«Семьеведение»: для чего вводят новый предмет в школах и зачем он нужен подросткам

О том, что такое предмет «Семьеведение», кто его будет преподавать и с какой целью, читайте в материале РИАМО.

С нового учебного года в российских школах вводится новый внеурочный предмет «Семьеведение». Его будут проводить для подростков старших классов в рамках внеурочных занятий «Разговоры о важном» или внеклассной работы.

Как «Семьеведение» появилось в школах

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На самом деле курс, посвященный семье и традиционным ценностям, в российских школах не новый. Во многих регионах страны такой курс существовал в формате внеурочной деятельности и посещали его старшеклассники по желанию. Существовавший предмет «Нравственные основы семейной жизни» вызывал много вопросов из-за перекосов, но все-таки идею ввести светский курс о семейной жизни в школах и средних специальных учебных заведениях не оставляли. С 2017 года за его введение выступала зампред Госдумы РФ Анна Кузнецова. В 2021 году в программе обществознания в старших классах появился курс «Семьеведение».

В марте 2023 года глава семейного комитета Госдумы Нина Останина (КПРФ) предложила добавить этот предмет в школьные программы, а год спустя зампред правительства России Татьяна Голикова сообщила, что «Семьеведение» будет внеурочным, а не обязательным курсом.

«С 1 сентября этого года в школах вводится предмет „Семьеведение“ для подростков старших классов. Вводим его в рамках „Разговоров о важном“ или внеклассной работы. Хочу сразу отметить, что это не будет уроком в привычном понимании. Важно, чтобы это был доверительный и деликатный разговор между учителем и детьми с обратной связью, направленный в том числе на формирование позитивного отношения к созданию семьи», — сказала Татьяна Голикова.

Чему будут учить на курсе «Семьеведения»

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Семьеведение — это дисциплина, целью которой является знакомство подростков с социальным институтом семьи, основами ее функционирования и типами семей. За период изучения курса школьники получат базовые знания по психологии и педагогике, научатся лучше понимать и принимать себя, а также выстраивать здоровые отношения с противоположным полом. Все это должно сформировать у подрастающего поколения положительное отношение к созданию семьи.

Опубликованная рабочая программа курса рассчитана на детей с 5 по 9 классы. Изучать курс будут 34 академических часа.

Программа разработана для младших подростков (5-7 классы) и для старших подростков (8-9 классы). Также разрабатывается программа для 10-11 классов и студентов СПО. При этом есть позиции, которые рекомендовано изучать только в старших классах. Например, вопросы полового воспитания.

Программа курса предусматривает целенаправленную просветительскую и воспитательную деятельность, которая предполагает:

осознание семьи и традиционных семейных отношений как ценности в жизни современного человека;

приобщение к системе традиционных духовно-нравственных ценностей;

формирование у школьников культуры семейных отношений, уважения к старшим поколениям;

приобретение подростками опыта выстраивания моделей поведения и межличностных отношений в семье, соответствующих принятым в российском обществе традиционным духовно-нравственным ценностям.

Предполагается, что в школах и ссузах будет организована разнообразная деятельность, чтобы подростки могли анализировать жизненные ситуации и решать возникающие в семейных отношениях проблемы.

В программу курса входят пять разделов: «Человек, семья, общество…», «Мои родственники — похожие и разные», «О семейном уюте и не только…», «Важней всего — погода в доме…», «Современная семья и право». Во время курса школьники научатся составлять семейное генеалогическое древо, узнают о преданиях и традициях семьи, поговорят о роли мужчины и женщины в семье, узнают, что такое отцовство и материнство, об уважении к старшим, узнают, что означает понятие «дом», как вести домашнее хозяйство, какие есть государственные программы поддержки семьи, что такое финансовая «подушка безопасности», школьникам расскажут про брачный договор, материнский капитал и ипотеку для молодых семей, меры государственной поддержки многодетных семей в стране, звание «Мать-героиня» и роль уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и многое другое.

