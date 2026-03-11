Рубль обречен? Прогноз курса доллара на весну 2026 года

Санкции, конфликт в Иране и новое бюджетное правило создают уникальную ситуацию на валютном рынке. Пока Минфин меняет «цену отсечения» нефти, а Индия договаривается с США о временном сотрудничестве с РФ на нефтяном рынке, рубль немного слабеет. Весна становится временем турбулентности для курса российской валюты. С одной стороны, налоговый период подтолкнет может снизить курс доллара до 74 рублей, с другой — геополитика и отмена поддержки ФНБ грозят ростом американской валюты до 90 рублей. О сценариях развития событий для курса доллара к рублю весной 2026 года, читайте в материале РИАМО.

Прогноз курса доллара на весну 2026 года под влиянием геополитики и экспортной выручки

Весной текущего года есть основания ожидать небольшого повышения курса доллара к рублю, считает доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета, к.э.н. Дмитрий Трофимов.

«Значительная часть доходов бюджета зависит от экспорта углеводородов, который мы осуществляем преимущественно через Индию и КНР. Учитывая складывающуюся геополитическую обстановку и последние договоренности администрации США с Индией в отношении ограничений сотрудничества Индии с Россией, логично предположить сокращение объема поступлений валютной выручки и, следовательно, повышения курса доллара», — комментирует эксперт.

Но резкое снижение курса рубля сразу же приведет к всплеску инфляции, добавляет он. Таким образом, можно ожидать постепенного ослабления курса рубля к концу весны до 87-90 рублей за доллар, прогнозирует Трофимов.

Девальвация рубля весной 2026 года на фоне нового бюджетного правила и цен на нефть

После объявленного, но еще не реализованного решения Минфина о снижении «цены отсечения» с нынешнего уровня 59 долларов до предполагаемого 45-50 долларов за баррель и уже реализованного решения об отмене продажи валюты из ФНБ по бюджетному правилу рубль лишился поддержки и уже начался процесс девальвации. За последний месяц рубль обесценился на 2,60%, грубо говоря с 77 до 79 руб. за доллар, комментирует ситуацию профессор кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

«Если события в Иране не приведут к существенному и устойчивому росту цен на нефть, включая повышение цен на российскую нефть с учетом дисконтов, то рубль обречен на дальнейшее падение. Можно предположить выход на уровень 85 рублей за доллар к концу весны», — прогнозирует экономист.

Многое будет зависеть от текущего бюджетного дефицита, его увеличение сверх запланированных ориентиров вынудит денежные власти пойти на девальвацию рубля, добавляет он. Умеренное, но стабильное подорожание российской нефти позволит затормозить девальвацию и удерживать рубль в коридоре 79-82 рубля за доллар, констатирует Толкачев.

Факторы, влияющие на курс рубля

По мнению доцента Финансового университета Михаила Хачатуряна, на сегодняшний день курс рубля определяется тремя основными факторами:

движениями на рынке нефти в связи с конфликтом вокруг Ирана, процессом смягчения ДКП, динамикой санкционного противостояния.

«При этом если второй и третий фактор на сегодняшний день являются относительно стабильными, но отрицательными по отношению к курсу, то первый фактор очевидно в перспективе конца марта - начала апреля может стать весьма положительным. Как раз на это время приходится очередной налоговый период, который должен поддержать рубль в виду выведения на валютный рынок значительных объемов валютной выручки, которую российские экспортеры будут активно продавать, чтобы получить рублевую массу для выплаты налогов», — говорит эксперт.

Собственно задачей обеспечения максимального объема данной рублевой массы и обусловлено текущий процесс мягкой девальвации рубля, когда цена российскую нефть марки Urals уже превышает 70 долларов за баррель, а рубль упорно слабеет до показателей 78-79 рублей за доллар и 91-92 рублей за евро. Однако, начало налогового периода должно эту ситуацию исправить и рубль начнет крепнуть из-за притока валюты на рынок, а, следовательно, резонно предположить, что на горизонте середины 20-х-30-х чисел марта мы вполне сможем увидеть курс рубля на уровне середины февраля 74-76 рублей за доллар. Налоговый период, который будет продолжаться середины апреля, позволит рублю закрепиться на вышеуказанных позициях, объясняет Хачатурян.

На горизонте середины апреля-мая резонно предположить, что в случае продолжения конфликта в Иране и, следовательно, продолжения тенденции к росту цен на нефть негативное воздействие на курс, определяющееся продолжением процесса смягчения ДКП и потенциальным обострением санкционного противостояния будет нивелировано. Курс российской валюты может даже укрепиться до показателей 72-75 рублей за доллар, полагает эксперт.

«В случае завершения конфликта в Иране с ничейным результатом, когда обе стороны объявят себя победителями и последующего снижения цен на нефть до уровней середины февраля 62-65 долларов за баррель курс рубля может несколько ослабнуть, но возможное ужесточение бюджетного правила в этом случае не позволит ему опуститься ниже 76-78 рублей за доллар», — резюмирует Хачатурян.