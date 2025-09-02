Расчеты между Россией и Индией: двойная конвертация валют и торговый дисбаланс

Что происходит во взаимных платежных расчетах России и Индии сейчас, читайте в материале РИАМО.

Недавно Резервный банк Индии (RBI) внедрил меры по упрощению расчетов в рупиях с Россией через так называемые «vostro-счета». Эти изменения направлены на ускорение и упрощение процедур платежей между странами без использования доллара. Как обстоит ситуация с платежами между Россией и Индией, читайте в материале РИАМО.

Индия принимает меры для облегчения импорта нефти из России

Фото - © Александр Замараев / Фотобанк Лори

В августе власти Индии сняли некоторые ограничения и дали «добро» крупнейшим национальным банкам открывать специальные счета в рупиях «Индия Востро» (India Vostro — это счета иностранного банка в банке-резиденте в местной валюте или валюте третьей страны) для иностранных банков-корреспондентов без предварительного одобрения Резервного банка Индии (RBI, Центральный банк — прим. ред.).

Данная мера призвана облегчить торговлю в национальных валютах Индии и России на фоне повышения США тарифов на индийский экспорт.

«Снятие ряда ограничений на счета India Vostro, относящиеся к системе специальных рупиевых счетов (Special Rupee Vostro Accounts — SRVA), облегчает импорт Индией нефти из России. Это позволит осуществлять эффективные и быстрые расчеты за ее поставки без конвертации в валюты третьих стран. Процесс ускорит торговые расчеты в рупиях и не потребует, как раньше, предварительного разрешения RBI», — написала газета The Times of India.

Двойная конвертация рублей в рупии создает валютные риски

Фото - © GAlexS / Фотобанк Лори

Расчеты между Россией и Индией в национальных валютах выглядят логичным шагом по снижению зависимости от доллара, но остаются серьезные технические и структурные ограничения, считает предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

«Главная сложность — отсутствие глубокого прямого рынка рубль–рупия. Поэтому курс в большинстве случаев считается через доллар: сначала рубль конвертируется в USD, затем — в рупию. Такая двойная конвертация автоматически создает лишние комиссии и валютные риски, что делает операции дороже и менее предсказуемыми» Денис Астафьев основатель финтех-платформы SharesPro

Индийский регулятор прямо указывает: когда нет прямой пары, используют кросс-курс через глобальные валюты вроде доллара — именно это и происходит сегодня.

Торговый дисбаланс между Россией и Индией

Фото - © Unsplash.com

Другой фактор, препятствующий расчетам между странами, — торговый дисбаланс.

«Индия закупает у России значительно больше товаров, в первую очередь энергоносителей, чем продает сама. В результате на индийских корреспондентских счетах скапливаются значительные объемы рупий, которые трудно использовать быстро и выгодно. Формально деньги есть, но применить их на деле сложно: Россия не заинтересована держать большие остатки в слабоконвертируемой валюте» Денис Астафьев основатель финтех-платформы SharesPro

В прошлом это даже приводило к паузе в переговорах о переходе на рупийные расчеты. Позже банки начали предлагать продукты в рупиях и варианты размещения, однако сам корень проблемы — неравновесие товарных потоков — никуда не исчез.

В 2025 году Индия сделала шаги навстречу России в плане проведения расчетов. Так, Резервный банк этой страны упростил процедуру открытия специальных рупийных счетов для иностранных банков, убрав часть бюрократии. Кроме того, теперь остатки на этих счетах можно направлять в государственные облигации Индии, включая краткосрочные бумаги. Это позволяет «замороженные» рупии превратить в работающий инструмент и снизить потери от их бездействия. Но риски ограниченной конвертируемости и валютной волатильности по-прежнему остаются.

Как решить проблемы с расчетами между Россией и Индией на уровне бизнеса и регуляторов

Фото - © Сгенерировано Freepik

Для бизнеса решение проблем с расчетами лежит исключительно в практической плоскости, уверен Астафьев.

«Стоит закреплять в договорах прозрачную формулу цены через кросс-курс с долларом, чтобы избежать споров. Лучше работать через индийские банки первой категории, где уже налажены рублево-рупийные расчеты, а избыточные рупии — размещать в индийские облигации» Денис Астафьев основатель финтех-платформы SharesPro

Еще один путь — расширять встречный импорт из Индии, чтобы естественным образом расходовать накопленные средства. Дополнительно можно страховать валютные риски через производные инструменты и прописывать валютные оговорки в контрактах, добавляет он.

На уровне центробанков логично двигаться в сторону появления прямого курса рубль–рупия с маркет-мейкерами, что снизит зависимость от доллара внутри сделки. Перспективно также развитие многостороннего клиринга в рамках БРИКС, где взаимозачет между странами сглаживает двусторонние дисбалансы. Но эти проекты требуют времени, доработки инфраструктуры и решения вопросов комплаенса, указывает Астафьев.

«Таким образом, расчеты в рублях и рупиях действительно становятся быстрее и удобнее, но пока это скорее адаптация существующей схемы, чем новая модель. Основные барьеры — двойная конвертация и дисбаланс торговли — можно частично сгладить контрактной практикой и регуляторными мерами, которые Индия постепенно внедряет. В долгосрочной перспективе прямой ориентир по паре INR/RUB и многосторонний клиринг способны существенно сократить роль доллара и ускорить расчеты», — резюмирует эксперт.