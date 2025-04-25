Россияне ничего не почувствуют: ЦБ сохранил ключевую ставку 25 апреля

О том, как сохранение ключевой ставки в 21%повлияет на экономику, бизнес, россиян длительное, читайте в материале РИАМО.

На заседании Совета директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку 21%. Как данное решение повлияет на экономику и граждан, читайте в материале РИАМО.

ЦБ продолжает понижательное давление на цены

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Сохранение ключевой ставки рефинансирования на уровне в 21% годовых продолжит оказывать понижательное давление на темпы роста потребительских цен в России за счет снижения объемов кредитования населения и потребительского спроса, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Темпы роста российской экономики также продолжат замедляться из-за слишком дорогого кредитования и рефинансирования займов, что сильно ограничивает возможности развития бизнеса, добавляет он.

«Россияне не должны на себе сиюминутно ощутить сохранение ключевой ставки рефинансирования, потому что фактически такой исход заседания ЦБ уже заложен в курс рубля и в движения фондового рынка РФ, то есть сразу ничего не изменится. Но в более долгосрочной перспективе мы должны почувствовать замедление инфляции» Владимир Чернов аналитик Freedom Finance Global

Бизнес продолжит испытывать сложности с кредитованием и рефинансированием займов, его долговая нагрузка будет расти, а маржинальность продаж снижаться. Высокая ставка уже сняла перегрев российской экономики и при сохранении на текущих уровнях продолжит ее охлаждать.

«С начала апреля темпы роста цен на товары и услуги в России замедляются на фоне высокой ключевой ставки и объемов кредитования, что снижает потребительский спрос, а также благодаря падению стоимости американского доллара. Так как ставка останется на прежнем уровне, а курс доллара даже еще немного опустился, то и темпы роста цен должны будут продолжать снижаться или оставаться на текущих уровнях, что приведет к снижению темпов годовой инфляции», — объясняет аналитик.

Для кого имеет значение ужесточение или смягчение сигнала ЦБ

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В целом высокие ставки в экономике — это негатив, поскольку жесткие монетарные условия ухудшают экономическую конъюнктуру для развития бизнеса. Таким образом, компаниям становится все дороже обслуживать текущие долги, и тем более открывать новые кредитные линии, отмечает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Помимо этого, усиливается налоговая нагрузка, что в совокупности с ростом процентных расходов приведет к сжатию прибыльности и дивидендного потенциала российских эмитентов, добавляет она.

Для большинства россиян сохранение ключевой ставки не принесет каких-либо существенных изменений, считает аналитик.

«Сохранение ставки в моменте никак не отразится на бизнесе, но ужесточение сигнала может привести к ухудшению кредитных условий по новым линиям, смягчение — наоборот, несколько улучшить» Наталия Пырьева ведущий аналитик «Цифра брокер»

При этом высокие ставки — это позитив для рубля, поскольку это повышает привлекательность рублевых сбережений, констатирует аналитик.

Чем дольше ставка ЦБ не меняется, тем ниже проценты по длинным депозитам

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«Текущий уровень ключевой ставки остается сдерживающим фактором для роста цен, немаловажную роль сыграло и укрепление рубля с начала года против ожиданий населения и бизнеса. Это дало возможность регулятору не применять повышение ставки с начала года, а темпы роста цен в непродовольственных товарах, большая часть которых приходится на импорт, помогли сдержать инфляцию на минимальных с начала года недельных темпах роста», — прокомментировал ситуацию заместитель председателя правления СДМ-Банка, начальник казначейства Эдуард Лушин.

По его мнению, россияне почувствуют по депозитным продуктам, что чем дольше ставка сохраняется неизменной, тем более велико желание финансовых институтов начать понижать ставки по длинным депозитным продуктам.

«Банки таким образом готовятся к долгожданным понижениям ключевой ставки», — добавляет финансист.