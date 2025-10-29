Резкое укрепление или сильный обвал — как изменится курс доллара в ноябре 2025

Что будет влиять на курс американской валюты к рублю в последнем месяце осени, читайте в материале РИАМО.

В ноябре 2025 года курс доллара к рублю будет меняться разнонаправленно

Фото - © Анна Аникова / Фотобанк Лори

Снижение ключевой ставки до 16,5%, очевидно, поддержит тренд на ослабление курса рубля и, как следствие, девальвацию, которая должна обеспечить рост эффективности российских экспортеров, прежде всего нефтегазовых, в условиях новых санкций со стороны США, считает доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян. Однако резкого снижения курса ждать не стоит, тем более что в пользу укрепления национальной валюты будут играть цены на нефть, которые продолжат рост к отметке 70-72 долларов за баррель на фоне развития тарифного противостояния США и Китая, добавляет эксперт.

«Оценивая в совокупности влияние всех этих факторов, можно предположить, что в начале ноября мы будем наблюдать сохранение курса на текущих показателях 81-85 рублей за доллар с тенденцией к некоторому укреплению до 79-83 рублей за доллар. Однако к середине месяца, скорее всего, курс вернется к текущим показателям и может даже несколько ослабнуть до уровня 83-87 рублей за доллар», — спрогнозировал экономист.

Спрос импортеров на валюту начнет оказывать давление на рубль со второй половины ноября

Фото - © Медиасток.рф

В октябре курс доллара к рублю держится в диапазоне 82-78 за единицу американской валюты. В ноябре ожидаемый диапазон колебаний будет чуть ниже — 81-77 рублей за доллар, прогнозирует главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин.

«Рубль будет продолжать получать поддержку со стороны высоких реальных ставок, поскольку по результатам решения ЦБ по ключевой ставке от 24 октября рынок теперь будет закладываться на то, что ставка в 16,5% будет сохраняться до середины февраля 2026 года. Спрос импортеров на валюту в ноябре начнет оказывать давление на рубль со второй половины месяца», — полагает аналитик.

Он также отмечает, что непрогнозируемые и неожиданные события геополитического характера могут сильно изменить динамику курса, повысив волатильность.

Нет паники, но нет и уверенности: курс доллара в ноябре будет в диапазоне 78-87 рублей

Фото - © Медиасток.рф

«По моим оценкам, в ноябре курс доллара будет колебаться в диапазоне от 78 до 87 рублей за доллар. Это не точный прогноз, а ориентир, основанный на текущих экономических тенденциях и вероятных сценариях их развития», — рассказал инвестор и предприниматель Владислав Никонов.

По его словам, сейчас на курс влияют две группы факторов. С одной стороны, есть давление — это высокий уровень инфляции, ограниченный приток валюты и осторожность инвесторов. Эти факторы мешают рублю укрепляться. С другой стороны, экспорт по-прежнему приносит валютную выручку, а ограничения на вывоз капитала удерживают курс от резкого скачка вверх.

Если мировая конъюнктура останется стабильной, цены на нефть не просядут, а Центробанк резко не изменит ключевую ставку, доллар может держаться ближе к нижней границе — 78-80 рублей. Но если появятся внешние риски — например, снижение спроса на российский экспорт или новые санкции — курс может вырасти до 85–87 рублей, считает инвестор.

«Я не ожидаю резкого укрепления рубля, но и сильного обвала пока нет оснований предполагать. Рынок живет в состоянии осторожного равновесия: нет паники, но нет и уверенности. Для тех, кто планирует сделки в валюте, этот диапазон можно использовать как рабочий ориентир. Если вы покупаете доллары — делать это имеет смысл, когда курс ближе к нижней границе. Если храните сбережения в рублях, важно учитывать, что колебания в пределах 5-7 рублей за месяц — нормальное явление при нынешней экономической ситуации», — резюмировал Никонов.