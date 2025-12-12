Рубль на тормозах: что ждет отечественную валюту в 2026 году — плавное снижение или обвал

О том, что будет с курсом российской валюты в 2026 году, читайте в материале РИАМО.

В 2026 году рубль должен совершить «мягкую посадку», то есть его курс будут стремиться целенаправленно снижать. Читайте, какие факторы заставят ЦБ допустить ослабление курса в 2026 году и стоит ли опасаться резкого обвала.

ЦБ активно вмешивается в курсообразование рубля через валютные интервенции

Фото - © Декабрь в Москве/Медиасток.рф

Чтобы определить динамику курса рубля, нужно понимать кто или что является движущей силой изменения валютного курса. В России с ноября 2014 года курс стал плавающим — это означает, что он определяется на основе соотношения сил спроса и предложения на рынке. Однако, по мнению основателя и генерального директора инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрия Исакова, ЦБ активно вмешивается в процессы курсообразования через валютные интервенции и ключевую ставку, генерируя такой курс, который необходим для достижения поставленных целей.

Цель ЦБ — это таргет по инфляции 4%, достичь который можно поддерживая длительное время высокую ключевую ставку. Однако, тут возникает другая проблема, отмечает эксперт.

«Экономика в текущий момент (особенно производство гражданского сектора), мягко говоря, не в лучшей форме (индекс PMI — промышленного производства — последние пять месяцев в устойчивом минусе) и высокая ключевая ставка способна еще больше усугубить положение», — считает Исаков.

В такой ситуации ЦБ вынужден снижать ставку. Для того чтобы это снижение не отменило сберегательную модель и не разогнало инфляцию, оно должно быть медленным. Также курс рубля должен быть относительно крепким, чтобы лишний раз не разгонять инфляцию, поясняет он.

В 2026 году рубль будет ослабляться плавно, без девальвационных шоков

Фото - © Борис Килин / Фотобанк Лори

Рубль будет ослабляться плавно, без девальвационных шоков в течение следующего года, полагает Исаков.

«Можно определить конкретные временные периоды, когда ослабление будет ускоряться или замедляться. Тут нам на помощь приходят множество налоговых новаций. Повышение НДС, новый технологический сбор, уже вступивший в силу утилизационный сбор, рост ЖКХ — все эти проинфляционные факторы выпадают на начало 2026 года. Это значит, что для того, чтобы как-то сдерживать инфляцию в первом квартале будущего года, в цикле снижения ключевой ставки будет сделана пауза. А значит и рубль сильно ослабляться не будет. ЦБ поддержит его курс прямыми интервенциями на рынке», — считает Исаков.

Ожидаемый курс рубля к доллару в этом периоде — 84-86 рублей за доллар, прогнозирует он.

Во втором квартале ЦБ вернется к циклу снижения ключевой ставки, что естественным образом будет ослаблять курс. Кроме того, ЦБ уже анонсировал снижения объемов интервенций на финансовом рынке в 2026 году. Эксперт полагает, что именно во втором квартале объем таких интервенций будет активно снижаться. В совокупности эти факторы приведу к курсу на уровне 94-96 руб. за доллар в 4 квартале 2026 года, говорит Исаков.

Такой прогноз плавного ослабления рубля имеет все шансы на реализацию при условии, что на внешнем фоне не появятся новые санкции, отмечает он. Так как, если ограничительные меры к торговым экспортным партнерам РФ будут приняты, то профильные министерства для поддержания экономического состояния крупнейших экспортеров могут несколько ускорить ослабления национальной валюты. При реализации санкционных мер, ожидаемая цель в 94 руб. за доллар может быть достигнута уже к середине 2026 года.

«Кроме того, увеличившийся дефицит бюджета за счет сокращения экспортных доходов, также поставит вопрос об оптимальном курсе рубля. Тем не менее, мы не ожидаем, что бюджетный дефицит в этом случае будет покрыт за счет девальвации рубля. Скорее можно прогнозировать рост заимствований на внутреннем рынке через ОФЗ. В целом санкции могут быть рассмотрены, как некоторый катализатор, ускоряющий управляемое ослабления курса национальной валюты», — комментирует Исаков.

