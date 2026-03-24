Рубль на распутье: что ждет курс российской валюты в апреле 2026 года

Мартовские качели доллара — от 85 до 81,9 рубля — вернули вопрос о курсе рубля в число главных тем. В апреле валютный рынок будет балансировать между высокими ценами на нефть, новым бюджетным правилом и действиями экспортеров.

Курс рубля в середине весны: мартовские качели и апрельские надежды

На прошлой неделе, как и в настоящее время, курс рубля показывал очень высокую волатильность: наблюдалось резкое ослабление рубля к 19 марта, когда курс USD/RUB подскочил до 85 рублей, которое затем сменилось последующей быстрой коррекцией до 81,9 рубля к 23 марта.

«Мы считаем, что локальное ослабление рубля, случившееся в марте, произошло из-за сочетания двух важных факторов: резкое сокращение продаж валюты от Минфина, плюс низкие объемы предложения валюты от экспортеров в виду низких цен на нефть, которые были в начале года. Мы ожидаем, что после фазы мартовского ослабления уже в апреле мы увидим рубль на более сильных уровнях, поскольку к тому времени на рынок должны прийти повышенные объемы валюты от мартовского роста цен на нефть», — комментирует аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Возможно, ситуацию на валютном рынке поправит Минфин в начале апреля, если объявит о модификации бюджетного правила. Также в конце марта на рынок должны прийти повышенные объемы продажи валюты от экспортеров для уплаты годового НДД. Поэтому ближе к концу марта рубль имеет все шансы на укрепление, полагает эксперт.

Чем выше будут подниматься цены на нефть, тем больше валюты российским экспортерам будет требоваться для продажи, чтобы уплатить НДПИ. То есть в конце апреля им нужно будет конвертировать значительно больший объем валютной выручки, чем в конце марта. Это повышение предложения валюты на рынке должно привести к снижению ставки RUSFAR CNY на денежном рынке и как следствие — к более крепкому и стабильному курсу рубля, уверен аналитик.

«На среднесрочную перспективу есть значимый неизвестный фактор: пока не понятно, каким будет модифицированное Минфином новое бюджетное правило, и какая там будет планка по цене нефти. Мировые цены на нефть в ближайшие месяцы могут показать повышенную волатильность — это тоже важный фактор риска, который создает неопределенности для прогнозирования дальнейшего поведения курса рубля», — комментирует Потавин.

В перспективе апреля аналитик ожидает, что курс доллара будет торговаться в диапазоне 80-83 рублей, а курс юаня — 11,5-12,0 рублей.

Курс рубля в апреле: нефть, бюджетное правило и внешние риски

Ослабление рубля, которое можно наблюдать в последнее время связано в большей степени с тем, что Минфин отказался от проведения в марте текущего года операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, высказывает свое мнение финансовый эксперт, кандидат экономических наук, доцент юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Андрей Белоусов. Это привело к снижению предложения валюты на рынке, что при прочих равных оказало влияние на ослабление курс рубля.

Вместе с тем, если нестабильность на Ближнем Востоке сохранится и цены на нефть останутся на текущих высоких уровнях или вырастут еще сильнее, это может оказать рублю определенную поддержку и тренд на ослабление российской национальной валюты будет остановлен, добавляет эксперт.

«Можно отметить, что курс рубля по отношению к доллару в ближайшее время будет определяться совокупностью этих двух факторов. Поэтому, если не вмешаются какие-либо иные факторы, то на апрель можно прогнозировать, что курс рубля по отношению к доллару будет находится в коридоре от 83 до 87 рублей, а к евро от 96 до 100 рублей», — прогнозирует Белоусов.

Что в итоге: три фактора, которые определят курс рубля в апреле

Сопоставляя позиции экспертов, можно выделить три ключевых фактора, которые будут определять динамику рубля в апреле.

Первый — бюджетное правило. Мартовское ослабление рубля во многом стало следствием того, что Минфин приостановил валютные интервенции. В начале апреля ведомство может объявить о новой конфигурации правил, и от этого решения напрямую зависит, получит ли рынок дополнительное предложение валюты или, наоборот, лишится поддержки.

Второй — нефтяные цены. Экспортеры продают валюту под налоговые периоды, и чем выше стоимость барреля, тем больше объемы конвертации. Сейчас цены на нефть поддерживаются геополитической напряженностью, но этот фактор крайне волатилен. Любое изменение ситуации на Ближнем Востоке может мгновенно скорректировать курс.

Третий — внутренний спрос на валюту. Помимо экспортеров, на рынке действуют импортеры, банки и население. Если сохранится высокий спрос на валюту со стороны этих групп, даже растущее предложение от экспортеров может не привести к значительному укреплению рубля.

Учитывая все эти факторы, можно ожидать, что в апреле рубль будет двигаться в диапазоне 82–86 руб. за доллар. В моменты пиковых налоговых платежей возможны краткосрочные укрепления до нижней границы этого коридора, а при ухудшении внешнеэкономической конъюнктуры — откаты к верхней. Но выйти за эти пределы в отсутствие новых шоков рублю вряд ли удастся.

Кажется, что апрель не станет месяцем ни обвального падения, ни стремительного укрепления. Скорее, мы увидим умеренно волатильную торговлю с постепенным поиском нового равновесия, которое будет зависеть от решений регулятора и динамики нефтяного рынка.