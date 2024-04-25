Синдром хронической усталости и выгорание: симптомы и отличия диагнозов

В материале РИАМО разбираемся с экспертами, как бороться с апатией и нежеланием работать.

По-прежнему остается актуальной проблема различения такого понятия, как выгорание, и синдрома хронической усталости (СХУ): многие люди не отдают себе отчет в том, почему они себя плохо чувствуют день за днем и буквально заставляют себя ходить на работу. Разбираемся вместе с экспертами.

Что такое синдром хронической усталости и какие у него симптомы

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В 2022 году ВЦИОМ писал, что упадок сил и усталость знакомы большинству россиян — с разной степенью периодичности их испытывают 88% всего населения. Среди молодежи 18-34 лет эти симптомы встречаются в 96-97% случаев. Ежедневную усталость испытывает каждый третий россиянин, причем чаще всего на плохое самочувствие жалуются женщины — вероятно, из-за необходимости совмещать разные социальные роли.

Зачастую такие физические проявления — лишь следствие обычной усталости и нагруженности делами, а помочь здесь может качественный отдых. Однако порой за этой усталостью скрывается более серьезная ситуация.

Клинический психолог Игнесса Швацкая рассказала РИАМО, что синдром хронической усталости (СХУ) — это сложное состояние человека, при котором он ощущает переутомление на протяжении не менее полугода, хотя для этого нет объективных причин. Человек не болен, не занят тяжелой работой. При этом усталость усиливается при физической или умственной нагрузке и не проходит даже после отдыха.

Симптомы синдрома хронической усталости (СХУ):

головокружение,

мушки в глазах,

головная боль,

онемение рук, ног,

усиление потоотделения, боль в горле, озноб, тошнота или вздутие живота,

боли в мышцах,

раздражительность,

одышка,

перепады настроения.

Невролог сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Андрей Черемухин также подчеркивает, что подобные симптомы могут говорить и о начинающейся деменции.

«Нередко с нарушением памяти происходят эмоциональные скачки: появляется повышенная тревожность или раздражение, развивается депрессия, снижается интерес к чувствам окружающих. Может нарушиться режим дня: сбивчивый сон ночью и сонное состояние днем», — поясняет эксперт.

Что такое психическое (эмоциональное) выгорание и какие у него симптомы

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Эксперт сообщает, что выгорание — это реакция организма, возникающая вследствие продолжительного воздействия профессиональных стрессов разной интенсивности. Это процесс постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляющейся в симптомах эмоционального, умственного истощения, физического утомления, личной отстраненности и снижения удовлетворения от осуществляемой деятельности. Швацкая подчеркивает, что это всегда совокупность данных проявлений во всех областях жизни человека.

Симптомы эмоционального выгорания:

истощение, усталость,

бессонница,

негативные проявления по отношению к людям (скрытая агрессия),

обесценивание себя и своей деятельности,

раздражительность, гневливость, напряженность,

усиление пассивности (цинизм, пессимизм, апатия),

пренебрежение своими обязанностями,

психосоматические проявления,

чувство вины,

увеличение приема психостимуляторов (курение, алкоголь),

расстройство пищевого поведения,

прокрастинация.

Какие причины лежат в основе СХУ и эмоционального выгорания

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Невролог Андрей Черемухин утверждает, что в большинстве случаев с профессиональным выгоранием сталкиваются именно мужчины. Однако в целом это люди старше 35 лет и работники со стажем свыше 8 лет.

Хроническая усталость, по словам врача, может возникнуть в любом возрасте. Есть два пика развития синдрома: подростковый период (с 10 до 19 лет) и зрелый возраст (с 30 до 50 лет). Более 3 000 исследований показали, что СХУ является самостоятельным соматическим заболеванием, а не разновидностью депрессии и ипохондрии. В 50% случаев на развитие хронической усталости влияет наследственность. Триггером также могут стать вирусные инфекции и слабая иммунная система.

Причины эмоционального выгорания:

постоянные переработки,

потеря контроля над ситуацией,

несоразмерное вознаграждение,

токсичная атмосфера,

отсутствие единомышленников,

несправедливость,

привычка брать всю ответственность на себя,

главная причина — регулярный стресс.

Предпосылки синдрома хронической усталости:

хроническое злоупотребление алкоголем,

несбалансированное питание,

сон меньше 7-9 часов в сутки,

сидячий образ жизни,

острые и хронические заболевания, анемия, онкология, болезни сердца, легких, аутоиммунные нарушения,

прием антигистаминных препаратов, средств от давления,

дефицит витамина D и В12.

Как избежать эмоционального выгорания и как лечить СХУ

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Врач-невролог Андрей Черемухин утверждает, что лечением СХУ должен заниматься невролог и эндокринолог. Для этого придется сдать анализы и пройти тщательный осмотр. Чаще всего, по словам врача, при эмоциональной нестабильности требуются психотерапевтические методы лечения.

Что касается профессионального выгорания, то его можно избежать, если придерживаться некоторых правил:

Как предотвратить эмоциональное выгорание:

разобраться в своем психотипе,

своевременно проходить лечение различных заболеваний,

сбалансировать режим труда и отдыха,

быть физически активным,

развивать позитивное мышление, не циклиться на негативе,

отдыхать,

реализовывать свои цели,

быть способным к положительной оценке,

вносить разнообразие в свою деятельность,

снизить интенсивность в любых делах.

Кроме того, психолог также выделила качества у людей, которые чаще всего страдают от профессионального выгорания. К ним Швацкая отнесла повышенную эмоциональность, перфекционизм, жесткость либо, напротив, мягкость личных границ, чрезмерную требовательность. Однако нередко к выгоранию могут привести и хронические невылеченные заболевания.