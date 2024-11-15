Сезон охоты: как защитить домашних питомцев от догхантеров в Москве и Подмосковье

Чем догхантеры травят животных, что делать в случае отравления и какие меры предосторожности необходимо принять, читайте в материале РИАМО.

Жители Москвы и области стали жаловаться на появление догхантеров в столичном регионе. Отравленную еду для животных обнаружили на улицах и в парках восьми районов столицы и в двух городах Подмосковья. Впрочем, специалисты объясняют, что ничего необычного в этих находках нет.

Что известно о догхантерах в Москве и Подмосковье

Фото - © Фотобанк Лори

Жалобы о появлении догхантеров в столичном регионе стали поступать от жителей Москвы и области в ноябре. По данным местных чатов в Telegram, в Подмосковье разбросанную догхантерами отравленную еду для животных замечали в Солнечногорске и Подольске, а в Москве — в районах Тимирязевский, Хорошевский, Пресненский, Таганский, Косино-Ухтомский, Кузьминки, Зюзино и Ясенево.

В частности, владельцы квартир в ЖК «Сады Пекина» в Пресненском районе Москвы рассказали, что находят в клумбах и кустах крысиный яд. Одному из жителей пришлось лечить свою собаку после прогулки во дворе — у животного потекли слюни и пена, а также началась рвота.

Как говорит в беседе с РИАМО зоопсихолог Алла Уханова, в нынешних событиях нет ничего удивительного — догхантеры всегда активны во всех регионах. Специалист занимается собаками с 2012 года, и за прошедшие с тех пор 12 лет отравления были во всех районах Москвы и Подмосковья. Однако есть периоды, когда догхантеры на своих сетевых ресурсах объявляют «акции» и становятся активнее.

«Сложно с уверенностью утверждать, что догхантеры стали активнее, чем прежде. Зачастую случаи отравления становятся известны только на уровне домовых чатов и не получают огласку в СМИ», — рассказывает заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Vetcity Clinic Елена Кауркина.

По словам эксперта, многие пострадавшие собаки остаются недообследованными. При этом есть предположение, что осенью догхантеры могут стать активнее на фоне сезонного обострения психических расстройств — и аналогичная ситуация может быть весной.

Как и чем догхантеры травят собак в столичном регионе

Фото - © Фотобанк Лори

Отравления собак в Москве и области — это единичные случаи, когда люди добавляют различные препараты в еду и разбрасывают ее по улицам, считает гендиректор столичного Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева. Причина этого, по мнению эксперта — живодерство, желание навредить животным и ненависть.

«Случаи отравления были, есть и будут — это постоянное явление. Бездомных стай собак в Москве нет, их отлавливает „Автодор“, поэтому страдают владельческие питомцы и дикая фауна», — рассказывает собеседница РИАМО.

Как объясняет Дмитриева, догхантеры используют различные яды. Это могут быть и человеческие медицинские препараты, которые являются для псовых ядом, поскольку они обладают к ним повышенной чувствительностью. Алла Уханова дополняет, что медпрепарат для людей, который используют злоумышленники, всегда можно купить в любой аптеке без рецепта.

Елена Кауркина поясняет, что такой препарат отравляет весь организм собаки, и в первую очередь страдает нервная система. Симптомы развиваются быстро, в течение часа — питомец тяжело дышит, ходит шатаясь и отказывается от еды. У него наблюдаются рвота, судороги, слюнотечение и пена из пасти, понос.

Другое известное отравляющее вещество — крысиный яд.

«Он нарушает свертываемость крови и вызывает внутреннее кровотечение. Характерные симптомы — рвота и понос с кровью, синяки, кровь из носа, а также дрожь тела, частое дыхание и сердцебиение, высокая температура» Елена Кауркина заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Vetcity Clinic

Отравление крысиным ядом очень коварно, так как симптомы могут проявиться только через несколько дней и даже неделю.

Также в разбросанных приманках догхантеров встречаются острые предметы, которые могут вызвать непроходимость и нанести смертельные раны в ЖКТ.

Что делать при отравлении домашнего питомца ядами догхантеров

По словам экспертов, опрошенных РИАМО, в лучшем случае — при своевременно оказанной помощи и малых дозировках отравляющих веществ — догхантеры навредят здоровью домашних питомцев, причем эти изменения в организме могут быть необратимыми. В худшем случае животные умирают, причем мучительно — с параличом дыхания.

«Если вы заметили у собаки необычные симптомы, ее нужно без отлагательств везти к ветеринарному врачу», — подчеркивает Екатерина Дмитриева.

При отравлении Елена Кауркина советует в первую очередь дать собаке энтеросорбент, обеспечить обильным питьем и как можно скорее отвезти в ветеринарную клинику. При этом не стоит пытаться самостоятельно вызвать рвоту, так как рвотные массы могут попасть в дыхательные пути.

«На случай ЧП всегда держите в уме (и запишите) адрес ближайшей круглосуточной ветеринарной клиники, где есть стационар и ОРИТ (отделение реанимации и интенсивной терапии), и где примут экстренного пациента» Екатерина Дмитриева гендиректор столичного Фонда защиты городских животных

Как отмечает Алла Уханова, по дороге животному, если есть такая возможность, необходимо сделать в мышцу укол витамина В6. По словам эксперта, этот препарат может спасти собаку, если колоть его сразу. Поэтому витамин В6 всегда должен быть всегда в аптечке собачника, а на прогулке — в сумочке или рюкзаке.

По словам Елены Кауркиной, уже в клинике возможно промывание желудка, но, если симптомы уже проявились, врачи проводят симптоматическую терапию, направляют кровь на коагулограмму, вводят антидоты против крысиного яда и изониазида — пиридоксин и витамин K1 соответственно. Зачастую пострадавшим животным требуется переливание донорской крови. Если вы знаете, что конкретно съела ваша собака — соберите еду в двойной пакет и отправьте на токсикологию. В ветеринарной клинике специалисты сделают это сами или подскажут, куда отвезти, дополняет Екатерина Дмитриева.

Как защитить свою собаку от догхантеров

Фото - © Фотобанк Лори

Для того, чтобы защитить своего питомца от догхантеров, Елена Кауркина советует позаниматься с кинологом, чтобы исключить проблему подбора. Полностью избавить собаку от желания «пылесосить» невозможно, но послушание хозяину значительно снижает риск стать жертвой догхантеров. Также эффективная мера — выгул на поводке и ношение намордника. И, конечно, важно внимательно следить за своим питомцем на прогулке.

«Если в вашем районе владельцы начали находить приманки догхантеров или замечают у питомцев подозрительные симптомы после прогулок, рекомендую максимально оповестить соседей — через чаты, объявления в подъездах и оповещения от УК», — говорит собеседница РИАМО.

По словам Екатерины Дмитриевой, о происходящем нужно сообщить в полицию участковому, а также поднять камеры видеонаблюдения — с этим обязаны разобраться. Если же собака погибла, необходимо сделать вскрытие с токсикологией.

«Вашего любимца это уже не вернет, но у правоохранительных органов появится информация о том, чем конкретно отравляют собак, они сделают проверку. Вся потенциально выброшенная отрава может отравить кого-то еще», — заключает эксперт.