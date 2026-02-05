Штраф 700 тысяч за американский клен: почему опасен и как избавиться

В материале РИАМО рассказываем об американском (ясенелистном) клене, о том, почему он опасен, как с ним будут бороться и что может грозить владельцам участков.

Какой штраф придется заплатить за американский клен на участке

Фото - © Wikipedia.org

Рослесхоз опубликовал проект приказа, который утверждает перечень инвазивных или чужеродных растений. Так ко всему известному борщевику Сосновского добавился ясенелистный клен, его еще называют американским.

Эти два растения признаются вредными для российских лесов, они наносят вред лесам как экологической системе и лесным ресурсам, а значит должны быть уничтожены. Документ должен вступить в силу 1 марта 2026 года и по нему тем, кто на своих участках не будет бороться с инвазивными растениями, будет грозить штраф до 700 тысяч рублей. Так, размер взыскания для физических лиц составит от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических — от 400 до 700 тысяч рублей. Кроме того, по решению суда можно будет изъять участок, если владелец не предотвратил распространение таких растений.

Американский клен наносит вред не только лесам, но и городам. В проекте приказа подчеркивается необходимость «принимать меры по выявлению, предупреждению распространения и их уничтожению для каждого лесного района», а всего таких районов указано 43, в них входят, например, Северо-таежный район европейской части РФ и Южно-Уральский лесостепной район. Региональные власти могут сами определять размеры штрафов и списки инвазивных растений.

Например, в Москве список инвазивных растений разделен на три группы. Борщевик входит в первую группу растений, от которых в столице планируют избавиться в течение трех лет, ясенелистный клен входит во вторую группу и от него избавятся в течение 10 лет. Растения из третьей группы, такие как дуб красный, роза морщинистая, облепиха крушиновидная, черемуха виргинская и другие, предлагается запретить к высадке на зеленых территориях и сократить их численность до безопасных значений.

Чем опасен ясенелистный клен и откуда он взялся

Фото - © Nikride. Собственная работа/Wikipedia.org

По сути, американский клен — это сорняк. Он неприхотлив, дает очень много корневой поросли и быстро растет. Кроме того, он распространяется самосевом, а значит, неконтролируемо. Все мы помним «вертолетики» из детства, когда запускаешь плоды-крылатки клена и они спускаются на землю, напоминая лопасти вертолета. Так ясенелистный клен размножается и вытесняет растения-аборигены, заменяя их собой. Этот клен мешает развиваться и расти другим деревьям, например, он полностью останавливает развитие ив и тополей и является основным источником заражения наших лесов белой американской бабочкой.

Биологи отмечают, что это растение, гибрид клена и ясеня, за несколько лет может создать настоящие заросли. Ну, а еще ясенелистный (американский) клен вызывает аллергию, окисляет вещества, содержащиеся в выхлопах автомобилей, до более ядовитых, быстро и часто ломается и падает, так как корневая система не глубокая.

Дерево попало к нам не случайно, никакой «вертолетик» не перелетел бы через океан. Клен был завезен из Северной Америки более 200 лет назад и использовался для быстрого озеленения парков и садов. Сегодняшний минус в прошлом был плюсом и растение казалось вполне перспективным. Но постепенно клен стал вытеснять местные виды и стал представлять реальную угрозу лесам и городам.

Вместо американского ясеня биологи советуют использовать для озеленения городов другие клены, ясень или вяз.

Как бороться с американским кленом

Фото - © Matt Lavin/Wikipedia.org

Бороться с американским кленом можно только полным его корчеванием и последующим сжиганием. Чем раньше вытащить растение из земли, тем успешнее будет борьба с ним. На помощь огородникам могут прийти арборициды, которые уничтожают любую растительность. Выкапывать клен нужно с корнем, а если дерево уже большое, то — вызывать специалистов.

Очередные штрафы вместо реальной борьбы: что говорят россияне о новом законе

Фото - © Myolt. Собственная работа/Wikipedia.org

Законопроект вызвал широкую дискуссию в соцсетях — пользователей интересует, кто будет платить штрафы за американский клен в городах, и кто его будет там уничтожать.

Кроме того, возникает казус, когда за самовольно спиленное дерево тоже предусмотрен штраф, а если не спиливать американский клен, то можно получить штраф за то, что он растет. А если обратиться в администрацию за порубочным билетом, не получит ли человек штраф за существование дерева на его участке, которое он не сажал и которое хочет спилить, потому что это инвазивное растение. Как будет исполняться закон, если будет принят и не возникнет ли таких бюрократических казусов?

«Прекрасный способ отбирать участки у стариков? В лесу, на лугах и вдоль дорог вначале извели бы всю эту гадость. А то везде полно», — пишет пользователь под ником Лили Марлен.

Другой комментатор отмечает, что американского клена и борщевика как раз много не на частных участках, а на муниципальных землях, во дворах.

«За городом, вдоль рек, на пустырях, кого штрафовать будут?» — спрашивает пользователь Дмитрий.

Другие комментаторы добавляют, что уже пытались уничтожить американские клены во дворе, где он разрушает фундамент многоквартирного дома, и на кладбище, но удалять запретили под предлогом того, что это зеленые насаждения.

Еще один комментарий обращает внимание на то, что когда-то и клен, и борщевик высаживались специально, а «сегодня решили переложить и ответственность за содеянное, и обязательство по решению вопроса на простых граждан…».

Ну, а для многих ответственных владельцев участков закон — решение проблем. Ведь они ухаживают за участком, а если соседи попались не слишком аккуратные, то из-за их сорняков возникают проблемы на соседних владениях.