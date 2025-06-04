Разработчики стали экстремистами: что ждет популярную игру «Мир танков»

В материале РИАМО о популярной игре «Мир танков» (World of tanks) и о том, запретят ли ее в России.

Что такое «Мир танков»

Фото - © vk.com/mirtankov

«Мир танков» — это многопользовательская онлайн-игра, которая посвящена бронированным машинам XX века. Игроки могут выбирать, где вести бои, среди 45 локаций, которые точно воссоздают места сражений времен Второй мировой войны. Также в распоряжении пользователей более 800 единиц военной техники, принадлежавшей одной из одиннадцати наций.

Суть игры — командные сражения игроков между собой, который управляют бронированной боевой машиной. Танков в «Мире танков» действительно много: есть легкие, средние, тяжелые, ПТ-САУ, САУ, штурм-САУ, а также огнеметные танки. Все они отличаются между собой и имеют свои роли в сражениях.

В России игра вышла в 2010 году, а спустя год ее перевели на иностранные языки и выпустили в Европе и Северной Америке.

У «Мира танков» множество наград. Так, игра поставила два мировых рекорда по версии Книги рекордов Гиннеса (в 2011 году единовременно на одном ММО-сервере находилось 91 311 пользователей; а чуть позже — 1 114 337 пользователей) и четырежды победила в ежегодной премии Golden Joystick Awards, в том числе в номинации «Лучшая игра, в которую все еще играют» (в 2017–18-х годах).

Данная игра — настоящий культурный феномен. В 2018 году в игре было зарегистрировано более 160 миллионов пользователей, а средний возраст игроков варьируется от 16 до 64 лет.

Почему игру «Мир танков» могут запретить

Фото - © vk.com/mirtankov

3 июня 2025 года Таганский суд Москвы запретил деятельность «Леста Игры» — разработчика популярной игры «Мир танков» — в связи с осуществлением экстремистской деятельности. «Запретить деятельность объединения, включающего Кислого Виктора Владимировича, Хатажаева Малика Атхамовича на территории РФ в связи с совершением экстремистской деятельности», – сообщили в пресс-службе суда. Активы компании обращены в доход государства, а Кислый и Хатажаев будут внесены в реестр экстремистов.

«Леста Игры» занимается проектами «Мир Танков», «Мир Кораблей» и Tanks Blitz и ранее входила в состав Wargaming. В 2022 году компания отделилась от Wargaming в связи с началом СВО. Wargaming приняла решение покинуть рынки России и Белоруссии и передала управление бизнесом «Лесте».

Иск в суд на «Лесту» подала Генпрокуратура, обвиняя компанию в поддержке ВСУ через благотворительные инициативы, связанные с игровыми наборами. В качестве доказательств, например, приводились публикации компании с заголовками «Самая военная игра World of Tanks против спецоперации России», «Wargaming запустила благотворительный проект с украинским контентом в играх для сбора на реанимобили» и «Как Wargaming пережил 25 лет – и справился с войной на Украине».

После решения суда «Леста» опубликовала несколько постов, где говорится о гуманитарной помощи бойцам, участвующим в СВО, прикрепила снятую компанией серию фильмов «Говорят СВОи» и благодарственные письма в адрес Малиха Хатажаева. Среди них даже были письма от военнослужащих из разных подразделений. Также компания объяснила, почему не высказала свою официальную позицию об СВО: все дело в лицензионных рисках и угрозах санкций.

Все еще может закончиться с хорошим исходом для «Леста Игры». Компания намерена подать апелляцию и отозвать решение суда. Разработчики призвали игроков и общественность поддержать компанию, рассказать о ситуации друзьям и коллегам, чтобы привлечь внимание к проблеме и спасти российскую игровую индустрию.

Что ждет игру «Мир танков» в России дальше

Фото - © vk.com/mirtankov

«Леста игры» в своем телеграм-канале постарались успокоить игроков и написали, что решение Таганского районного суда города Москвы не распространяется на саму группу компаний, ее контрагентов и клиентов, включая пользователей компьютерных игр. Это официальная формулировка из решения.

«Не волнуйтесь, компанию не признали экстремистской, мы продолжаем работать в обычном режиме и обеспечиваем бесперебойную работу наших игр и качественный сервис для вас. Компания перейдет под временное управление государства, а это было бы невозможно, если бы она была признана экстремистской» компания «Леста Игры»

Кроме того, депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что «Миром танков» и другими играми скоро будет управлять другая компания. «Пользователям «Мира танков», «Мира кораблей» и других продуктов «Леста Игр» беспокоиться не о чем. Они не могут быть обвинены в поддержке ВСУ или экстремизме за то, что совершали внутриигровые покупки. Точно так же, как нечего опасаться пользователям запрещенной в РФ социальной сети Instagram, которая принадлежит экстремистской компании Meta. К тому же в скором времени активы «Леста Игр» перейдут под контроль государства, а затем, вероятнее всего, будут переданы профильной российской компании», — заявил депутат.

Что говорят игроки про ситуацию с «Леста игры»

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О ситуации с судом над «Лестой» высказался популярный стример Maddyson. В своем телеграм-канале он написал: «Танки отменили и это не может не радовать. Абсолютно дебильная игра, которая плохо влияла на мозги скуфов. <…> Из-за такого дерьма, как танки, у нас мужики уже в 30 лет становятся бесполезными стариками и импотентами. В Америке (я, кстати, живу в США) в 45 жизнь только начинается, люди путешествуют, заводят детей, работают и живут до 100 лет. Тут даже в 70 еще не старик. А у нас в 30 отпустил пузо, лысину и давай в танки играть под пиво. Хорошо если это говно прикроют».

Пользователи игры недоумевают, почему «Лесту» признали экстремистской, и интересуются, закроют ли саму игру. Так, они пишут: «Ну тогда по такой же логике все дилерские центры европейских авто тоже являются экстремистскими, ведь страны изготовители напрямую снабжают, а в то что участники обвинения ездят на ладе мало верится», «Я в итоге так и не понял, мы играть будем, или все, можно забыть?», «Ясно, понятно, увидели доходный, вкусный, кусок пирога. И через суд, подмяли под себя, сливки снимать. Прихватизировали», «А чё танки закроют или нет 12 лет псу под хвост», «Интересно, нас, игроков, не привлекут потом?» и т.д.