Решительный шаг маловероятен: что будет с ключевой ставкой ЦБ 25 июля

25 июля 2025 года состоится заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. О том, какие существуют сценарии по ее изменению, читайте в материале РИАМО.

ЦБ на заседании 25 июля проявит осторожность

Фото - © РИА Новости

«По моим прогнозам, Банк России на заседании 25 июля снизит ключевую ставку на 100–200 базисных пунктов, доведя ее до уровня 18-19% годовых. Вероятность более решительного шага в 300 пунктов теперь выглядит значительно ниже, поскольку регулятор, несмотря на заметное ослабление инфляционного давления, скорее всего, проявит осторожность из-за повышения инфляционных ожиданий бизнеса и стремительного роста оптовых цен на бензин», — комментирует ситуацию аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В июле ценовые ожидания компаний неожиданно выросли на 0,4 п. п., достигнув 18,7%, после полугодового снижения. По данным Росстата, в июне 2025 года оптовые цены на бензин увеличились на 7,5% по сравнению с маем, что стало третьим месяцем подряд значительного роста после майского скачка на 10,5% и апрельского повышения на 2,2%, тогда как до апреля оптовые цены на бензин снижались шесть месяцев подряд, напоминает аналитик.

Кроме того, свежие данные Росстата показали, что с 8 по 14 июля недельная инфляция замедлилась до 0,02%. При этом месячные темпы роста цен уже близки к целевому уровню Центробанка — 4% в год, как указано в последнем докладе ЦБ «О чем говорят тренды». В годовом выражении инфляция также приблизилась к нижней границе прогноза регулятора.

«Все это создает предпосылки для более активного смягчения денежно-кредитной политики на ближайшем заседании, например, на 150–200 б. п.» Владимир Чернов аналитик Freedom Finance Global

Два сценария изменения ключевой ставки 25 июля

Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори

«Мы полагаем, что Банк России снизит ключевую ставку на заседании 25 июля. В рамках наших ожиданий предполагается два сценария», — говорит ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Первый сценарий предполагает снижение ставки на 1 п.п. до 19% с умеренно-жестким сигналом, что будет отражать формирование дезинфляционной тенденции, которая тем не менее требует дополнительного подтверждения ввиду неоднородности динамики цен по сегментам.

Второй сценарий предполагает снижение ставки сразу на 2 п.п. и жесткий сигнал, что будет скорее свидетельствовать в пользу устойчивости в дезинфляционной тенденции и росте рисков для бизнеса в условиях жестких денежно-кредитных условиях, но по-прежнему предполагать возможность нового повышения ставки в случае роста рисков усиления инфляционного давления, объясняет Пырьева.

«По нашим оценкам, более вероятен сценарий с понижением ставки на 1 п.п., поскольку, в частности, к заседанию 25 июля еще не будет вторичный эффект повышения тарифов ЖКХ и влияния на инфляционные ожидания. Эти данные будут обнародованы уже в августе», — полагает аналитик.

Вопрос сохранения или повышения ключевой ставки не стоит, возможно только понижение

Фото - © РИАМО, Арина Никитина

«Экономика России явно вышла из перегрева, а в некоторых отраслях, возможно, уже начинается рецессия. В связи с этим Банку России приходится учитывать и этот фактор, и инфляцию. Что касается риторики регулятора — на текущий момент она достаточно мягкая, и, скорее всего, это может свидетельствовать о снижении жесткости ДКП», — комментирует первый заместитель председателя правления РосДорБанка Алексей Виноградов.

Уже сейчас на рынке межбанка ставки ниже ключевой ставки ЦБ практически на процент. При этом основным игроком, который привлекает деньги на межбанковском рынке, является как раз Банк России — очень многие банки размещают депозиты (излишнюю ликвидность) напрямую в ЦБ, объясняет эксперт.

«На межбанковском рынке никто не рассматривает вопрос сохранения или повышения ключевой ставки – явно она будет понижаться. Вопрос только, на какой процент» Алексей Виноградов первый заместитель председателя правления РосДорБанка

По его словам, банки резко снижают ставки по депозитам как для юридических, так и для физических лиц. Показательно, что, в отличие от предыдущих периодов изменения ставок, это происходит до официального изменения ключевой, раньше такого не наблюдалось, говорит банкир.

«Ожидаем, что на ближайшем заседании ЦБ РФ ключевая ставка будет снижена на 150-200 б.п. За последние полтора месяца инфляционный фонд существенно улучшился. Недельный темп роста цен стабильно соответствует долгосрочной цели регулятора в 4% или даже находится ниже нее. Думаем, что на этом фоне ЦБ ускорит темп смягчения монетарной политики», — высказывает свое мнение портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Андрей Золотов.