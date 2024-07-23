Рейтинг самых выгодных накопительных счетов в июле 2024 года

Какие банки предлагают наиболее выгодные накопительные счета в июле 2024 года по рейтингу финансового маркетплейса «Выберу.ру», читайте в материале РИАМО.

В чем главное преимущество накопительного счета

Накопительный счет по своей сути похож на банковский вклад. При этом клиент имеет возможность в любое время вносить деньги на счет или снимать их, если ему это необходимо. Ключевое отличие накопительного счета от вклада известно всем, кому приходилось закрывать депозит досрочно по минимальной ставке «до востребования», вместо обещанных высоких процентов. Сохраняя деньги на накопительном счете, в котором проценты начисляются каждый день или раз в месяц, клиент не теряет заработанное.

Чем обусловлен рост процентов по накопительным счетам летом 2024 года

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Сохранение в июне 2024 года ключевой ставки ЦБ на уровне 16% способствует тому, что банки продолжают понемногу повышать проценты по накопительным счетам. При этом рынок ожидает очередного повышения ставки рефинансирования на заседании ЦБ 26 июля. Конкурируя за деньги вкладчиков, кредитные организации предлагают повышенные ставки по счетам для новых клиентов.

«В результате люди, которые впервые воспользовались продуктом в новом банке, могут получить до 15-19% в приветственный период — 2-3 месяца. Однако в дальнейшем стоит обращать внимание на размер базовой ставки, которую банк предлагает после завершения приветственного периода, а также на порядок начисления процентов», — рекомендуют аналитики «Выберу.ру».

20 самых выгодных накопительных счетов в июле 2024 года

Эксперты финансового маркетплейса изучили текущие условия по накопительным счетам в банках страны из ТОП-100 по активам на 1 июня 2024 года и подготовили июльский рейтинг.

1. Вклад Счет «Копилка» в Почта Банке

Сумма 1 000 – 10 000 000 рублей. Срок — любой Ставка — 20%.

2. Накопительный счет «РенКопилка+» в Ренессанс Банке

Сумма — любая Срок — любой Ставка — 19%.

3. Накопительный счет «Альфа-Счет» в Альфа-Банке

Сумма от — 1 рубля. Срок — от 1 мес. Ставка —18%.

4. Накопительный счет в Сбербанке

Сумма — 3 000 – 1 000 000 рублей. Срок — от 1 дня. Ставка — 16%.

5. «Накопительный ВТБ-Счет» в Банке «ВТБ»

Сумма — от 1 000 рублей. Срок — от 4 дней Ставка — 18%.

6. Накопительный счет в Газпромбанке

Сумма — от 5 000 рублей. Срок — любой. Ставка — 19%.

7. Накопительный МТС счет в МТС-Банке

Сумма — до 1 000 000 рублей. Срок — от 1 дня. Ставка — 17%.

8. Накопительный счет «АТБ. Счет» Азиатско-Тихоокеанского Банка

Сумма — от 1 рубль. Срок — от 1 дня. Ставка — 17%.

9. Накопительный счет в МКБ

Сумма — от 1 рубля. Срок — от 1 дня. Ставка — 15%.

10. Накопительный счет с опцией «Больше плюсов» УБРР

Сумма — от 10 000 рублей. Срок — от 1 дня. Ставка — 16%.

11. Накопительный счет в ЛОКО-Банке

Сумма — любая. Срок — любой. Ставка — 16%.

12. Накопительный счет «Курс на мечту» в Газэнергобанке

Сумма — от 5 000 рублей Срок — любой. Ставка — 17%.

13. Накопительный счет «ТКБ. Свободные средства» в Транскапиталбанке

Сумма 1 — 10 000 000 рублей. Срок — от 1 дня. Ставка — 16%.

14. Накопительный счет «Комфортный» в Металлинвестбанке

Сумма — любая. Срок — любой. Ставка — 14,5%.

15. Вклад «Онлайн-копилка» в Совкомбанке

Сумма — от 1 рубля. Срок — от 1 дня Ставка — 14,5%.

16. Накопительный счет «Новый горизонт» с повышенными ставками привлечения в банке «Зенит»

Сумма — любая. Срок — любой. Ставка— 18%.

17. Накопительный счет «Моя копилка» в Россельхозбанке

Сумма — любая. Срок — от 1 дня. Ставка — 10,5%.

18. Вклад «Про запас» в Промсвязьбанке

Сумма — от 1 рубля. Срок — от 1 месяца. Ставка — 17%.

19. Накопительный счет #Акционный в Росбанке

Сумма — от 1 рубля. Срок — любой Ставка — 13,5%.

20. Накопительный счет в Севергазбанке

Сумма — любая. Срок — от 1 дня. Ставка — 13%.