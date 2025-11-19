Розничное кредитование под конец 2025 года: стоит ли ждать предновогоднюю «оттепель»

Что происходит с розничным кредитованием в конце 2025 года, читайте в материале РИАМО.

После начала цикла смягчения денежно-кредитной политики летом кредитование, казалось, немного оживилось в августе и сентябре. Однако октябрьская статистика вновь показала удручающую картину: доля отказов по розничным кредитам выросла почти до 82%. Что происходит в кредитной рознице и каких результатов можно ожидать к концу 2025 года, читайте в материале РИАМО.

Доля отказов по розничным кредитам достигла годового рекорда

Фото - © Victoria Demidova / Фотобанк Лори

«Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты (потребительские кредиты, пос-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в октябре 2025 года составила 81,9%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,7 процентного пункта (п. п.) (в сентябре 2025 года – 78,2%), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 5,5 п. п. (в октябре 2024 года — 76,4%). При этом в октябре было отмечено самое высокое значение данного показателя за последний год», — говорится в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Получается, что, несмотря на то, что за июнь-октябрь ЦБ «шагнул» вниз по ключевой ставке и снизил ее на 4,5% до 16,5%, на розничном кредитном рынке продолжаются перманентные «заморозки», констатирует директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

По ее словам, действительно, в конце лета заемщики оживились, так как ждали снижения кредитных процентов следом за «ключом» ЦБ. Однако банки предпочли проявить осторожность и «откатили» от пиковых значений (28%-30%) только ставки по рыночной ипотеке до 20,5%-21% (ноябрь). По потребительским кредитам, «кредиткам» незначительное снижение средних процентов (1%-1,5%) случилось в конце лета, но осенью процесс «затормозил», говорит аналитик.

Какие категории россиян обращаются сейчас за кредитами

Фото - © Victoria Demidova / Фотобанк Лори

На октябрьском заседании по ключевой ставке денежно-кредитные условия в целом остаются жесткими, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Проще говоря, для заемщиков, которые умеют считать свои расходы, условия кредитов далеки от реально рабочих. Ставки выше 28%-32% по ссудам наличными и выше 40% по картам «остужают» планы платежеспособных заемщиков. И большинство финансово-грамотных россиян предпочитают отложить кредитование до лучших времен, когда ставки станут ниже, говорит аналитик.

«Обращаются в банки за новыми дорогими ссудами, по нашим наблюдениям, те, кому деньги по разным причинам нужны срочно. Часто эти клиенты уже имеют другие кредиты, и показатель их долговой нагрузки превышает 50%. Но таких заемщиков ЦБ считает закредитованными», — подчеркивает Андриевская.

Для того, чтобы не допустить роста проблемных кредитов, в IV квартале на рынке продолжают действовать жесткие макропруденциальные лимиты регулятора (МПЛ). Проще говоря, прямые ограничения для банков по выдаче новых высоко рисковых кредитов и карт клиентам с высоким ПДН (показатель долговой нагрузки).

Таким образом, одним клиентам банки отказывают в новых кредитах из-за накопленных долгов, а другие, которые проходят по доходам и кредитной нагрузке, не торопятся за новыми из-за высоких ставок и ПСК.

«Очевидно, что снижение „ключа” до 16,5% и незначительного „похудения” полной стоимости кредитов пока не привело на рынок клиентов хорошего кредитного качества. Как следствие — зафиксированный НБКИ рост количества отказов» Ирина Андриевская директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру»

По ее мнению, ситуация вряд ли изменится. Ведь на декабрьском заседании ЦБ в лучшем случае, согласно консенсус-прогнозу, может уменьшить ключевую ставку до 16%, что вряд ли стимулирует и банки-кредиторы, и качественных заемщиков активизироваться. Жесткие МПЛ ЦБ тоже вряд ли смягчит.

«Следовательно, предновогодняя „оттепель” в розничном кредитовании остается под вопросом», — резюмирует Андриевская.

Почему банки отказывают в кредитах

Фото - © Вячеслав Палес / Фотобанк Лори

По данным Центробанка, просрочки граждан по потребительским кредитам в 2025 году превысили 1,5 трлн рублей.

«Здесь и отголоски рекордных выдач кредитов в периоды низкой ключевой ставки — не все тогда смогли здраво оценить свою платежеспособность; и те проблемы, которые возникли у людей при принятии на себя кредитных обязательств в период высокой ключевой ставки», — объясняет юрист, руководитель отдела сопровождения клиентов по кредитам и долгам компании «Финансово-правовой альянс» Евгения Боднар.

Учитывая текущие экономические тенденции, банки продолжат строго подходить к оценке заемщиков. Основными причинами отказа останутся отрицательная кредитная история, недостоверные сведения о доходах или занятости, нестабильный доход и показатель ПДН выше 50% (соотношение всех ежемесячных обязательных платежей к доходам заемщика), перечисляет юрист.

«Банки детально анализируют „кредитное досье” заемщика: обращают внимание на наличие просрочек, невыплаченных долгов, общее количество кредитов и иных обязательств. Официальный ли доход, стабильны ли поступления. Немаловажен и уровень дохода: если его сочтут недостаточным для погашения кредита, банк просто откажет. Кредитные организации смотрят также на трудовой стаж и возраст: для крупных займов критичны слишком юный или преклонный возраст», — говорит Боднар.

Иногда причиной отказа также может стать отсутствие обеспечения для больших кредитов или поручителя, а также наличие иждивенцев, добавляет она.

В группе риска отказов также самозанятые (которым теперь разрешено оформлять кредитные каникулы) и фрилансеры без официального подтверждения дохода, молодежь без стабильного заработка или кредитной истории, пенсионеры и люди преклонного возраста, лица с судимостью или долгами по другим обязательствам.

«В итоге можно ожидать ужесточения условий кредитования и увеличения числа отказов, поскольку банки будут отдавать предпочтение заемщикам с прозрачной финансовой историей и стабильным доходом», — резюмирует Евгения Боднар.

«Ситуация с банковским кредитованием вряд ли изменится до конца года. Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты будет сопоставима с уровнем октября. Возможно, по ипотечным кредитам ситуация будет немного другой, и здесь мы увидим оживление рынка, меньшую долю отказов и повышение уровня одобрения», — высказывает свое мнение к.э.н., эксперт в области экономики и финансов Ольга Горюкова.