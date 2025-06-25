Рост тарифов ЖКХ, увеличение соцвыплат и цифровой рубль: что изменится в законах с 1 июля 2025 года

В материале РИАМО читайте о том, что изменится в законах России с 1 июля 2025 года, на сколько вырастут соцвыплаты, сколько будет стоить ЖКХ и как упростили процедуру вступления в наследство.

Увеличение выплат семьям с детьми с 1 июля

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С 1 июля в некоторых регионах России (Нижегородской, Тамбовской, и Калининградской областях) будут увеличены выплаты семьям с детьми.

В Тамбовской области выплаты повысятся на 4,7%. В Нижегородской области с 1 июля семьи начнут получать за рождение первого ребенка по 10 тысяч рублей в месяц в течение трех лет, за второго ребенка можно будет выбирать ежемесячные выплаты либо единоразовую сумму в 500 тысяч рублей, для многодетных семей также предусмотрены выплаты. В Калининградской области увеличится размер выплат для многодетных семей, также они смогут выбирать денежную выплату вместо земельного участка.

В 3 квартале 2025 года на федеральном уровне в случае рождения еще одного ребенка в июле текущего года назначение пособия на новорожденного произойдет автоматически в том же размере, в каком семья уже получает выплаты на других детей.

Увеличение пенсий с 1 июля

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С 1 июля произойдет индексация пенсий для тех, кто прекратил свою трудовую деятельность в июне. Перерасчет за ранее не проводившиеся индексации пенсионеры получат в автоматическом режиме после увольнения.

Традиционно в два раза повысится страховая пенсия для тех, кому в июне исполнилось 80 лет, и составит 17 815,4 рубля. Такое же повышение ждет пенсионеров, признанных инвалидами I группы. Важно помнить, что возможно повышение только в однократном размере, то есть если 80-летний пенсионер признан инвалидом, то повторного повышения не будет.

С 1 июля предусмотрены доплаты на трех иждивенцев – сумма надбавки равна 1/3 фиксированной выплаты на каждого иждивенца, или 2909,58 рубля. Для выплаты начислений нужно направить соответствующее заявление в Социальный фонд. Иждивенцами могут быть близкие родственники, то есть нетрудоспособные дети или внуки, которые не достигли совершеннолетия или учатся в вузе в очном формате, а также родители или супруги, достигшие пенсионного возраста, и инвалиды.

Рост тарифов ЖКХ с 1 июля

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Распоряжением правительства Российской Федерации №3287-р от 15 ноября 2024 г. утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2025 год и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2025–2028 годы.

Повышение коснется всех коммунальных услуг, а средний индекс составит 11,9%. С 1 июля 2026 года тарифы в России вырастут еще в среднем на 5,4%, а с июля 2027 года – на 4,8%.

Тарифы на газ для населения с 1 июля 2025 года будут проиндексированы на 10,3%, с 1 июля 2026 года – на 4,3%, с 1 июля 2027 года – на 4,0%.

Индексация тарифов на электроэнергию для населения с 1 июля 2025 года заложена на уровне 12,6%, с 1 июля 2026 года – 5,2%, с 1 июля 2027 года – на 4,0%.

Для каждого региона в индексах установлены средний индекс и предельные отклонения, выше которых тарифы поднимать нельзя. Например, средний индекс в Калмыкии составляет 11,9%, а предельные отклонения – 4,8%, значит, поднять тарифы в регионе нельзя выше 16,7%. При этом тарифы могут быть и ниже.

Самый высокий рост тарифов разрешен в Пермском крае (средний показатель 21,1%), а самый низкий – в Амурской области (8,6%). В Москве тарифы повысят в среднем на 15%, в Подмосковье средний индекс роста совокупной платы за коммунальные услуги составит 13,3%, а также предусмотрено отклонение от значения среднего индекса на уровне 5%.

«Антиотмывочное» законодательство на операции с цифровым рублем с 1 июля

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С 1 июля 2025 года вступает в силу федеральный закон, который распространяет действие «антиотмывочного» законодательства на операции с цифровым рублем. Все операции с цифровой валютой теперь подлежат контролю в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности.

