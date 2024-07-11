Семейную ипотеку продлили до 2030 года: каково ее будущее и кто сможет ее оформить

Кто сможет оформить семейную ипотеку и как изменения в программе скажутся на ценах жилья и объемах выдач льготного кредита, читайте в материале РИАМО.

Минфин продлил семейную ипотеку в России до 2030 года. Теперь она будет распространяется лишь на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Ставка по программе составит 6%. Лимиты остались теми же: до 12 миллионов рублей для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а для остальных регионов — до 6 миллионов рублей. Эксперты поделились с РИАМО своим мнением о том, почему Минфин сузил круг заемщиков по семейной ипотеке, как это повлияет на спрос и цены на рынке новостроек и каков риск повышения ставки.

Новая семейная ипотека с 1 июля 2024: кто теперь сможет оформить

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Как уже было сказано выше, Минфин сузил круг заемщиков по семейной ипотеке: теперь льготный кредит будет доступен только тем семьям, в которых есть ребенок или дети младше шести лет.

Также «Семейную ипотеку» на новостройки могут получить:

семьи из малых городов с населением до 50 тысяч человек, имеющие двух и более несовершеннолетних детей;

семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства или в регионах с индивидуальными программами развития и имеющие двух и более несовершеннолетних детей;

семьи, где есть ребенок-инвалид.

Если установленный лимит по семейной ипотеке недостаточен для покупки жилья, то заемщик может оформить жилищный кредит и на более крупную сумму: до 30 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 15 миллионов рублей в остальных регионах. Но в таком случае оставшаяся сумма сверх лимита будет кредитоваться по рыночной процентной ставке, которая достигла почти 20%.

Минимальный первоначальный взнос по семейной ипотеке составляет 20% от стоимости жилья, а максимальный срок, на который выдают кредит — 30 лет.

При рождении ребенка можно рефинансировать ранее выданный кредит.

Почему Минфин сузил круг заемщиков по семейной ипотеке

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Минфин решил сократить расходы бюджета, принимая непопулярное решение отсечь от семейной ипотеки родителей-заемщиков с детьми старше шести лет, объяснил исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

«Кроме того, рынок недвижимости сейчас „перегрет“. „Прижимая“ программу, Минфин принимает меры по его „охлаждению“. Эта цель не будет достигнута, если оставить семейную ипотеку массовой льготой. Следовательно, в текущих реалиях решение властей можно считать компромиссом», — добавил аналитик.

Баджурак напомнил, что до 2023 года семейную ипотеку могли взять заемщики, у которых ребенок родился после 1 января 2018 года. Затем программу расширили, предоставив возможность оформить льготный кредит родителям, имеющим двух несовершеннолетних детей.

«Возобладала позиция сторонников „затягивания поясов“, экономии бюджетных средств. При этом, вероятно, они мотивировали свое решение демографическими интересами. Это не совсем справедливо, так как семьи со „взрослыми“ детьми также нуждаются в поддержке, улучшении жилищных условий», — считает коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

Насколько упадет объем выдач семейной ипотеки

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Если все российские семьи разделить на три сравнительно равные по количеству детей группы — от 0 до 6 лет, 6-12 лет и 12-18 лет — то получается, что семейной ипотекой не смогут воспользоваться каждые две из трех семей, то есть спрос на новостройки по этой госпрограмме может рухнуть примерно на 60% по сравнению с тем, что было ранее, подсчитал Ярослав Баджурак.

В свою очередь Дмитрий Голев считает, что круг потенциальных претендентов на семейную ипотеку в крупных городах сократится почти в два раза, но выдача кредитов не снизится столь значительно: клиенты, соответствующие новым условиям, наверняка активнее начнут оформлять займы, опасаясь очередного ужесточения условий их выдачи.

По прогнозу ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, к концу лета 2024 года объемы выдачи семейной ипотеки могут упасть в полтора-два раза по сравнению с июнем. И тем не менее семейная ипотека останется самым востребованным видом кредита для физлиц и будет составлять максимальную долю в выдачах не только ипотеки, но и других кредитов для населения, уверяет эксперт.

Могут ли повысить ставку по семейной ипотеке

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По мнению генерального директора АН «Городской риэлторский центр» города Сочи Юлии Усачевой, риск повышения ставки по семейной ипотеке до 2030 года существует, но такой сценарий маловероятен.

«На мой взгляд, ставка останется на текущем уровне, так как это важно для стабильности и привлекательности программы. Более того, возможно, что программа будет расширена и в нее включат другие категории семей — например, многодетные семьи с детьми до 14 лет», — полагает специалист по недвижимости.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов считает, что если семейная ипотека в новой конфигурации будет пользоваться массовым спросом, Минфин может повысить ставки по ней, но не радикально, иначе программа потеряет всякий смысл.

«Скорее всего, аудитория потенциальных заемщиков не будет очень большой, поэтому власти воздержатся от увеличения ставок», — объяснил свое мнение эксперт. Руслан Сырцов управляющий директор компании «Метриум»

Ярослав Баджурак также не исключает вероятность повышения ставки по семейной ипотеке. Правительство может увеличить ее, если усилится давление санкций и ухудшится экономическая ситуация в стране, допускает он.

По мнению Натальи Мильчаковой, вопрос о возможном повышении процентной ставки по семейной ипотеке до 2030 года остается открытым.

