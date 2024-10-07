Путина 2024 года была крайне неудачной: красная рыба и икра резко подорожают к Новому году

Нужно ли сейчас покупать красную икру и красную рыбу с учетом того, что цена к концу года может сильно увеличиться из-за рекордно низкого улова рыбы в 2024 году, читайте в материале РИАМО.

Путина (сезон, в течение которого проводится интенсивный лов рыбы, ред.) в 2024 году была чрезвычайно неудачной: добыча красной рыбы и икры опустилась до минимальных показателей за последние 20 лет. Если 2023 год побил рекорды по добыче (609 тыс. тонн), то к окончанию путины в ноябре 2024 года вряд ли удастся перешагнуть рубеж в 260 тыс. тонн. Таким образом возникают опасения того, что россияне на Новый год останутся без любимого лакомства — красной рыбы и красной икры, поскольку цены на эту продукцию сильно вырастут.

К новогодним праздникам красная икра подорожает до 10-12 тысяч рублей за килограмм

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Чередование «урожайных» и «неурожайных» лет в рыболовстве — это особенность отрасли, отмечает доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова.

По ее словам, сокращение добычи — объективная причина роста цен на красную рыбу и икру нового улова. Икра 2024 года уже подорожала в 1,5 раза, но на рынке есть и прошлогодняя икра, подорожавшая незначительно. В январе 2024 года красная икра стоила в Москве от 5,3 до 6 тысяч рублей за килограмм, а в сентябре 2024 года — уже 9,3 тысяч рублей, констатирует эксперт.

«Перед Новым годом спрос на красную рыбу и икру традиционно растет, ведь это излюбленные компоненты праздничного стола россиян. Однако после новогодних праздников можно ожидать небольшого снижения спроса и цен», — считает Сазанова.

Она полагает, что уже сейчас можно закупить икру к Новому году, но необходимо смотреть на срок изготовления, поскольку срок хранения красной икры — 1 год.

«Не стоит запасаться прошлогодней икрой: ведь радость может смениться разочарованием. Купить икру 2024 года улова можно и нужно, ведь к новогодним праздникам она наверняка подорожает до 10-12 тысяч рублей за килограмм», — рекомендует эксперт.

За год цена на красную икру выросла почти на 65%, за последний месяц — на 18,5%

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Согласно информации сервиса «Ценозавр», за год цены на красную икру выросли на 64,8%, причем лишь за последний месяц цена на продукт выросла на целых 18,5%. Средний ценник за баночку натуральной красной икры находится в районе 921 рубля.

Красная рыба также подорожала за год, но менее значительно, на 23,4%. За сентябрь цены выросли в среднем на 3%. Например, 100-граммовую упаковку натуральной слабосоленой красной рыбы можно купить примерно за 275 рублей, констатирует экономист, основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

Основной причиной значительного, что особенно заметно на примере икры, подорожания данных продуктов является меньший вылов лососевых в этом году по сравнению с предыдущим, который был весьма обильным на рыбу и икру, отмечает он.

«Также стоит учитывать, что торговые сети на фоне общего роста цен могут дополнительно завышать стоимость деликатесов», — подчеркивает экономист.

По его мнению, цены на красную икру, существенно выросшие за год, с большой вероятностью продолжат расти. Подорожание к Новому году может доходить до 15-20%. Тенденция к увеличению стоимости красной рыбы также сохранится, цены вырастут на 10-12%, отмечает эксперт.

«Цены в декабре будут расти, особенно это будет заметно в случае с икрой и красной рыбой, но существенное подорожание данных украшений новогоднего стола уже произошло, в дальнейшем оно будет не столь значимым. Можно конечно запастись одной-двумя баночками икры, если будет такая возможность, но особого смысла в этом не будет», — говорит Калугин.

Из-за пика спроса на икру и красную рыбу в декабре цены вырастут

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Значительное снижение производственных оценок и инфляционное давление являются основными факторами удорожания традиционных деликатесов к новому году — красной рыбы и икры, отмечает ведущий научный сотрудник лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин.

Ввиду достаточно выраженных пиков потребительского спроса можно ожидать роста цен в декабре, а по прошествии праздников цены будут зафиксированы уже на более высоком уровне, считает он.