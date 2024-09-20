Сам себе врач: как россияне проводят опасные медицинские манипуляции при помощи наборов с маркетплейсов

Какие опыты на своем здоровье ставят россияне и чем это грозит, читайте в материале РИАМО.

Среди россиян набирают популярность опасные медицинские манипуляции, которые они проводят на дому при помощи наборов с маркетплейсов. В частности, взрослые и дети в домашних условиях пытаются делать себе пирсинг, устанавливать брекеты и даже самодельные пломбы. При этом, по мнению врачей, подобные «эксперименты» несут в себе серьезные риски для здоровья.

Какие манипуляции россияне проводят на дому

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В начале сентября СМИ сообщили, что российские школьники стало массово скупать на маркетплейсах наборы для пирсинга стоимостью около 150 рублей. В наборы входят как украшения, так и иглы для прокалывания. Причем в отзывах пользователи жалуются, что иглы порой оказываются гнутыми и тупыми, да и к стерильности наборов есть большие вопросы, поскольку они приходят в обычных зип-пакетах.

Ранее, в середине лета, в моду среди школьников вошли конструкторы брекетов за 900 рублей, которые подростки стали покупать на маркетплейсах и носить в качестве аксессуаров. Чтобы надеть такие брекеты, их вначале нужно собрать, а затем прикрепить к зубам на специальный клей. Однако покупатели жалуются, что клей из-за плохого качества почти не держится — а потому они порой пускают в ход суперклей и гель-лак, наносящие огромный ущерб зубной эмали.

Впрочем, в стороне от опасных для здоровья трендов не остаются и взрослые: они покупают на маркетплейсах и колют себе филлеры для губ, а также сами себе ставят зубные пломбы. По отзывам покупателей, такие пломбы помогают им на время. При этом они делятся друг с другом советами, как сделать зубы более естественными и эффективнее придать им форму: среди лайфхаков — добавление чайной заварки и сушка материала феном.

Чем опасны домашние медицинские манипуляции

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Как говорит в беседе с РИАМО врач-стоматолог клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Инна Зубанова, сегодня специалистам все чаще приходится сталкиваться с самодеятельностью пациентов, в том числе и с применением различных наборов с маркетплейсов, продажа которых никем не регламентируется.

«Для проведения любых медицинских манипуляций необходимо в первую очередь обратиться к врачу, который имеет опыт их проведения. В противном случае все эти „увлечения“ наборами с маркетплейсов ничего, кроме проблем со здоровьем, не принесут», — отмечает эксперт.

Врач-хирург, кандидат медицинских наук Нана Малишава дополняет, что медики на приемах нередко сталкиваются с последствиями проведения на дому пирсинга, удаления новообразований на коже разными химическими растворами, выведения татуировок и других манипуляций. При этом, по словам специалиста, обращения бывают разной степени тяжести. В основном пациенты приходят с инфицированием, гнойно-воспалительными очагами и ожогами. Дело в том, что для проведения любой медицинской манипуляции необходимо владение соответствующими навыками, а также соблюдение мер безопасности, асептики и антисептики.

«Поэтому категорически недопустимо проводить дома манипуляции, тем более не имея соответствующего навыка. Все люди, которые игнорируют эти правила, получают последствия, которые часто приводят к тяжелейшим осложнениям и, естественно, ответственность несут сами», — подчеркивает Малишава.

К чему приводит установка зубных пломб на дому

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Самостоятельно изготовить себе пломбу при помощи набора с маркетплейса не получится: для качественного лечения необходимо удалить все пораженные кариесом ткани при помощи бора и кариесмаркера, объясняет стоматолог-ортодонт Екатерина Ляпина. Кроме того, для изготовления пломбы необходимо полностью высушить зону, в которой изготавливается пломба.

«Самодельная пломба не будет держаться на зубе и может привести к пульпиту и периодонтиту зуба, удалению и необходимости имплантации. Если вы хотите скрыть дефект отсутствующего зуба, наклеив подобную пломбу, то это может помочь эстетически, но не решит проблему глобально», — рассказывает собеседница РИАМО.

По словам Ляпиной, если у пациента долгое время отсутствует зуб, то происходит убыль костной ткани: в последующем для имплантации понадобится делать костную пластику, что увеличит стоимость лечения. А самодельный зуб может лишь навредить: будет скапливаться налет, что приведет к воспалению десны и кариесу. Хроническая инфекция полости рта негативно влияет на весь организм — врачи отмечают взаимосвязь заболеваний зубов и сердечно-сосудистой системы.

Почему не стоит ставить себе брекеты с маркетплейсов

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Брекеты — это не «безобидное» украшение, а сложные ортодонтические несъемные конструкции, которые требуют специальной квалификации специалиста-ортодонта и соответствующего опыта в установке этих конструкций, говорит Инна Зубанова. При этом установка брекетов должна проводиться только в кабинете стоматолога-ортодонта.

«В числе осложнений при „самодеятельности“ возможны инфицирование и различные воспалительные процессы в полости рта. Прежде чем провести любую медицинскую стоматологическую манипуляцию, врач-стоматолог-ортодонт проводит предварительные обследования — от ортопантомографии до рентгена и КТ», — рассказывает собеседница РИАМО.

Зубанова дополняет, что на наборы с маркетплейсов возможны аллергические реакции, поскольку они не относятся к сертифицированной продукции, которая может применяться в медицинских манипуляциях. Неизвестны и материалы, из которых делают эти наборы, поэтому аллергия возможна вплоть до анафилактического шока. Который, в свою очередь, может привести к летальному исходу при неоказании своевременной медицинской помощи в условиях лечебного учреждения.

Как отмечает специалист, сам пациент порой даже не подозревает о том, что у него может быть аллергическая реакция. Поэтому прежде чем проводить манипуляции необходимо провести ряд обследований на выявление предрасположенности к аллергической реакции. В экстренной ситуации, когда пациенту понадобится помощь, в условиях клиники можно оказать ее оперативно и тем самым спасти ему жизнь.

«В домашних условиях такой возможности нет. Поэтому если человек решается на подобные сомнительные самостоятельные „манипуляции“, то в случае возникновения проблем необходимо как можно скорее вызвать „скорую помощь“ — при анафилактическом шоке счет может идти на минуты», — подчеркивает Зубанова.

Кто отвечает за последствия манипуляций

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По словам Екатерины Ляпиной, ответственность за все негативные последствия использования пломб и брекетов с маркетплейсов полностью ложится на самого пациента, который проводит манипуляции со своим здоровьем без наблюдения лечащего врача и постановки диагноза. В случае возникновения осложнений после любых манипуляций на дому необходимо обратиться к профильному специалисту, который сможет подобрать квалифицированное лечение.

«Если допущена такая грубая ошибка, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Заниматься самолечением категорически нельзя — это лишь усугубит проблему», — говорит Нана Малишава.

Для предупреждения таких случаев необходимо информирование людей о вреде самолечения и проведения любых медицинских манипуляций самостоятельно в домашних условиях. Кроме того, бороться с подобными случаями следует путем регулирования деятельности продавцов на маркетплейсах, заключает Екатерина Ляпина.