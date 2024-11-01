Реконструкция Преображенского рынка: закроют или нет и почему протестуют москвичи

В материале РИАМО рассказываем о перспективах реконструкции Преображенского рынка, а также о том, почему жители столицы выступили против этой инициативы.

Чем знаменит Преображенский рынок

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В конце октября 2024 года стало известно, что под угрозой закрытия на реконструкцию оказался один из старейших сельскохозяйственных рынков Москвы – Преображенский. Этот рынок расположен недалеко от станции метро «Преображенская площадь». Он был построен в 1932 году на месте снесенных келий старообрядческого монастыря. Торговые ряды разместились на территории в 29 тысяч квадратных метров.

Исторически сложилось, что этот рынок стал одним из самых популярных в столице благодаря широкому ассортименту и низким ценам на сельхозпродукцию. На протяжении всего времени существования его облик практически не менялся: рынок представлял собой открытые ряды и крытые павильоны, в которых можно было купить сезонные овощи, фрукты, ягоды, грибы, а также мясо и рыбу.

С начала 2000-х годов периодически поднимался вопрос о ликвидации Преображенского рынка ввиду того, что на его территории стала процветать нелегальная торговля, в том числе наркотическими средствами. В ноябре 2009 года у корреспондента «Вестей» Александра Карпова случился конфликт с охраной рынка, когда журналист пытался снять репортаж о продаже наркосодержащих веществ. Продолжения эта история не получила.

Торговые ряды четырежды горели: в 2012, 2016, 2019 и 2023 годах. Вопрос о закрытии или переносе Преображенского рынка поднимался снова и снова, но активные группы граждан всегда выступали против, и рынок продолжал работать на прежнем месте. По мнению местных жителей, низкие цены на рынке поддерживаются благодаря отсутствию «излишеств» в виде дорогих фудкортов, кафе и площадок для проведения праздников и шоу, которые повышают стоимость аренды.

Что известно о закрытии и реконструкции Преображенского рынка в 2025 году

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В октябре 2024 года общественность всколыхнула новость о том, что с 1 января 2025 года Преображенский рынок планируется закрыть на реконструкцию.

Одним из инициаторов реконструкции выступил депутат Мосгордумы Петр Потапов. Сам парламентарий комментирует ситуацию так: «Жители хотят видеть его более современным и комфортным: с удобными торговыми павильонами, где можно купить свежие продукты и в тепле, и в прохладе. Вместе с активистами мы побывали на рынке, чтобы обсудить идею реконструкции с продавцами и покупателями. Все поддерживают идею преображения рынка, но есть и опасения – не приведет ли это к росту цен? Наша задача – найти баланс между комфортом и доступностью. Мы будем искать решение, которое позволит провести реконструкцию без увеличения арендной платы для продавцов, а значит, и без повышения цен на продукты».

Депутат Государственной Думы Сергей Обухов же в своем телеграм-канале объявил о сборе подписей за сохранение Преображенского рынка. При этом он отметил: «На запрос депутата Госдумы С. П. Обухова мэрия ответила, что Преображенский рынок работает в штатном режиме, и официальной информации о его закрытии в связи с реконструкцией нет. Однако будущее рынка зависит от собственника, который по закону сам решает, продолжать ли его деятельность».

Общественный резонанс по поводу реконструкции Преображенского рынка

Общественный деятель и экс-кандидат в Московскую Государственную думу Денис Рудых считает, что закрытие рынка может обернуться не реконструкцией территории, а реновационной или коммерческой застройкой.

По словам общественника, владельцы торговых точек уже уведомлены о том, что с января 2025 года рынок работать не будет.

«Стройка нового рынка надолго лишит жителей ближайших районов возможности покупать бюджетные продовольственные товары. Кроме того, новый крытый рынок подразумевает существенный рост цен – аренда торговой площади на такой территории стоит намного дороже. Нечто подобное мы уже видели на примере мэрских “Московских ярмарок”», – пишет Рудых в своем телеграм-канале.

В комментариях к новости о реконструкции Преображенского рынка люди пишут:

«Съездите на Тишинский рынок и посмотрите какие там цены после "обновления"! Это просто стал торговый центр!!! А где рынки в Москве теперь?!! Преображенский оставить и не трогать!!! Там многие старики по бедности приезжают купить продукты».

«Рынок этот – спасение для пенсионеров и семей с детьми, а в крытом будет опять же дорогущая аренда и будут пустовать или сидеть спекулянты».

«Так же было и с колхозным Измайловским рынком. Обещали его реконструкцию, а именно сделать крытым. Теперь там большой ТЦ».

Денис Рудых в беседе с РИАМО сообщил, что к 31 октября было собрано уже более 1,5 тысяч подписей против закрытия и реконструкции Преображенского рынка.

Однако официальной информации о том, в какие сроки будет проведена реконструкция и состоится ли она вообще, на сегодняшний момент нет.