автор хита рассказывает о создании трека так: «Само слово „сигма“ — достаточно острое, яркое. У меня долго вынашивалась в голове идея девчачьей песни мечты. Родился образ красивого парня, которого любят все девчонки, но одна будет настолько интересна для него, что будет перебивать внимание других».

«Сигма-бой» и скандал в Европарламенте

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25 января 2025 года стало известно, что Европарламент обвинил трек «Сигма-бой» в «пропаганде патриархальных и пророссийских ценностей». Депутат Европарламента Нела Риль, представляющая социально-либеральную партию Volt, заявила, что Россия проникает в европейскую культуру через музыку, поэтому трек стоило бы запретить.

«Министр культуры Украины указал мне на то, что Россия нацелена на книги и музеи, а также на украинский язык, музыку и современных украинских инфлюенсеров. ЕС должен оказать решительную поддержку и пресечь даже эти тонкие проникновения и фальсификации», — подчеркнула Нела Риль. Нела Риль Депутат Европарламента

После этого заявления ролик «Сигма-бой» всего за три дня набрал еще 15 миллионов просмотров на YouTube. В числе комментаторов главным образом российские слушатели, и они благодарят Европарламент за популяризацию русской музыки.

«Европарламент — спонсоры девчонок? Лучшей рекламы и не придумать! Процентов семьдесят жителей России и знать не знали о них, а теперь в курсе!»

«Зашел послушать, когда узнал, что ее хотят запретить в Европе. Ставлю лайк и оставляю коммент для продвижения».

«Вы смогли разозлить Европарламент. Такого даже у „Мотлю Крю“ и „Твистер Систер“ не получалось».

«Прослушал эту песню и стал в сто раз патриархальнее и русско-культурнее. Я понял, что Онегин был сигма-боем».

«Благодарю Европарламент за рекламу. Иначе бы не послушал. Девочки, вы просто космос!»

Автор песни прокомментировал ситуацию следующим образом: резкое повышение и без того высокого интереса к треку — закономерный результат запретов. «Логично, что когда человеку что-то запрещают, у него, наоборот, появляется желание еще больше это запретное посмотреть, послушать. Так и получилось, что ситуация привлекла новых слушателей, которые раньше не были знакомы с творчеством дуэта».

Российские чиновники также не остались в стороне. Скандал с песней, в частности, привлек внимание лидера ЛДПР Леонида Слуцкого: «Мы изучим высказывания европейских политиков о российской песне „Сигма бой“ на соответствие Конвенции о правах ребенка и обратимся в международные организации по защите детей».

За подростковый хит вступился и Виталий Милонов: «Считаю, что наезжать на девочек в корне неправильно. Это, по сути дела, прорыв. Да, в мире существует не только классическая музыка… Если эта музыка русская — замечательно! Давайте поддержим девочек и не будем их обижать, а сделаем так, чтобы русская музыка звучала по всему миру».

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина также прокомментировала интерес депутатов к песне.

«Сигма бой всех депутатов и общественных деятелей интересует, а вот повальное распространение найма на работу закладчиком через соцсети — никого. Чего так?» Екатерина Мизулина Директор «Лиги безопасного интернета»

Трек «Сигма-бой» тем временем остается в топе чарта Billboard и ежеминутно набирает сотни новых просмотров на YouTube.