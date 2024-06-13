Санкции против Мосбиржи: ждать ли глобального коллапса в финансовой системе РФ

12 июня Минфин США включил в санкционный SDN-список Московскую биржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД), что означает изоляцию этих компаний от мировой долларовой системы. Сразу же после этого Мосбиржа объявила об остановке торговли долларами, евро и инструментами, которые номинированы в данных валютах. Каковы будут последствия новых санкций?

Что будет со сделками с долларом и евро в России

Фото - © Unsplash.com

Сразу же после объявления новых санкций Банк России выпустил пресс-релиз, в котором объявил, что несмотря на приостановку биржевых торгов и расчетов поставочных инструментов в долларах США и евро на Мосбирже, торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах будут проводиться в штатном режиме.

«Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке» Центробанк РФ

Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю регулятор будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

«Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России», — сообщила пресс-служба ЦБ.

По мнению инвестбанкира, профессора НИУ ВШЭ, автора телеграм канала bitkogan Евгения Когана, у ЦБ есть план действий, к этой ситуации регулятор готовился и, скорее всего курс рубля будет определяться на межбакновском рынке, ЦБ организует внебиржевые торги.

При этом экономист уверен, что новые санкции США — это очень серьезный удар по торговле валютой – долларами и евро.

Как будет вычисляться курс доллара и евро

Фото - © Unsplash.com

«В целом мы не ждем какого-то коллапса. Наиболее вероятный сценарий, который сейчас просматривается, заключается в том, что биржевые торги долларом и евро будут приостановлены. Торги юанем и другими валютами продолжатся. Основной иностранной валютой, которая будет торговаться на Мосбирже, станет юань. В принципе, доля китайской валюте в биржевых торгах по итогам мая уже составила более 50%, во внебиржевых почти 40%, будет больше», — комментирует ситуацию директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

Ценообразование курсов валют будет происходить двумя способами, объясняет эксперт. В первую очередь, через юаневый кросс-курс. Напомним, что кросс-курс — это соотношение валютных курсов, которое вычисляется на основании стоимости каждой из валют к какой-то третьей (как правило, к доллару). То есть будут смотреть как торгуется, например, пара USD/CNY на мировом рынке, какая динамика у CNY/RUB и таким образом определять справедливое значение USD/RUB.

Во вторую очередь, через внебиржевые торги на межбанковском рынке. ЦБ уже опубликовал релиз, согласно которому это как раз и будет один из основных вариантов определения курса.

Как будут выводиться доллары и евро с брокерских счетов

Фото - © Unsplash.com

Есть вероятность, что доллары и евро, которые сейчас находятся на брокерских счетах, можно будет перевести на банковские счета, но более реалистичным является сценарий 2022 года, считает Спинка. Тогда фунты и швейцарские франки зависли на счетах в НКЦ, и с ними ничего нельзя было сделать. Однако через какое-то время НКЦ по курсу ЦБ обменял их на рубли.

«Я думаю, что сейчас произойдет то же самое. В первую очередь физические лица, во вторую – юридические лица смогут обменять валюту на рубли, которые впоследствии смогут использовать. Хотя, безусловно, потребуется определенное время на то, чтобы технически все организовать», — полагает эксперт.

Что будет со срочным рынком после санкций в отношении Мосбиржи

Фото - © РИА Новости

Возникают вопросы, что произойдет со срочным рынком (это рынок, на котором торгуются деривативы: фьючерсы и опционы – прим. ред.). Московская биржа сообщила, что они будут происходить в штатном режиме.

«При этом мы ожидаем повышенную волатильность и искажение стоимости инструментов на фоне эмоциональной реакции участников торгов», — говорит Спинка.

В том релизе Мосбиржи, который есть на сегодняшний день, указано, что только поставочные торги будут приостановлены. А так как на срочном рынке многие контракты торгуются и являются непоставочными, то приостановки нет. Непоставочные или расчетные фьючерсы не подразумевают передачу реального актива, в нашем случае – доллара или евро по заранее обговорённой цене в определенный срок.

«Есть несколько аспектов, из-за которых придется перестраивать работу, но глобального коллапса не ждем. Конечно, высока вероятность того, что 13 июня рынки будут реагировать снижением, но оно достаточно быстро откупится физическими лицами, которые и так с текущих уровней с удовольствием приобретают подешевле российские активы», — считает директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle.

Что вызывает вопросы после введения санкций против Мосбиржи

Фото - © Unsplash.com

Торговлю другими валютами, и прежде всего юанем, Мосбиржа продолжит. Но очень многое будет зависеть от того, как поведут себя крупные китайские банки. Есть вероятность того, что они могут отказаться работать с попавшими под санкции организациями РФ и биржевая торговля юанем тоже станет невозможной.

Абсолютно точно санкции усложнят торговлю российским экспортерам и импортерам. Первым будет сложнее продавать валюту, вторым — станет дороже ее покупать. Можно предположить, что главная цель санкций как раз и заключается в том, что снизить прибыль от экспорта и усложнить импорт. В такой ситуации последствия для большинства граждан будут заключаться в подорожании импортных товаров. У кого еще остались доллары и евро на счетах, вырастет комиссия за хранение.

Переход с биржевой на внебиржевую торговлю скажется также в росте волатильности курсов и расширении спреда — разницы между ценой покупки и продажи валюты.

Другими словами, добро пожаловать в 90-е, когда не было ни электронных торгов валютой, ни безопасного централизованного клиринга (процесс безналичных расчетов между сторонами в сделке – прим. ред.), ни технологий.