Сделка века: сколько долларов выложит Трамп за покупку Гренландии

Как посчитать стоимость Гренландии и каким может быть вероятный сценарий покупки острова новым президентом США, читайте в материале РИАМО.

Весь мир взбудоражила новость о желании нового президента США Дональда Трампа купить самый большой остров в мире. Республиканцы подготовили законопроект «Make Greenland Great Again Act» («Сделаем Гренландию снова великой»). Если он будет принят Конгрессом, Трамп получит полномочия на обсуждение с властями Дании вопросов, связанных с приобретением Гренландии. В случае достижения согласия новый президент США будет обязан в пятидневный срок передать соответствующим комитетам Конгресса детали соглашения и все связанные с переговорами материалы. Уже совсем скоро станет ясно, почем нынче Гренландия для Трампа. О предварительных расчетах стоимости острова с учетом исторических параллелей и сопутствующих факторов читайте в материале РИАМО.

Как высчитать «ценник» на Гренландию

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Чтобы как-то «прикинуть» стоимость Гренландии, нужно определиться с алгоритмом расчета, говорит эксперт управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой.

«Попробуем рассмотреть покупку острова как сделку с активом недвижимости. Поскольку свое колоссальное состояние Трамп заработал именно в области недвижимости, используемые здесь финансовые механизмы ему близки и понятны. Если рассматривать приобретение недвижимости через призму инвестиционного анализа, то стоимость приобретаемого актива будет складываться из денежного потока, приведенного к текущей дате, который приобретаемый актив будет приносить своему покупателю в течение дальнейшего времени. Для этого нужно сделать оценку общей стоимости находящихся в недрах Гренландии полезных ископаемых и вычесть из нее затраты на их добычу», – объясняет эксперт.

После этого по каждому месторождению нужно построить финансовую модель, в которой будут отражены затраты на добычу полезных ископаемых и выручка от их продажи год-к-году на протяжении всего срока его разработки. Затем полученные данные «привести» к текущей дате (то есть рассчитать текущую стоимость будущих поступлений с помощью специальных финансовых формул) и собрать данные по всем месторождениям острова в общую финансовую модель. Полученная приведенная стоимость и будет той цифрой, которую обе стороны примут за отправную точку при обсуждении условий сделки, отмечает Рудой.

По его мнению, очевидно, что полученная таким «финансово-математическим» образом стоимость может быть оторвана от реальных рыночных условий, достигая заоблачных значений. Тогда понадобятся поправки на достоверность запасов и коррекция затрат на их добычу.

«На финальную цену актива-острова также повлияют различного рода финансовые инструменты, которые могут быть использованы в структуре сделки. Например, рассрочка, опционы, возможность участия продавца в получении прибыли и др. Немаловажными условиями сделки станут и социальные выплаты населению, и средства, направленные на сохранение экологии. В конечном итоге обеим сторонам потребуется привести цену к приемлемому для себя уровню», – добавляет эксперт.

Бывший экономист Федерального резервного банка Нью-Йорка Дэвид Баркер в интервью The New York Times оценил стоимость покупки Гренландии в сумму от 12,5 до 77 миллиардов долларов.

По его словам, оценка на ресурсах Гренландии может быть более сложной.

«Если Гренландия действительно помогает нам защищать США, то ее стоимость увеличивается с размером экономики США, – отметил он Баркер. – Если бы единственной ценностью Гренландии были полезные ископаемые, то размер экономики США не оказал бы большого влияния на цену».

Ранее Financial Times предположила, что ресурсы Гренландии оправдывают оценку в 1,1 триллиона долларов, однако Баркер считает такую оценку сомнительной. «Правительство США не получит всех выгод от добычи ресурсов», – сказал он.

Сколько стоит купить кусок государства: Аляска, Виргинские острова, Кирибати и Фиджи

Фото - © Подписание договора о продаже Аляски 30 марта 1867 года. Слева направо: Роберт С. Чу, Уильям Генри Сьюард, Уильям Хантер[англ.], Владимир Александрович Бодиско, Эдуард Андреевич Стекль, Чарльз Самнер, Фредерик Сьюард[англ.]. Художник Эмануэль Лойце, 1868

Несмотря на такой, казалось бы, необычный предмет сделки, история знает немало случаев, когда одно государство продавало другому часть своей территории, напоминает Рудой. Конечно, первым делом на ум приходит продажа Аляски Россией США в 1867 году. Но позже, в 20-м веке, были совершены и другие сделки.

В 1917 году США купили у Дании Виргинские острова за 25 млн долларов. В разгар Первой мировой войны Штаты опасались, что Германия может их захватить и создать там военно-морскую базу. Кстати, именно после этой сделки США признали право Дании на всю территорию острова Гренландия.

