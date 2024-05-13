Реконструкция спорткомплекса «Олимпийский»: концертный зал, 15 бассейнов, аквапарк и новый ФОК

Реконструкция легендарного спорткомплекса «Олимпийский» вышла на финишную прямую. О том, каким «Олимпийский» станет после тотального обновления, рассказываем в материале РИАМО.

Спорткомплекс «Олимпийский» строили три года и открыли в 1980 году к Олимпийским играм. На тот момент это было сверхсовременным проектом – комплекс был самым большим в Европе. В «Олимпийском» проходили спортивные события и концерты звезд мировой величины, а в 2019 году его закрыли на реконструкцию. Каким станет легендарный спорткомплекс после завершения работ, рассказываем в материале РИАМО.

Насыщенная биография «Олимпийского»: Олимпиада, чемпионаты, Челентано, Мадонна и Евровидение

Фото - © Losevsky Pavel / Фотобанк Лори

Строительство спорткомплекса было начато в 1977 году и завершено в 1980-м – к открытию XXII Олимпийских игр. Архитектурный проект считался сверхсовременным, здания строили с использованием новейших технологий. Спортивно-зрелищных сооружений подобного размера не было нигде в Европе. Стадион мог вмещать в себя 35 тысяч зрителей (плюс раздвижной партер на 10-12 тысяч человек, который могли строить при необходимости). Также внутреннее пространство стадиона можно было трансформировать в отдельные площадки для проведения различных соревнований. Кроме того, в состав спорткомплекса входил крытый плавательный бассейн с трибуной, вмещавшей 7500 зрителей. В помещениях комплекса размещались кафе, ресторан, бар, множество магазинов и самая большая в России книжная ярмарка.

На протяжении 38 лет в «Олимпийском» проходили спортивные соревнования по 22 видам спорта олимпийской программы. В числе знаковых мероприятий – чемпионаты СССР по футболу, две Спартакиады народов СССР, международные соревнования «Дружба-1984» и Игры доброй воли-1986, чемпионаты мира по боксу, кикбоксингу и карате, первые Всемирные юношеские игры и «Кубок Кремля».

Но не спортом единым жил «Олимпийский»: он стал первым большим концертным залом в СССР, который принял зарубежных знаменитостей мирового масштаба. В нем состоялись многотысячные концерты групп SPACE, Uriah Heep, Pink Floyd, Status Quo, Eagles, Depeche Mode, Scorpions, здесь выступали Билли Джоэл, Пол Маккартни, Адриано Челентано, Патрисия Каас, Шакира, Бейонсе и Мадонна.

Полные залы собирали и многочисленные звезды советской и российской эстрады – от Валерия Леонтьева до Дмитрия Маликова, от «Кино» до «Ласкового мая». В «Олимпийском» проводились также музыкальные фестивали от крупнейших радиостанций, вручались премии музыкальных телеканалов и призы «Песни года», а в 2009 году спортивно-концертная арена принимала конкурс «Евровидение».

Что будет в «Олимпийском» после реконструкции: вращающиеся рестораны и панорамная беговая дорожка

Фото - © Сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В середине 2010-х стало понятно, что за годы активной работы строения сильно обветшали, из-за существенного износа конструкций спорткомплекс перестал соответствовать нормам безопасности. Да и архитектурный облик сооружений уже не отвечал вызовам современности. 1 января 2019 года «Олимпийский» был закрыт на реконструкцию, а к концу декабря 2020 года и основной стадион, и крытый бассейн были полностью снесены.

К разработке концепции обновленного спорткомплекса было привлечено архитектурное бюро группы компаний «Киевская площадь». По замыслу проектировщиков, после реконструкции СК «Олимпийский» превратится в современный многофункциональный комплекс. Он будет состоять из 4 зданий (общей площадью 850 тысяч квадратных метров), три из которых будут объединены системой переходов и общим стилобатом.

Арена: олимпийский бульвар, кинокластер и концертный зал

Фото - © Сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

На территории Арены (это основное сооружение «Олимпийского») разместятся:

Большой концертный зал на 12 тысяч мест.

Кинокластер с восемью современным залами.

Олимпийский бульвар – прогулочная зона под открытым небом.

Крытая беговая дорожка в виде знака бесконечности длиной в один километр с панорамным видом на Москву – она будет соединять Арену с Водным комплексом.

Эскалатор длиной 72 метра с панорамным остеклением, по которому зрители будут подниматься прямо в концертный зал на высоту 41 метр.

Вращающийся стеклянный этаж, на котором будут работать 38 панорамных ресторанов с живописным видом на столицу. За один час этаж будет совершать полный оборот вокруг Олимпийского бульвара.

Золотая галерея – торговое пространство на антресоли первого этажа Арены, где будет представлено эксклюзивное собрание ювелирных изделий от ведущих производителей и частных мастеров России.

Водный комплекс: бассейны, аквапарк и спортивные залы

Фото - © Сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Водный комплекс предоставит посетителям:

15 бассейнов, включая оздоровительные и детские. Плавательный и прыжковый бассейны будут оборудованы трибунами, позволяющими вместить до 4 тысяч зрителей. Предполагается, что в бассейнах комплекса можно будет проводить не только городские и всероссийские, но и международные соревнования по водным видам спорта.

Аквапарк с аттракционами, серфинг-центром, термальным комплексом и зонами отдыха.

Многофункциональные спортивные залы, в число которых войдут батутный и хореографический, зал восточных единоборств и зал фехтования, гольф-симулятор, а также площадки для пляжного футбола и пляжного волейбола.

Физкультурно-оздоровительный комплекс: ледовая арена, залы и корты

Фото - © Сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

На территории физкультурно-оздоровительного комплекса можно будет найти:

Ледовое поле для фигурного катания и хоккея.

Залы спортивной и художественной гимнастики.

Залы хореографии и спортивных танцев.

Три корта для занятий большим теннисом.

Две площадки для бадминтона.

Центр керлинга.

Залы для йоги и медитаций.

Универсальный игровой зал для баскетбола, волейбола и гандбола.

Тренажерный зал.

Малый концертный зал: выступления и шоу

Фото - © Сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В четвертом сооружении разместится Малый концертный зал на 2 тысячи зрителей, где планируется проводить всевозможные шоу, музыкальные и танцевальные выступления, а также различные деловые мероприятия. Для удобства посетителей «Олимпийского» будет организована многоуровневая подземная парковка.

Снова самый технологичный

Фото - © Сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Ожидается, что «Олимпийский» будет принимать до 62 миллионов посетителей в год. Завершить реконструкцию многофункционального комплекса планируется уже в 2025 году. Власти Москвы обещают, что в результате реконструкции «Олимпийский» станет одним из самых современных и технологичных многофункциональных комплексов не только в России, но и в Европе, и останется одной из главных событийных площадок и центром притяжения для всех жителей и гостей Москвы.

«Это будет один из крупнейших в мире многофункциональных комплексов, включающих спортивную функцию, развлекательную, культурную. Работы предстоит еще много, но по окончании, я думаю, это будет один из самых уникальных и привлекательных центров для москвичей и гостей столицы», – прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. Также он отметил, что реконструкция ведется не на бюджетные деньги, а с привлечением частных инвестиций.