В новом году возможно небольшое ослабление рубля, хотя резкой волатильности не будет

Фото - © РИАМО, Арина Никитина

Валютный рынок уже скоро отреагирует на решение регулятора по ключевой ставке, которая либо будет пересмотрена, либо оставлена на прежнем уровне в уходящем году. Чем выше уровень ставки, тем сильнее рубль, и наоборот, отмечает кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Евгений Сумароков.

19 декабря текущего года можно ожидать понижение ключевой ставки с 16,5% до 16% годовых. По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2025 году составит 6,5-7%, в 2026 году с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 4-5%. В 2026 году, по оценкам регулятора, произойдет оживление спроса населения на кредитные продукты по мере снижения кредитных ставок и постепенного восстановления склонности к потреблению. Таким образом, незначительное снижение ставки в декабре будет служить своего рода сигналом о продолжении прежнего курса денежно-кредитной политики и одновременно готовности гибко реагировать на изменения текущей обстановки, чтобы не допустить замедления экономики, говорит эксперт.

«Если инфляция растет быстрее, чем доходы населения, покупательная способность граждан снижается, и люди вынуждены сокращать потребление. В результате уменьшения объемов выпуска, упускаются в том числе и экспортные возможности, что приводит к замедлению экономики. В то же время низкий уровень инфляции свидетельствует о слабом спросе. Подобное состояние спроса препятствует новым инвестициям и созданию рабочих мест. Однако дешевые кредиты благоприятны не только для производителей, но и для импортеров, которые могут предъявить повышенный спрос на иностранную валюту, способствую ослаблению рубля», — комментирует Сумароков.

В случае появления ожиданий относительно ускорения инфляции, ключевая ставка в течение 2026 г. будет повышаться. Данные текущего квартала указывают на замедление роста цен в ноябре по сравнению с сентябрем – октябрем. Рост кредитования ускорился в октябре, такая динамика в целом согласуется с траекторией возвращения инфляции к 4%.

Такие явления, как политические, торговые конфликты, экономические санкции оказывают нарушают сформировавшиеся в международной торговле каналы поставок, таким образом воздействуя на состояние платежных балансов стран, которые в свою очередь выступают важным курсообразующим фактором. В новом году возможно небольшое ослабление рубля, хотя существенной волатильности вряд ли стоит ожидать, полагает эксперт.

Укрепить рубль может решение ЕС по замороженным российским резервам

Фото - © Unsplash.com

Укреплению рубля могло бы способствовать решение ЕС по замороженным российским резервам, которые фактически хранятся в доверительном управлении в ожидании будущей сделки, которая урегулирует юридические претензии на активы, считает Сумароков. Российские активы по-прежнему доступны России в случае отмены санкций, финансовые потоки структурированы таким образом, что существует возможность возврата средств в Россию, добавляет он.

«Согласно международному праву, суверенные активы не могут быть конфискованы. Заморозка российских государственных активов означает, что Россия не может ими пользоваться, но остается их владельцем. Теоретически Россия может конфисковать активы примерно 1800 западных компаний, продолжающих вести бизнес в России. Если Россия успешно оспорит правовые основания заморозки активов или связанное с этим использование средств, полученных от замороженных средств, такой исход сыграет в пользу сильного рубля», — уверен Сумароков.

Кроме того, роль активов в переговорах России и США может стать существенным фактором, если стороны заключат сделку и Европе придется выполнять ее условия постфактум. Однако пока позиции государств-членов ЕС и других европейских стран в дискуссиях об использовании российских активов неоднозначны и непостоянны, отмечает эксперт Финансового университета. Так, крупнейшие держатели российских активов в ЕС — Бельгия, Франция, Люксембург и Германия — продолжают выступать против прямого изъятия, как и ряд других государств еврозоны, например, Италия.