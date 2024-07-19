Сбой Windows по всей планете: что стало причиной и каковы последствия

В июле 2024 года человечество столкнулось с глобальным компьютерным сбоем, который многие уже назвали крупнейшим в истории. В результате пострадали авиаперевозки, банковская деятельность, СМИ, медицина и многие другие области. В России при этом каких-либо серьезных проблем зафиксировано не было.

Хроника глобального сбоя Windows 19 июля 2024 года

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Первые сообщения о масштабном сбое в работе Windows пришли из США утром 19 июля по московскому времени (в Штатах в это время была ночь с 18 на 19 июля). По информации CNN, сбой произошел в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure, в результате чего ряд американских авиакомпаний были вынуждены отменить или задержать от 20% до 50% своих рейсов.

Вскоре похожие новости стали приходить со всего мира. Так, работу был вынужден приостановить международный аэропорт Берлин-Бранденбург. Проблемы с авиаперевозками возникли не только в США и Европе, но также в Индии, Японии и Гонконге.

В результате сбоя оказались затронуты и многие другие сферы общественной жизни. Так, в Великобритании оборвалось вещание телеканала Sky News. В той же Британии, а также в Израиле, возникли проблемы в работе системы здравоохранения.

О сбоях в работе заявили во многих банках по всему миру: например, в Австралии и Новой Зеландии, а также в ЮАР.

При этом большинство стран СНГ в результате сбоя Windows никак не пострадали — задержки авиарейсов, направляющихся в Европу, были отмечены только в Армении и Молдавии. В частности, об отсутствии проблем заявили в российских аэропортах Домодедово и Шереметьево.

Сбой Windows никак не повлиял и на гражданские авиаперевозки в Китае.

В чем причина глобального сбоя Windows в июле

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Вскоре после появления первой информации о сбоях в работе Windows стало известно, что они вызваны обновлением программы Falcon Sensor американской компании CrowdStrike. По иронии судьбы, Falcon Sensor отвечает именно за кибербезопасность.

Вскоре CrowdStrike признала наличие связи между своей продукцией и сбоями Windows.

Через какое-то время Microsoft заявила об устранении первопричины глобального сбоя Windows, добавив, что пользователи могут по-прежнему сталкиваться с «остаточными» проблемами.

Могла ли кибератака стать причиной глобального сбоя Windows

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Версию о том, что причиной глобального сбоя Windows могла стать кибератака, практически синхронно отвергли власти Великобритании, Франции, Германии и Турции.

А вот многие эксперты считают, что фактор злонамеренного внешнего воздействия вполне мог иметь место.

«То, что происходит сейчас, выглядит так, как если бы это была атака. Мы сейчас, возможно, видим, даже если это всего лишь генеральная репетиция, как может выглядеть кибервойна или акт кибертерроризма. Мы не сталкивались с этим в Австралии, так что это хорошая репетиция», — считает австралийский эксперт в информационных технологиях Ричард Бакланд.

О возможности кибератаки ТАСС также заявили российские эксперты Евгений Кузнецов и Артем Избаенков.

Каков масштаб глобального сбоя Windows и что он означает

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По мнению многих экспертов, произошедший 19 июля глобальный сбой стал крупнейшим в истории. Так, «крупнейшим провалом в сфере IT» назвал его миллиардер Илон Маск. Согласен с такой оценкой масштаба инцидента и региональный директор Microsoft Трой Хант.

По мнению уже упомянутого Ричарда Бакленда, зависимость от одной компании несет в себе большие риски.

«Мы критически зависим от Microsoft. Люди в Австралии ничего не могут с этим поделать. Мы загнали себя в угол. Использование программного обеспечения этой компании дает нам всяческие преимущества, но это и риск. И мы должны задуматься, к каким рискам мы готовы с учетом получаемых выгод», — отметил австралийский эксперт.

Примерно о том же, хоть и несколько другим языком, заявили в российском Минцифры: по мнению министерства, ситуация с Microsoft в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного ПО.

А вот по мнению заместителя директора АНО «Платформа НТИ» Никиты Уткина, подобные события будут повторяться, потому что взаимосвязанность IT-сервисов выгодна, несмотря на большие риски.