Предполагается, что преподаватель не будет вести весь курс в одиночку. Сама программа создана так, что на рассмотрение и изучение определенных тем будут приглашаться специалисты разных профилей — врачи, социологи, психологи, экономисты, юристы.

Зачем вводят курс «Семьеведения» в школе

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Татьяна Голикова отметила важность сохранения и укрепления российских традиционно-нравственных, духовных ценностей среди детей и молодежи. Она подчеркнула, что в школах и колледжах страны сегодня работает более 37 тысяч советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. По поручению президента России с 1 сентября этого года они будут получать ежемесячную выплату в размере пяти тысяч рублей.

Главной целью курса станет укрепление традиционных семейных ценностей среди молодежи, помощь в самоопределении и в построении «здоровых отношений между парнями и девушками, направленных на создание брака».

Новый курс поможет сориентировать подростков в сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных президентом России.

Кроме того, основными целями курса авторы называют:

подготовку подростков к будущей семейной жизни и рождению детей;

построение у подростков здоровых отношений с родителями;

помощь в понимании особенностей подросткового возраста и принятии себя;

передачу базовых знаний из области психологии и педагогики;

улучшение психоэмоционального состояния подростков.

Важный курс или повторение учебной программы — мнения экспертов

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Автор идеи курса, глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина так описывает предполагаемый формат урока: «Одно занятие в неделю, на которое преподаватель приглашает спикеров разного профиля — старшекурсника юрфака, работающего со взрослыми людьми психолога, многодетную пару, которая поделится личным опытом воспитания детей».

Она добавила, что занятия по «Семьеведению» могут помочь «в борьбе с подростковой беременностью и законодательным невежеством», и уверена, что «качественно подготовленные уроки по теме помогут российским подросткам, в первую очередь девушкам, подготовиться к взрослой жизни».

Педагоги говорят, что к такому курсу нельзя подходить формально и делать его просто курсом лекций.

«Я думаю, что это должно быть не уроком, а доверительным разговором между взрослыми и детьми. На курсе затрагиваются очень тонкие материи, о некоторых вещах подростки не говорят родителям, и им важно понимать, что есть человек, с которым можно поделиться абсолютно всем, даже, может быть, не очень лицеприятным. Целью должна быть помощь детям, а не порицание», — уверена учитель Татьяна.

Психолог Елена Сорокина уверена, что ведение предмета важно доверять педагогам, разделяющим традиционные ценности и ведущим соответствующий образ жизни.

«Подбор педагогов тоже важен. Нельзя проводить урок „для галочки“, чтобы отчитаться и все. Важно, чтобы сам тот самый значимый взрослый для подростка соответствовал тому образу, о котором говорит. Грубо говоря, если учитель, например, разделяет идеи чайлдфри, то вряд ли он может рассказать подросткам о многодетной семье и ее достоинствах», — говорит эксперт и добавляет, что важно не навязывать подросткам модель поведения (особенно в таких вопросах, как выбор спутника жизни), а показать им красоту и надежность традиционных российских ценностей.

Отмечая важность нового курса, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по просвещению Яна Лантратова говорит: «Это будет диалог с детьми, который нацелен на формирование семейных ценностей. Там будет о ценностях и традициях семьи, об отношениях в семье, как преодолеть кризис семейных конфликтов и о мерах господдержки семей. Отдельный запрос поступает от детей, чтобы их научили, как быть мамой и папой».

Мама троих детей Елена Дмитриева говорит, что основным местом, где ребенок учится создавать семью, является его собственный дом. А учителя в этом процессе могут только помогать.

«Я думаю, что этот курс может очень помочь детям из неблагополучных или неполных семей, чтобы они учились создавать свою ячейку общества — полноценную и здоровую. Но в любом случае самый главный пример для ребенка — его собственная семья, и тут вопрос, как вести занятия, чтобы всем было комфортно и детей не делили на „правильных“ и „неправильных“», — уверена многодетная мама.

Курс «Семьеведение» до сих пор вызывает много вопросов, но уже имеет вполне реальные очертания в виде программы. А как она будет реализована, покажет время.