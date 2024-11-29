Скачки курса доллара сейчас: последствия для российской экономики и граждан

За последнюю неделю волатильность рубля к мировым валютам и юаню зашкалила. Несмотря на все заверения, что курс рубля под контролем, граждане и бизнес встревожены резким обесценением национальной валюты.

Как курс рубля отразится на инфляции

Фото - © Медиасток.рф

Резкое ослабление рубля из-за скачка доллара и евро приведет к нескольким негативным последствиям для экономики России, бизнеса и граждан, констатирует основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

В экономике ослабление рубля вызовет ускорение инфляции. Падение курса рубля на 10% может добавить 0,5-1% к инфляции, что приведет к ее ускорению до 8-9% к концу года, считает эксперт.

«Одним из первых последствий станет рост цен на импортные товары, включая электронику, бытовую технику, автомобили и одежду зарубежных брендов в течение ближайших 3-6 месяцев. Это создаст дополнительное финансовое давление на потребителей и бизнес», — говорит Астафьев.

Как девальвация рубля отразится на бизнесе

Фото - © Freepik.com

Банк России, вероятно, повысит ключевую процентную ставку в декабре, что окажет влияние на стоимость кредитов и бизнес-активность, предполагает основатель инвестиционной компании SharesPro. Прогнозируемое повышение ставки: до 22-23% в базовом сценарии и до 23-25% в рисковом. Эти меры направлены на сдерживание инфляции и стабилизацию курса рубля.

«Для бизнеса увеличение ставки может усложнить доступ к кредитным ресурсам, что окажет давление на малые и средние компании. Требования к валютным операциями остаются жесткими: бизнес обязан возвращать 40% валютной выручки и продавать 90% от возвращенной суммы. Недавнее снижение обязательной продажи средств с 50% до 25% может облегчить часть финансового давления», — комментирует Астафьев.

Россиян ждет повышение цен и снижение покупательной способности

Фото - © Анна Аникова / Фотобанк Лори

Для граждан, рост цен на импортные товары и повышение процентных ставок приведет к снижению покупательской способности. Особенно пострадают те, кто зависит от иностранных товаров или услуг, в том числе в сфере авто- и электроники, говорит Астафьев. Кроме того, возможные трудности с ликвидностью в банковской системе и рост валютных курсов создадут дополнительные проблемы с накоплениями и сбережениями.

«Влияние на рубль также усиливается политической ситуацией: усиление международных санкций и изменения в политической доктрине страны вызывают дополнительное давление на рубль. Снижение стоимости нефти и ограниченные поступления в бюджет также играют свою роль в ослаблении национальной валюты», — отмечает основатель инвестиционной компании SharesPro.

Падение курса рубля: плюсы и минусы

Фото - © Анна Аникова / Фотобанк Лори

Низкий курс рубля выгоден для российского федерального бюджета, важным источником пополнения которого являются сырьевые товары, направляемые на экспорт. В пересчете на рубли при высоком курсе иностранной валюты бюджет получит больше денег, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По его словам, минус такой ситуации заключается в том, что в стране будет расти инфляция, поскольку импортеры будут платить за приобретаемые товары больше и закладывать эти расходы в стоимость продаваемой ими на внутреннем рынке продукции. Плохо контролируемая инфляция — проблема для государства и с макроэкономической, и с социально-экономической точек зрения, уверен эксперт.

Для бизнеса складывается аналогичная ситуация: для большинства экспортёров это выгодно, для импортёров — категорически нет.

«С новыми вызовами столкнутся производства и компании, использующие импортные материалы и оборудование или оборудование, содержащее импортные компоненты. В условиях высоких ставок по кредитам привлекать внешнее финансирование в этом году стало намного сложнее, что усугубляет ситуацию», — резюмирует Деев.

Иностранная валюта не попадает на российский рынок в нужном количестве

Фото - © Adobe Stock

«Основой „донор“ российского валютного рынка — это экспортеры. Однако из-за недавних санкций в адрес российских банков, в частности, Газпромбанка, через которые хоть как-то проходили платежи за энергоресурсы, они столкнулись с транзакционными трудностями. Рынок испытывает дефицит иностранной валюты со стороны предложения», — комментирует руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

По его словам, раньше экспортеры и импортеры со своими заявками на покупку и продажу валюты встречались в биржевом стакане напрямую или через посредничество коммерческих банков, поэтому был достаточно понятный рыночный курс, который определялся балансом спроса и предложения. Сейчас доллары и евро торгуются через межбанковские операции, на бирже остался только юань, поставка которого также затруднительна.

Многие компании начинают прибегать к агентской схеме, когда импортеры перечисляют на счет посредника рубли, экспортеры инвалюту. Те агентские схемы, которые сейчас работают, не могут насытить рынок валютой, так как в 90% случаев схема действует через взаиморасчет по суммам. То есть валюта фактически не попадает на российский рынок, объясняет Мейнхард. В остальных 10% случаях осуществляется поставка как физической, так и безналичной валюты. Однако такая форма взаимодействия с агентом является дорогой и достаточно долгой, поскольку деньги идут не напрямую. Экспортеры не готовы терять 5-7% от выручки на транзакционных издержках и уплате вознаграждений посредникам тем более, что эти издержки им никто не покроет, отмечает аналитик.

Трудности валютного рынка не финансовые, а структурные и политические

Фото - © Екатерина Абрамова / Фотобанк Лори

«Можно говорить о том, что валютный рынок сильно фрагментирован, а поставка валюты в Россию затруднена, что приводит к девальвации рубля. При этом во внешнем контуре у экспортеров достаточно много валютной выручки. Если бы транзакционные барьеры были сняты, то поток иностранной валюты на внутренний рынок смог бы укрепить российский рубль до 70-80 рублей к доллару. Однако санкции мешают это сделать», — указывает эксперт.

Российские финансовые власти это прекрасно понимают, именно поэтому вместо того, чтобы поднимать порог по обязательной реализации части валютной выручки, как это было в 2022 и 2023 годах при ускоряющейся девальвации рубля, они включают другие механизмы. В частности, снижают тот объем инвалюты, которые закупает Банк России в рамках зазеркаливания валютных операций Минфина, связанных с исполнением бюджетного правила. Так как ЦБ после экспортеров и импортеров третий крупнейший участник валютного рынка, это оправданная мера, уверен Мейнхард.

Приток же экспортных денег со стороны предложения мы можем увидеть в двух случаях. Во-первых, если будет придуман путь, позволяющий обойти существующие санкции. Пока лазейки быстро прикрываются OFAC, либо остаются, но их пропускная способность небольшая. Во-вторых, если ограничения будут сняты, что маловероятно, считает эксперт.

«То есть вся проблема с ослаблением рубля связана с тем, что валютная выручка экспортеров с внешнего периметра поступает во внутренний в ограниченном формате и с издержками. Трудности валютного рынка не финансовые, а структурные и политические, а значит системно их решить Банк России не сможет. Однако спекулятивный ажиотаж на внутреннем рынке благодаря мерам ЦБ должен несколько остыть», — резюмирует Мейнхард.