В частности, участники платформы цифрового рубля будут обязаны предоставлять сведения и документы по запросам банков и Центрального банка для соблюдения требований «антиотмывочного» законодательства. При этом банки продолжат проводить идентификацию клиентов при открытии счета цифрового рубля, выявлять клиентов, доступ которым на платформу должен быть ограничен, и выполнять другие операции.

При создании платформы цифрового рубля Банк России уделял особое внимание удобству клиентского пути. Граждане и компании будут рассчитываться в цифровых рублях, используя привычные мобильные приложения банков и других систем дистанционного банковского обслуживания. Это позволит клиентам и банкам взаимодействовать в привычном режиме.

Расширение норм социальных вкладов с 1 июля

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С 1 июля открывать социальные счета и вклады будут системно значимые банки, которые будут это делать через «Госуслуги» по запросам граждан. По закону в проект списка адресатов мер социальной поддержки включат ежемесячное пособие на рождение и воспитание детей, например.

По социальному счету можно будет проводить только рублевые операции и банки не смогут брать комиссию за открытие, обслуживание и пополнение счета; за выдачу и использование карты «Мир», которая привязана к этому счету; за переводы денег со счета в размере не более 20 тысяч рублей в месяц.

Процентная ставка по таким вкладам будет устанавливаться исходя из доходности конкретного банка, а максимальная сумма вклада не должна превышать 50 тысяч рублей. Для использования социального вклада необходимо быть новым клиентом банка или держать деньги в финансовой организации не дольше 180 дней.

Обязательная маркировка косметики, бытовой химии и бакалеи с 1 июля

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С 1 июля 2025 года начинается второй этап маркировки косметики и бытовой химии. Маркировке подлежат средства для волос, дезодоранты, средства для бритья, специи и приправы, соусы, суповые заготовки.

Нарушения требований маркировки влекут за собой штрафы от пяти до 10 тысяч с конфискацией для ИП и от 50 до 300 тысяч с конфискацией для юрлиц.

Запрет на хранение персональных данных за рубежом с 1 июля

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С 1 июля 2025 года вступают в силу изменения в законе №152-ФЗ о персональных данных Основное изменение заключается в том, что теперь запрещено записывать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять и извлекать персональные данные граждан РФ в базах данных, находящихся за пределами России. Ранее закон лишь требовал, чтобы операторы обеспечивали локализацию данных, но не исключал возможности их обработки за рубежом.

Электронный документооборот по административным делам с 1 июля

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С 1 июля вступает в силу закон, который позволяет направлять процессуальные документы по делам об административных правонарушениях в электронном виде. Теперь заявления, ходатайства, жалобы и другие документы можно подавать через Единый портал госуслуг, информационные системы Верховного суда РФ или системы электронного документооборота.

Также можно дистанционно принимать участие в производстве по делам об административных правонарушениях путем использования систем видеоконференцсвязи и веб-конференции, а также использования документов, изготовленных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, при исполнении административных наказаний. Устанавливаются случаи использования усиленной квалифицированной электронной подписи и простой подписи.

Новые правила вступления в наследство с 15 июля

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С 15 июля вступает в силу закон, который предлагает установить упрощенный порядок принятия наследства для родственников погибшего участника специальной военной операции, либо лица, проживающего или временно находившегося на территориях проведения СВО и погибшего в связи с обстоятельствами, имевшими место на указанных территориях.

Ранее для принятия наследства отводилось шесть месяцев с момента смерти гражданина. Новые правила позволяют оформить права на наследство исходя из даты составления записи о смерти в официальных документах — акте гражданского состояния. Таким образом решается проблема пропуска установленных законом шестимесячных сроков принятия наследства. Это происходило из-за того, что извещение о смерти участника СВО нередко приходило спустя длительное время. Для восстановления срока нужно было обращаться в суд, теперь такой необходимости нет.