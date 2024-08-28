«Семьеведение», «Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины»: что известно о новых школьных предметах
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С 1 сентября 2024 года в школьной программе появится несколько новых дисциплин. В материале РИАМО рассказываем, чему будут посвящены нововведенные учебные предметы.
«Семьеведение»
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С 1 сентября в рамках «Разговоров о важном» для учеников старших классов будут проводить курс «Семьеведения». Цель курса – приобщение школьников к традиционным нравственным ценностям: им расскажут, например, о том, для чего нужна семья и какова функция института брака в решении демографических проблем современной России.
«Это будет диалог с детьми, который нацелен на формирование семейных ценностей. Там будет о ценностях и традициях семьи, об отношениях в семье, как преодолеть кризис семейных конфликтов и о мерах господдержки семей. Отдельный запрос поступает от детей, чтобы их научили, как быть мамой и папой», – прокомментировала новый курс первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
«Семьеведение» будет состоять из 34 учебных часов, освоение курса может быть организовано для учащихся 5-7-х классов или 8-9-х классов.
Во время уроков «Семьеведения» дети смогут, например, научиться составлять генеалогическое древо семьи и узнают о способах сохранения исторической памяти о поколениях своего рода. Кроме того, школьникам подробно разъяснят правила ведения домашнего хозяйства, расскажут о равноправии членов семьи и поддержании «здоровой семейной атмосферы».
В программе курса предусмотрена также правовая информация: о том, как регистрируется брак, как составляется и какую юридическую силу имеет брачный договор, что такое материнский капитал, как работают социальные службы, какие меры поддержки сформированы для многодетных семей и какие проблемы может решить уполномоченный по правам ребенка.
«Труд»
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С 1 сентября в расписании школьников с 1 по 9 класс появится такой предмет, как «Труд».
«Для ребят средних классов он заменит урок „Технологии", возвращая нас к опыту советского образования. Теперь, как и тогда, мальчиков будут обучать столярному мастерству и черчению, девочек – кулинарии, кройке и шитью. Вместе они будут изучать компьютерную графику, 3D-моделирование, робототехнику», – сообщила депутат МГД Надежда Перфилова.
Программа по трудовому обучению в начальной школе предусматривает модули:
- «Технологии, профессии и производства»,
- «Технологии ручной обработки материалов»,
- «Конструирование и моделирование»,
- «Информационно-коммуникативные технологии».
Школьники будут учиться работать с природными материалами, тканями, бумагой, картоном, пластиком, фольгой, деревом и металлом.
В программе по «Труду» для 5-9 классов заложены модули:
- «Производство и технологии»,
- «Технологии обработки и пищевых продуктов»,
- «Компьютерная графика. Черчение»,
- «Робототехника»,
- «3-D моделирование, прототипирование, макетирование».
Кроме того, школьники смогут выбрать три дополнительных модуля: «Автоматизированные системы», «Животноводство» и «Растениеводство».
Уроки труда должны помочь детям в приобретении базовых навыков работы с разными материалами, а также познакомить с миром различных профессий и ремесел, чтобы они могли впоследствии выбрать дело по душе. Учебные программы также будут учитывать востребованность тех или иных профессий в конкретных регионах.
По словам министра просвещения Сергея Кравцова, такие уроки позволят совместить ценный опыт советской школы с современными реалиями и запросами общества, а также дадут детям возможность осознать ценность труда.
«Основы безопасности и защиты Родины»
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Новый предмет придет на смену привычному «ОБЖ», уроки будут проводиться в 8-11 классах раз в неделю.
Данная дисциплина должна обеспечить создание базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, а также сформировать готовность к защите Родины. Кроме того, школьники узнают о роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения.
В рамках курса ученики должны получить:
- сведения о правилах безопасности дорожного движения;
- знания об основах пожарной безопасности;
- основные сведения о кибербезопасности;
- знания об основных опасных и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- навыки оказания первой помощи пострадавшим, навыки принятия обоснованных решений в конкретной опасной ситуации;
- сведения об опасных ситуациях социального характера (включая экстремизм и терроризм) и их последствиях для личности, общества и государства;
- знания об элементах начальной военной подготовки, в том числе строевой, тактической, огневой, инженерной и военно-медицинской.