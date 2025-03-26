Скандал с ПИК и Lovit: что случилось с интернетом и как будут решать проблему

О глобальном интернет-коллапсе в десятках новостроек ПИК и причинах этого сбоя рассказываем в материале РИАМО.

ЧП в новостройках ПИК в марте 2025 года: что произошло

Фото - © Фотобанк Лори

В пятницу 21 марта 2025 года в сети появились многочисленные сообщения о том, что несколько десятков ЖК от застройщика ПИК остались без интернета. В число пострадавших попали жильцы новостроек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и других регионах России. Несмотря на то, что официальный провайдер ПИК – Lovit (ООО «Ловител») – обещал наладить интернет в течение нескольких часов, в итоге сбой продлился несколько суток. К обеду субботы жалоб на отсутствие доступа к сети было уже несколько тысяч.

Кроме того, множество жильцов в течение 2-3 дней попросту не могли попасть в собственные дома. Дело в том, что подъезды в новостройках ПИК оснащены так называемым «умным домофоном», который, помимо магнитного ключа, управлялся с помощью мобильного приложения. Поскольку за каждый магнитный ключ в УК ПИК требовали заплатить 3000 рублей, большинство жителей многоэтажек предпочитали пользоваться бесплатным приложением. Однако в отсутствие интернета «умный домофон» перестал работать, и попасть в собственные дома жильцам стало практически невозможно.

Людям приходилось звонить соседям с просьбой открыть двери либо вызывать курьеров доставки, у которых были магнитные ключи от всех подъездов.

Помимо этого, финансовые потери понесли многочисленные торговые точки и коммерческие предприятия, расположенные на первых этажах: у них отключилось кассовое оборудование, в результате работа в нормальном режиме стала невозможной. Также в число пострадавших вошли люди, которые трудились на «удаленке» и в течение нескольких дней не могли работать из-за отсутствия интернета.

При этом жители ПИКа отмечали, что Lovit – единственный доступный поставщик интернет-услуг в домах, поскольку застройщик запрещает собственникам квартир и коммерческих помещений пользоваться услугами любых других провайдеров.

Причина интернет-коллапса в новостройках ПИК

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Сайт и телеграм-канал единственного провайдера ПИК первое время сообщали о временных неполадках, а затем и вовсе перестали отвечать на запросы и жалобы. В воскресенье стало известно, что вероятной причиной сбоя стала массированная DDoS-атака на сервера Lovit. Хакеры, предположительно, работали из США, Германии, Швеции, Финляндии и России, интенсивность атаки достигала 22 миллионов пакетов в секунду.

Сбой продолжался несколько суток. В некоторые дома интернет вернулся только через два дня, но у многих пользователей связь отсутствовала даже к вечеру 25 марта. В пресс-службе Роскомнадзора прокомментировали ситуацию следующим образом: «Инфраструктура провайдера оказалась не готова к такой массированной DDoS-атаке. Проблемы с работой ресурсов компании до конца не решены».

Провайдер Lovit сообщил о том, что ведет работы по устранению неполадок и пообещал произвести перерасчет для всех абонентов, размер компенсации будет зависеть "от продолжительности технических трудностей".

Последствия интернет-сбоя в новостройках ПИК

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За период с 21 по 23 марта жильцы квартир и собственники коммерческих помещений направили более 70 обращений в Федеральную антимонопольную службу с требованием проверить провайдера Lovit в связи с нарушением законодательства. Им удалось выяснить, что генеральный директор ООО «Ловител» Мария Ляхова занимает должность топ-менеджера ГК ПИК, и именно этим может объясняться запрет на заключение договоров с другими провайдерами.

Пресс-служба ФАС отреагировала на жалобы жителей: «В связи с распространяемой в СМИ информацией об ограничении доступа к услугам иных провайдеров для граждан, проживающих в ЖК застройщика ПИК, ФАС России проведет проверку. При наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования», - сообщили в ведомстве.

Напомним, что еще в апреле 2024 года вступил в силу закон о недискриминационном доступе провайдеров в многоквартирные дома. Эксперт Торгово-промышленной палаты по вопросам ЖКХ Сусана Киракосян прокомментировала ситуацию так: «На сегодняшний день у любого собственника есть право выбрать своего провайдера, заключить договор, определить технические возможности прокладки таких сетей. Требуется соблюдать технические требования к монтажу, но в остальном навязывание со стороны застройщика недопустимо».

25 марта стало известно, что жильцы «пострадавших» многоэтажек готовят коллективные иски против застройщика и провайдера. Также судебные тяжбы планируют и собственники коммерческих помещений, которые из-за сбоев в работе интернета не могли нормально осуществлять свою деятельность и понесли убытки из-за трехдневного простоя.

Массовые жалобы на проблемы с интернетом привели к тому, что за три дня биржевые котировки акций ПИК упали на 5%.

Со стороны РКН поступило предложение закрепить требования к устойчивости сетей связи на законодательном уровне, а также расширить перечень обязательных мер по защите от DDoS-атак, в том числе использовать отечественные инструменты для мониторинга и фиксации трафика.