«В начале года обсуждалась возможность повышения ставки с 6% до 8% годовых, но это предложение не прошло утверждения в Банке России и не получило одобрения в Госдуме. Если процентную ставку по данной программе и будут повышать, это произойдет не скоро, по крайней мере, не в этом и не в следующем году, иначе семейная ипотека вообще не будет пользоваться спросом», — уверяет аналитик.

Как сужение круга заемщиков по семейной ипотеке повлияет на стоимость жилья

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Снижение спроса на семейную ипотеку вследствие сужения круга заемщиков может создать предпосылку для корректировки цен на жилье, но однозначно сказать, что так и будет, нельзя, считает Руслан Сырцов.

«Есть много других факторов, влияющих на цены. В целом спрос на новое жилье будет сохраняться на высоком уровне, застройщики не зависят прямо от текущей активности покупателей, а издержки продолжают расти. В таких условиях девелоперы не пойдут на радикальный пересмотр цен», — полагает он.

Наталья Мильчакова разделяет эту точку зрения. По ее мнению, обновленные условия по семейной ипотеке в ближайшее время никак не отразятся на стоимости жилья в новостройках.

«Цены начнут снижаться только тогда, когда существенно упадет спрос. А это вопрос не ближайшего будущего. Скорее всего, какие-то изменения можно будет увидеть в первом полугодии 2025 года или даже позже» Наталья Мильчакова ведущий аналитик Freedom Finance Global

Так же считает и Ярослав Баджурак. По его словам, ответы респондентов июньского исследования «Выберу.ру» наглядно иллюстрируют прогноз о том, что ждать резкого снижения цен квартир (на 30-40%) не приходится.

Эксперт полагает, что цены на недвижимость в июле–августе выйдут на «плато» и до конца года будут варьироваться в диапазоне 5-10% «вверх-вниз» от региона к региону. Такой сценарий возможен, если в экономике страны не будет новых шоков из-за геополитики и санкций, уточнил Баджурак.

На какие квартиры можно будет оформить семейную ипотеку

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Эксперт «Выберу.ру» считает, что на самые популярные у семей-ипотечников двухкомнатные квартиры максимального лимита по кредиту может не хватить.

«Расчеты нашего маркетплейса на основе данных портала „Мир квартир“ показали, что в Москве, чтобы купить „двушку“ по средней цене 20 660 890 рублей, первоначальный взнос должен составлять 8 660 890 рублей, или 42% от цены квартиры. Точно так же обстоит дело в Казани, где нужно внести сразу 46%, в Нижнем Новгороде (43%), Краснодаре (33%), Екатеринбурге (28%), Самаре (26%), Новосибирске (25%), Уфе (25%), Омске (24%), Красноярске (23%) и Ростове-на-Дону (21%). То есть в 11 миллионниках из 16. Городами-счастливчиками, где семьи могут уложиться в минимальный взнос 20%, оказались лишь Санкт-Петербург, Челябинск, Воронеж, Волгоград и Пермь», — рассказал Баджурак.

Он отметил, что в реальной жизни многие семьи будут вынуждены подбирать квартиру не по средней, а по минимальной цене — те, что подальше от центра города и поменьше площадью. Кто-то, как и раньше, станет продавать имеющуюся недвижимость, чтобы сделать первоначальный взнос побольше, полагает он.

«И тем не менее, огромному числу семей не по карману даже субсидируемая государством ипотека, так что рассчитывать на высокий спрос на рынке новостроек в ближайшем будущем не приходится» Ярослав Баджурак исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру»

В своих вычислениях эксперты «Выберу.ру» исходили из того, что в семье работает один супруг, а другой ухаживает за маленьким ребенком, хотя на деле работать могут оба родителя-созаемщика.

«Наши расчеты показали: в ряде городов официальная зарплата (по данным Росстата РФ) работающего человека значительно ниже необходимой для получения семейной ипотеки. Так обстоит в восьми миллионниках: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Уфе, Омске, Ростове-на-Дону, Воронеже и Волгограде. Немного не дотягивают до нужного уровня доходы работников из Самары, Новосибирска и Челябинска», — рассказал Баджурак.

Москвичи же, казанцы, екатеринбуржцы, красноярцы и пермяки, при условии, что их реальный доход хоть немного напоминает официальную среднюю зарплату, могут смело нести пакет документов в банк, говорит эксперт.

В свою очередь Юлия Усачева считает, что большинство заемщиков будут ориентироваться на однокомнатные квартиры, поскольку лимиты по жилищному кредиту и размеры собственных накоплений семей не всегда позволяют рассчитывать на большие площади.

«По моим оценкам, примерно 70% покупок будут составлять однокомнатные квартиры. Двухкомнатные квартиры также будут востребованы, но в меньшем объеме. Трехкомнатные квартиры, скорее всего, останутся исключением» Юлия Усачева генеральный директор АН «Городской риэлторский центр» города Сочи

При максимальном размере семейной ипотеке в 6 миллионов рублей и первоначальном взносе 20% получатель семейной ипотеки сможет рассчитывать на квартиру стоимостью около 7,6 миллиона рублей, а при средней стоимости квартиры в новостройке около 170 тысяч рублей по России, получатели семейной ипотеки смогут рассчитывать на квартиру площадью около 40-45 квадратных метров, подсчитал Руслан Сырцов.