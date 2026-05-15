Ребенок в приюте уже пять месяцев: как семья в Челябинской области пытается вернуть дочь

В материале РИАМО рассказываем, как бытовая ссора стала причиной незаконного изъятия ребенка из семьи и как родители пытаются вернуть 13-летнюю дочь домой.

Дочь — в приют, мать — в психушку: что произошло с семьей из Челябинска

О шокирующей истории семьи из Челябинской области рассказала глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. Семья уже пять месяцев борется за возвращение дочери из приюта. А все началось из-за бытового конфликта. Соседка семьи, испытывая личную неприязнь и считая ее виновницей протечек в квартире, в ноябре 2025 года вызвала полицию и сообщила, что мать не исполняет родительские обязанности.

Полиция приехала, сотрудники ворвались в квартиру, не предъявили никаких документов, более того, с ними не было никого из органов опеки. 13-летняя дочь пыталась спрятаться от полицейских на балконе, но итог печальный — мать отправили в психиатрическую клинику, дочь — в приют, где она находится уже пять месяцев.

Отчим девочки и ее мама пытаются оспорить законность действий сотрудников полиции и опеки в суде и забрать ребенка домой. При этом женщина прошла психиатрическое обследование и оно ничего не выявило, но опеке этого недостаточно, там требуют повторной экспертизы.

«Полный мрак и беспредел. Очевидно, что семья нормальная и любящая. Направим обращение в Генпрокуратуру, СК и к губернатору Челябинской области с просьбой разобраться в этом беспределе и вернуть девочку домой. Кроме того, к помощи семье уже активно подключились и родительские организации», — написала Мизулина в МАКС.

В положении преступника: что рассказывают родители девочки, которую забрали в приют

Отчим девочки воспитывает ее с 3-летнего возраста. Он сообщает, что у матери ребенка есть уже четыре справки о том, что она не состоит на учете, но это почему-то не является основанием для опеки. У соседки, написавшей донос, есть судимость, она уже однажды напала на мать девочки и избила ее.

Мужчина рассказывает, что во время насильного разлучения семьи у сотрудников полиции якобы не было никаких документов, которые давали бы право входить в квартиру и задерживать женщину, увозить ребенка. Дверь в квартиру ломали кувалдой и ломом.

«…на мать надели наручники. Дочь пыталась спрятаться на балконе, но ее силой оттуда вытащили и увезли в приют. А мать отправили в психоневрологический диспансер, где она пролежала почти две недели, ухаживая за лежачими больными. Никаких заболеваний не обнаружили, кроме повышенной тревожности за своего ребенка», — рассказывает отчим девочки.

Сама Надежда в беседе с общественным деятелем Элиной Жгутовой рассказала, что сотрудники полиции силой ее удерживали, сначала положили лицом в пол, потом лицом к стене, напугали дочь. Девочка пыталась убежать к бабушке, которая живет в соседней квартире, но не успела и спряталась на балконе. Женщину в итоге посадили в карету скорой помощи и госпитализировали, но наручники снимали уже медики — сотрудники полиции не посчитали нужным сопроводить Надежду до больницы. Она ехала с заломленными назад руками, как преступник, хотя, по ее словам, не проявляла никакой агрессии. Известно, что родители девочки не были ни лишены, ни ограничены в родительских правах.

Не пускала в квартиру и нецензурно выражалась: что говорят в полиции о задержании и изъятии ребенка

Полицейские объясняют свои действия неадекватным поведением матери и антисанитарными условиями в квартире. В официальном сообщении ГУ МВД России по Челябинской области говорится о том, что сотрудниками надзорных органов и полиции неоднократно осуществлялся выезд в квартиру, но, несмотря на законные требования предоставить доступ в жилое помещение, они так и не были исполнены.

«Для предотвращения негативных последствий было принято решение о проникновении в жилое помещение. По прибытии бригады МЧС, находившиеся в квартире граждане, были вновь предупреждены о необходимости предоставить доступ. После демонтажа запорного устройства двери хозяйка квартиры препятствовала работе сотрудников МЧС и полиции, выражалась нецензурной бранью. В результате осмотра в квартире зафиксированы антисанитарные условия, отсутствие необходимых вещей и предметов, что делало невозможным проживание в ней несовершеннолетней», — говорится в сообщении.

Девочку забрали в социально-реабилитационный центр, а ее мать передали бригаде медиков для оказания помощи. Сделано это было с целью сохранения жизни и здоровья ребенка.

«В настоящее время ребенок продолжает находиться в центре, уполномоченными органами принимается решение об ограничении матери в родительских правах», — сообщают в МВД.

Кроме того, известно, что девочка по инициативе матери была переведена на домашнее обучение, но с сентября по ноябрь (момента, когда ребенка отправили в социально-реабилитационный центр) она не была закреплена за учебным заведением и неисполнения законным представителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Реакция Следственного комитета на изъятие ребенка из семьи

После публикации в СМИ председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки и по доводам публикаций. Следственными органами СК России по Челябинской области организована проверка.

Жалоба была не одна: что было обнаружено в квартире семьи, из которой изъяли ребенка

По словам уполномоченной по правам ребенка Челябинской области Евгении Майоровой, на семью, из которой забрали девочку, неоднократно поступали жалобы от жителей дома. То есть заявление было не только от соседки, с которой у Надежды был конфликт.

«Граждане жаловались на стойкий резкий запах из квартиры, крики на ребенка, которого соседи буквально никогда не видели — девочку не выводили на прогулки и не водили в школу», — сообщает Майорова.

Решение о принудительном доступе в квартиру было принято не только сотрудниками полиции, а коллегиально при согласовании с прокуратурой Курчатовского района. В итоге в квартире обнаружили антисанитарные условия, там не работал холодильник и не было продуктов, а на вопрос о еде девочка ответила, что ела гречку, но не помнит — когда. Более того, в квартире не было унитаза, а вот следы испражнений нашлись на полу в комнате и в ванной. Девочка была одета неопрятно.

«В настоящее время ситуация на полном контроле. Дело находится в Курчатовском районном суде. Назначена судебная медицинская экспертиза. Только после суда решения суда жизнеустройство девочки будет определено окончательно», — написала Майорова.