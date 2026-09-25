Семейная ипотека с 1 октября 2026 года: новые ставки, суммы и условия для семей с детьми

Кому и сколько теперь придется платить по семейной ипотеке, читайте в материале РИАМО.

С 1 октября 2026 года семейная ипотека в России будет работать по новой системе: ставка впервые напрямую зависит от количества детей в семье. Для семей с одним ребенком она составит 10% в большинстве регионов и 12% в Москве и еще трех столичных регионах, а для семей с пятью и более детьми — 2% и 4% соответственно. Одновременно изменятся максимальные суммы кредита, а срок действия льготной ставки ограничат 15 годами.

Что изменится в семейной ипотеке с 1 октября 2026 года

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Минфин утвердил новые параметры программы «Семейная ипотека». Они начнут действовать для новых договоров, заключенных с 1 октября 2026 года. Главная перемена — единая льготная ставка до 6% уходит в прошлое: теперь ее размер будет зависеть от количества детей в семье.

Чем больше детей, тем ниже процент по ипотеке. Одновременно меняется и максимальная сумма кредита: она также будет зависеть от количества детей и региона.

Еще одно нововведение: максимальный срок, в течение которого государство субсидирует льготную ставку, составит 15 лет. При этом сама программа продлена до 31 декабря 2030 года.

Минфин объясняет изменения стремлением сделать семейную ипотеку более адресной и ориентированной на демографические задачи.

Какая ставка по семейной ипотеке будет при одном, двух, трех и более детях

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Для большинства регионов России с 1 октября устанавливается целая «лестница» ставок.

Количество детей Условие Ставка Максимальный кредит 1 ребенок Ребенку нет 7 лет 10% 6 млн руб. 2 ребенка Хотя бы одному нет 7 лет 8% 8 млн руб. 3 ребенка Хотя бы одному нет 7 лет 6% 10 млн руб. 4 ребенка Хотя бы одному нет 7 лет 4% 10 млн руб. 5 и более Хотя бы одному нет 7 лет 2% 10 млн руб.

Таким образом, разница между семьей с одним ребенком и семьей с пятью детьми составит 8 процентных пунктов.

Возрастной критерий также остается принципиальным: для новых уровней программы хотя бы один ребенок в соответствующей категории должен быть младше семи лет на момент заключения договора.

Семейная ипотека в Москве, Санкт-Петербурге и областях: ставки и суммы кредита

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Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей действует отдельная шкала.

Количество детей Ставка Максимальный кредит 1 ребенок 12% 12 млн руб. 2 ребенка 10% 15 млн руб. 3 ребенка 8% 18 млн руб. 4 ребенка 6% 18 млн руб. 5 и более 4% 18 млн руб.

Таким образом, семья с одним ребенком в столичном регионе получит ипотеку по ставке 12%, тогда как семья с пятью и более детьми — по 4%.

При этом максимальная сумма кредита для многодетных семей будет втрое выше, чем для семьи с одним ребенком: 18 млн против 6 млн рублей в большинстве регионов и 18 млн против 12 млн рублей в четырех столичных регионах.

Семейная ипотека на строительство дома в 2026 году: условия и ставка

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Для индивидуального жилищного строительства предусмотрено отдельное правило.

Если семейная ипотека оформляется на строительство частного дома, его завершение либо покупку земельного участка с последующим строительством, ставка останется 6% годовых независимо от количества детей и региона проживания семьи.

Это означает, что новая «лестница» ставок относится прежде всего к ипотеке на покупку жилья, а для ИЖС сохраняется единая ставка.

На какой срок дадут льготную ставку по семейной ипотеке

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Еще одно важное изменение касается срока субсидирования.

С 1 октября максимальный период, в течение которого будет действовать льготная ставка по новой семейной ипотеке, составит 15 лет.

Для заемщика это означает, что при расчете кредита важно смотреть не только на процент и сумму займа, но и на период действия льготных условий.

Саму программу при этом продлили до конца 2030 года.

Как изменилась семейная ипотека: старые и новые условия программы

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До изменения условий семейная ипотека предполагала ставку 6% на весь срок кредита. Программа распространялась на семьи с ребенком до шести лет включительно, семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также семьи с ребенком-инвалидом. Максимальная сумма льготного кредита составляла 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей для остальных регионов.

Теперь прежняя конструкция меняется: ставка становится индивидуализированной и зависит от размера семьи.

При этом речь идет именно о новых договорах с 1 октября. Уже заключенные кредитные договоры не переводятся автоматически на новые ставки.

Следует отметить, что это не первое существенное изменение программы за последний год.

С 1 февраля 2026 года действует принцип «одна семья — одна льготная ипотека». Супруги должны выступать созаемщиками, а возможность оформить отдельные льготные кредиты каждым из супругов была исключена. Банк России отмечал, что после ужесточения в феврале выдачи ипотечных кредитов по программам господдержки почти вдвое сократились по сравнению с январем.

Одновременно были исключены так называемые «донорские» схемы, при которых формально подходящий под условия программы человек привлекался к кредиту в качестве созаемщика.

Теперь государство делает следующий шаг — меняет уже не только правила доступа к программе, но и сам размер льготной ставки.