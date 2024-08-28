«Семьеведение», «Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины»: что известно о новых школьных предметах

«Семьеведение»

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С 1 сентября в рамках «Разговоров о важном» для учеников старших классов будут проводить курс «Семьеведения». Цель курса – приобщение школьников к традиционным нравственным ценностям: им расскажут, например, о том, для чего нужна семья и какова функция института брака в решении демографических проблем современной России.

«Это будет диалог с детьми, который нацелен на формирование семейных ценностей. Там будет о ценностях и традициях семьи, об отношениях в семье, как преодолеть кризис семейных конфликтов и о мерах господдержки семей. Отдельный запрос поступает от детей, чтобы их научили, как быть мамой и папой», – прокомментировала новый курс первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Семьеведение» будет состоять из 34 учебных часов, освоение курса может быть организовано для учащихся 5-7-х классов или 8-9-х классов.

Во время уроков «Семьеведения» дети смогут, например, научиться составлять генеалогическое древо семьи и узнают о способах сохранения исторической памяти о поколениях своего рода. Кроме того, школьникам подробно разъяснят правила ведения домашнего хозяйства, расскажут о равноправии членов семьи и поддержании «здоровой семейной атмосферы».

В программе курса предусмотрена также правовая информация: о том, как регистрируется брак, как составляется и какую юридическую силу имеет брачный договор, что такое материнский капитал, как работают социальные службы, какие меры поддержки сформированы для многодетных семей и какие проблемы может решить уполномоченный по правам ребенка.