В 1940 году Великобритания передала США 8 военных баз в Западном полушарии в обмен на вооружение, в частности 50 эсминцев, которые были ей нужны для контроля над Атлантикой во время второй мировой войны. Сделка была оформлена в виде договора аренды этих территорий на 99 лет.

В 1947 году СССР купил у Финляндии территорию площадью 176 кв. км за 700 млн финских марок. Впоследствии на этой территории был построен каскад плотин ГЭС для обеспечения электроэнергией никелевого месторождения в районе Печенеги.

И свежий пример – это покупка островным государством Кирибати участка земли площадью 20 кв. км на одном из островов Фиджи в 2014 за 9 млн долларов. Сделка была вызвана угрозой затопления части территории Кирибати и необходимостью переселения жителей этой территории на новую «родину».

«Во всех приведенных выше примерах территории приобретались без проживающих на них жителей, за исключением Кирибати, жители которой при переезде автоматически становились гражданами Фиджи. В Гренландии проживает 57 тысяч человек, с мнением которых придется считаться. В любом случае потребуется проведение референдума, условием легитимности которого станет максимально высокий процент жителей, высказавшихся „за”», – отмечает эксперт управления международного сотрудничества ГУУ.

На текущий момент Гренландия имеет статус самоуправляемой автономии Дании. Любое изменение этого статуса возможно только через изменение конституции. При этом жители Гренландии имеют право объявить о независимости острова на референдуме.

Как Трамп собирается покупать Гренландию: вероятный сценарий

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Каким может быть наиболее вероятный сценарий «покупки» Гренландии Трампом?

Скорее всего, ситуация будет разворачиваться в направлении получения Гренландией независимости через референдум, при том что большинство жителей острова поддерживают такое решение, полагает Рудой.

«Возможно, Дания захочет остаться бенефициаром разработки богатых недр Гренландии и станет участником потенциального инвестиционного соглашения с США и Гренландией. А новое государство Гренландия, обретя независимость, войдет в договор «о свободной ассоциации» с США по примеру Маршалловых островов, Микронезии и Палау. При этом США, естественно, захотят получить контроль над территорией острова, что и будет определено в договоре в обмен на инвестиции. Жители Гренландии получат социальные льготы и преференции, которые дает американское гражданство, и смогут беспрепятственно въезжать в США. Но, возможно, непредсказуемый Трамп предложит Дании и Гренландии нечто иное», – резюмирует эксперт.

«Лакомый кусок»: почему растет интерес к Гренландии

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Привлекательность Гренландии заключается в ее стратегическом расположении и богатстве ресурсов. Самый большой остров в мире занимает важнейшее положение между Северной Америкой и Европой и становится все более интересным, поскольку Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем остальная часть планеты. Таяние льдов обнажает неиспользованные запасы редкоземельных минералов, нефти и природного газа.

Под своими пустынными ледяными просторами Гренландия хранит одни из крупнейших в мире неиспользованных запасов минерального сырья, используемого для производства всего: от смартфонов и электромобилей до реактивных истребителей F-35. Под ее льдами находятся огромные запасы лития, ниобия, кобальта и других материалов, которые очень интересны США, поскольку могут помочь снизить зависимость от Китая, который в настоящее время доминирует на мировом рынке этих элементов.

Гренландия позиционирует себя как западная альтернатива добыче многих редкоземельных элементов и минералов – сектор, в котором доминирует Китай, – привлекая внимание американских чиновников, стремящихся не допустить Пекин и Москву. Западные столицы все больше осознают необходимость диверсификации своих цепочек поставок и обеспечения того, чтобы они не зависели от Китая или России в плане полезных ископаемых, используемых в оборонном производстве. Но это не привело к финансированию и инвестициям горнодобывающих компаний, необходимых для запуска проектов в таком сложном месте, как Гренландия, сказала министр горнодобывающей промышленности Гренландии Наая Натаниэльсен, назвав это геополитической ошибкой.

«Если отбросить риторику, то я слышу, как Трамп говорит, что он считает, что природные ресурсы Гренландии должны быть использованы. И мы с ним в этом полностью согласны» Наая Натаниэльсен министр горнодобывающей промышленности Гренландии

Несмотря на недовольство тоном Трампа, многие гренландцы увидели положительную сторону в интересе нового президента к их родине, потому что это подняло вопрос о независимости территории от Дании. Но Гренландии еще предстоит проделать большую работу над своей экономикой, считает Натаниэльсен.

Несмотря на то, что многие компании владеют лицензиями на добычу огромного количества ресурсов на территории Арктики, ни одна крупная шахта не эксплуатируется, и гренландские чиновники и руководители горнодобывающей промышленности признают этот разочаровывающий факт, что еще больше увеличивает вероятность успеха замысла Дональда Трампа.