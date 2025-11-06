«Распродажи 11.11», «Черная пятница» и «Киберпонедельник» в России: что нужно покупать и как избежать обмана

Распродажи 2025: как не прогадать в «Черную пятницу», «Киберпонедельник» и «11.11», читайте в материале РИАМО.

В ноябре 2025 года шопоголиков ждет тройной удар по кошельку: сначала «Всемирный день шопинга 11.11», затем «Черная пятница», а следом — «Киберпонедельник». Все ли скидки действительно выгодны, как не купить старый товар по «новой» цене и распознать маркетинговые уловки, читайте в материале РИАМО.

Самые известные распродажи в 2025 году

Фото - © Оксана / Фотобанк Лори

Всемирный день шоппинга — «11.11» — проводится в 2025 году с 11 по 13 ноября. Его организует китайская торговая платформа Alibaba Group и самые крупные скидки бывают на электронику, товары для дома, одежду и обувь, спортивные товары.

«Черная пятница — 2025» (Black Friday) изначально является американской акцией, завоевавшей популярность во всем мире, в том числе в России. Она начнется 28 ноября и продлится до 1 декабря 2025 года.

«Киберпонедельник» (Cyber Monday) — это своеобразное «продолжение» «Черной пятницы». Идея такой распродажи родилась в США и в текущем году стартует 2 декабря. Но «Черная пятница» проводится и в офлайн-, и в онлайн-формате, а «Киберпонедельник» — только онлайн.

Чем «Распродажа 11.11» отличается от «Черной пятницы»

Фото - © Ирина Ручушкина / Фотобанк Лори

Главное отличие «Распродажи 11.11» от «Черной пятницы» в механике, отмечает маркетолог, сопредседатель АУРЭК (Ассоциация участников рынка электронной коммерции) по развитию селлеров на маркетплейсах Мирослав Радкевич.

«Первая исторически строится на массовости, азиатском подходе к геймификации, купонам, флеш-акциям, игровым скидкам и кросс-партнерским бонусам (покупая комплектом - получаешь бонус/скидку). Я бы это больше назвал маркетинговым шоу, где покупатель участвует в марафоне акций», — говорит он.

«Черная пятница» более «западный» формат, фокусирующийся на дисконтах крупных брендов и лимитированных предложениях. В РФ как не пытались повторить, такого «духа акции» передать не удается, считает Радкевич.

По словам эксперта в маркетинге и продажах, предпринимателя Антона Полилова, сильной разницы между распродажами «11.11» и «Черной пятницы» особо нет. Для бизнеса это просто названия, которые стали уже своего рода «брендами».

«Здесь работает достаточно простая логика, какая из этих “вывесок” — значимее и заметнее, туда и будет направлено больше ресурсов в рамках объема рекламы и реально классных предложений по скидкам. Важный момент, что черная пятница проводится позже, а значит, бизнес сможет протестировать какие-то варианты на первой распродаже и уже вложиться ресурсами во второй», — говорит Полилов.

Какие товары выгодно покупать в «киберпонедельник» в России и мире

Фото - © Володина Ольга / Фотобанк Лори

Среди категорий товаров, которые выгодно покупать в ходе распродаж, нужно отметить, в первую очередь, технику и электронику, одежду, аксессуары и мелкие бытовые товары, перечисляет маркетолог Радкевич.

По данным АУРЭК, именно эти сегменты показывают максимальные скидки на российских маркетплейсах — от 23 до 62%. При этом важно понимать, что в «киберпонедельник» и на 11.11 скидки бывают реальными лишь у части товаров. Чаще всего это продукция, где у продавцов есть накопленные остатки и высокая конкуренция, подчеркивает эксперт.

Структура мирового спроса схожа с той, которая наблюдается в РФ. Например, в 2024 году Alibaba за первые сутки 11.11 реализовала товаров на сумму свыше 156 млрд долларов, при этом топовыми категориями по спросу были смартфоны, электроника, косметика и одежда. Для Европы и США «Киберпонедельник» и «Черная пятница» часто становятся пиком продаж техники, а в Азии основной спрос наблюдается на товары повседневного спроса, от одежды до посуды, говорит Радкевич.

С какими проблемами могут столкнуться покупатели в онлайн-магазинах во время распродаж и как их избежать

Фото - © Медиасток.рф

Для покупателей основная ловушка распродаж — это иллюзия скидок, считает сопредседатель АУРЭК.

«Некоторые продавцы повышают цену за неделю до акции, чтобы потом показать «-40%». На маркетплейсах это все чаще регулируется алгоритмами и сами площадки стараются ограничивать такие случаи. При этом, если говорить честно, риск остается, особенно в оффлайн, на сторонних интернет-магазинах и в соцсетях, где фиксировать динамику цены сложнее», — отмечает Радкевич.

По его словам, во время крупных распродаж увеличивается нагрузка на логистику. В эти периоды маркетплейсы фиксируют рост заказов до 2,5–3,1 раз, а это всегда риск сбоев по срокам доставки. Продавцы часто не успевают обновить остатки, и появляются отмены заказов.

«Чтобы избежать неприятностей, покупателю стоит заранее добавить нужные товары в избранное и сравнить цены до начала распродажи и вовремя. На российских маркетплейсах (Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет) работают сервисы отслеживания динамики цен (график цен) и история изменений карточки — ими стоит пользоваться», — рекомендует маркетолог.

Антон Полилов, эксперт в маркетинге и продажах, предприниматель, основатель сервиса интернет-рекламы REtargeo.ru, маркетингового агентства OptimPro.

Основная проблема распродаж только одна, и она заключается в том, что действительно классные предложения будут ограничены количеством, говорит эксперт Полилов.

«Тут важно понимать, что никто не планирует продавать в минус, просто потому что “так принято”. Это своего рода “локомотив” рекламы, который привлекает клиентов в компанию. И задача бизнеса — минимизировать эти затраты, создать ажиотаж именно у своих магазинов, а заработать уже потом, на повторных продажах. А задача покупателя — использовать эти возможности по максимуму. То есть если вы планируете какие-то большие покупки в сентябре-октябре, то эффективнее их совершить уже в течение ноября», — советует он.