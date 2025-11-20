Рубль держит курс: останется ли российская валюта стабильной при снижении ключевой ставки

Что будет с курсом рубля до конца 2025 года и в 2026 году, читайте в материале РИАМО.

В условиях постепенного смягчения денежно-кредитной политики ЦБ рубль ожидают новые вызовы. Стоит ли ждать ослабления национальной валюты или она сохранит устойчивость, какие факторы будут определять курс в 2025-2026 годах, читайте в материале РИАМО.

Какая валюта окажется сильнее по отношению к российскому рублю

Фото - © Пелагия Тихонова/РИА Новости

Рубль — одна из наиболее укрепившихся с начала 2025 года мировых валют. На середину ноября рубль укрепился почти на 29% по отношению к доллару пиков начала года. Относительно юаня укрепление составило чуть более 26% за тот же период. Такая коррекция в целом не вызывает вопросов, так как благодаря жесткой денежно-кредитной политике ЦБ рубль укрепляется относительно всех иностранных валют, отмечает основатель и генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.

Тем не менее, если оценивать, какая из двух обозначенных валют, доллар или юань, будет сильнее по отношению к рублю, стоит посмотреть на курс этих валют к друг другу. С начала 2025 года юань укрепился по отношению к доллару чуть более чем на 2,8%. Однако наш прогноз по курсу юаня к доллару предусматривает его вероятное ослабление к уровню 7,35 к концу текущего года, так как напряженность в торговых отношениях США и Китая пока идет по восходящей траектории, говорит инвестор. Это может сподвигнуть КНР к ослаблению национальной валюты для обеспечения конкурентоспособности на внешних рынках. В случае, если Трамп вернется к реальному (а не словесным интервенциям) усилению торговых ограничений и уровню 150% пошлин, вероятное ослабление юаня может быть и к уровню 7,5 за доллар.

«В таких условиях мы ожидаем ослабления юаня к доллару. Поэтому доллар будет более сильным и по отношению к рублю, исходя из динамики кросс-курсов», — резюмирует эксперт.

Что происходит с курсом рубля сейчас: какие события влияют на валютный рынок России

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

В последние месяцы динамику рубля в целом можно охарактеризовать как некоторую фазу стабилизации относительно доллара, евро и юаня, комментирует Исаков. Так, доллар закрепился в диапазоне 80-81 руб., евро — 92–94 руб., юань — 11,1–11,4 руб.

«Причем мы считаем, что такая стабилизация не является рыночным фактором, а скорее результатом управляемой стабилизации по снижению волатильности», — подчеркивает инвестор.

В качестве инструментов, конечно, стоит обозначить высокую ключевую ставку и в целом жесткую монетарную политику ЦБ. Эти факторы дополняются положительным, хотя и немного просевшим торговым балансом. Последний служит еще одним значимым фактором укрепления рубля.

«В результате такого подхода мы можем наблюдать резкое снижение волатильности обозначенных курсов относительно начала текущего года. Более того, мы не ожидаем резкого всплеска волатильности до конца текущего года» Дмитрий Исаков генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest

В качестве наиболее значимых событий для валютного рынка нужно выделить продолжение курса ЦБ на снижение ключевой ставки, обозначенное в решении от 24 октября 2025 года. Несмотря на высокие инфляционные ожидания и перспективу роста инфляции из-за налогового маневра с НДС, ЦБ, тем не менее, снизил ключевую ставку до 16,5%. Скорее всего, регулятор сделает еще один шаг в этом направлении на заседании в декабре, прогнозирует эксперт.

В свою очередь, снижение ключевой ставки является фактором долгосрочного ослабления рубля. Тем не менее, учитывая общую жесткость проводимой монетарной политики и все еще достаточно высокий уровень ставки, рубль по-прежнему остается относительно сильным и не демонстрирует быстрого ослабления. Кроме того, ЦБ продолжает продажи валюты на открытом рынке в значительном объеме 9 млрд руб. в сутки, что поддерживает спрос на рубль и не дает ему резко девальвироваться.

Какие факторы определяют стабильность рубля

Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори

«В качестве основного и во многом неочевидного фактора стабильности рубля мы бы выделили консенсус между ЦБ и профильными экономическими ведомствами относительно базовых макроэкономических параметров», — отмечает Исаков.

Стратегическая цель ЦБ — это достижение таргета по инфляции в 4%. Стратегическая цель министров экономического блока — снижение ключевой ставки и рост экономики. Однако сами по себе эти две цели согласуются достаточно сложно с точки зрения инструментов достижения. Так, для инфляции в 4% требуется жесткая ДКП и высокая ключевая ставка. Для экономического роста требуется мягкая ДКП и низкая ключевая ставка. Учитывая такие противоречия, вероятно, было принято решение не раздувать расходы бюджета в следующем году. Это выступает если не в качестве дезинфляционного фактора, то точно не в качестве проинфляционного, подчеркивает эксперт.

Дефицит бюджета решили покрывать не за счет ослабления рубля, как то мыслилось в начале текущего года, когда средний курс рубля был заложен в 96,5 за доллар, а за счет фискальных рычагов (налоговый маневр с НДС) и заимствований на внутреннем рынке. Это позволяет ЦБ проводить смягчение ДКП и плавное снижение ключевой ставки, несмотря на имеющиеся инфляционные риски.

Здесь и проявляется важность стабильности рубля. Пока российская валюта относительно крепкая, ЦБ может снижать ключевую ставку более уверенно, так как при девальвации рубля любое снижение ключевой ставки способно вызвать резкий инфляционный рост. Отсюда и объяснение снижения ключевой ставки на последнем заседании, несмотря на высокие инфляционные ожидания в 12,6%. Поэтому в декабре как раз вероятно продолжение снижения ключевой ставки, объясняет инвестор.

«В итоге курс рубля не будет резко девальвировать на всем протяжении цикла снижения ключевой ставки. Его относительная крепость будет поддержана валютными интервенциями ЦБ. Однако тренд на ослабление рубля все равно будет реализован, так как отмена обязательной продажи валютной выручки, продолжающийся цикл снижения ключевой ставки будут естественным образом ослаблять позиции национальной валюты», — считает эксперт.

Каким будет курс доллара к рублю до конца года

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Учитывая текущие макроэкономические реалии при отсутствии значимых геополитических новостей, можно ожидать, что курс рубля в настоящее время будет лежать в диапазоне 81-82 руб. за доллар.

«На конец ноября прогнозируем курс 84–86 руб. за доллар. Наконец, к концу года предполагаем в качестве цели 88–90 руб. за доллар», — говорит Исаков.

По его словам, данные расчеты основаны на неизменной макроэкономической конъюнктуре, предусматривающей плавное ослабление национальной валюты, а также традиционного роста спроса на валюту к концу года.