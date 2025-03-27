Провал Зеленского или унижение Трампа: мнения экспертов об итогах переговоров России, США и Украины

Чем завершились переговоры США, России и Украины в столице Саудовской Аравии, читайте в материале РИАМО.

25 марта в аравийском Эр-Рияде делегация США поочередно общалась с представителями России и Украины в рамках продолжающегося переговорного процесса, цель которого — достижение перемирия в зоне СВО. По итогам встреч все стороны сделали заявления, однако ясности по поводу достижения итоговой цели не прибавилось. Впрочем, отдельные эксперты объявили о важной переговорной победе России.

Что заявили Россия, Украина и США после переговоров в Саудовской Аравии 25 марта

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Первой после завершения 12-часовых переговоров экспертных групп России и США официальное заявление об их итогах выложила американская сторона. Вскоре последовала публикация аналогичного документа и от Кремля. Правда, в российской версии есть важные отличия.

Базово оба варианта похожи. Они содержат по пять пунктов, которые посвящены:

обеспечению безопасного судоходства в Черном море (в кремлевской версии это названо «Черноморской инициативой»);

восстановлению доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок;

разработке мер по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики;

готовности приветствовать помощь третьих стран в реализации данных пунктов;

намерению продолжать совместную работу «по достижению прочного и продолжительного мира».

При этом Кремль добавил к тексту американской стороны важные и конкретные детали. Так, первый пункт звучит следующим образом (курсивом выделен текст, отсутствующий в версии США):

«…стороны условились обеспечить реализацию „Черноморской инициативы“, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов».

Кроме того, в российской версии добавлено обширное примечание, согласно которому пункты о безопасности судоходства в Черном море и восстановлению доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок вступают в силу после соблюдения ряда условий, а именно:

снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов;

снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования;

снятия санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений;

снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями;

снятия ограничений на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений.

Пункт о мерах по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики в российской версии также дополнен (курсивом выделен текст, отсутствующий в версии США):

«Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон».

Переговоры в Эр-Рияде носят предварительный характер

Фото - © Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин (в центре) и советник директора ФСБ Сергей Беседа (слева) после окончания переговоров делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта в Эр-Рияде./РИА Новости, МИД РФ

По мнению российского политолога, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, итоги встречи делегаций США и РФ в Саудовской Аравии выглядят «как нечто разминочное» и собственно с урегулированием не связаны.

Как отметил эксперт, «процесс вернулся в русло 2022-23 годов».

«Тогда шли вязкие дискуссии по ряду вопросов — от Минско-Стамбульских на тему общего урегулирования до „зерновой сделки“. Тот опыт, как и более ранний, накопленный с 2014 года, показал, что сдвиги в этом жанре происходят только в связи с какими-то серьезными военными событиями. Без них переговорная трясина становится самоценной и не предусматривающей соглашения, тем более что такова в принципе политическая культура украинской стороны, хорошо известная с начала независимости», — сказал Лукьянов.

Правда, сейчас, по мнению политолога, есть «фактор, которого давно не было (с переговоров о вывозе с Украины ядерного оружия 30 лет назад), — американское руководство, заинтересованное в результате и вроде бы умеющее добиваться его, переламывая обстоятельства».

«Но украинский сюжет — не Колумбия и даже не Гренландия. Так что трампистам тоже предстоит узнать нечто новое для себя» Федор Лукьянов главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»

Еще один российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков, отметил, что черноморская мирная сделка выглядит как бессмысленная:

«1. В Черном море бои практически не ведутся. У Украины нет военного флота. А российский флот заперт в бухтах портов под защитой, потому что морские дроны ВСУ оказались очень эффективны.

2. Порты Украины и России работают нормально. Потоком идут суда. Вывоз продукции из портов Украины — почти как в довоенное время.

3. Получается, что перемирие в Черном море бессмысленно? Нет. Просто смысл перемирия в Черном море совсем другой, чем он объявлен».

По мнению эксперта, реальная цель черноморского перемирия — не само перемирие, а создание предлога для начала отмены антироссийских санкций:

«Черноморская инициатива для этого — идеальный предлог.

1. Он ясно связывает начало отмены санкций с началом мирного процесса.

2. Он получит поддержку от абсолютного большинства стран и потому, что они рады движению к миру, и потому, что они получают выгоду от поступления продовольствия и минеральных удобрений на мировые рынки — выгоду в виде снижения цен на продовольствие.

3. Он дает четкое объяснение, что отмена санкций — не уступка Трампа Путину, а содействие США мирному процессу.

4. Трамп давно хотел начать отмену антироссийских санкций. Но не хотел выглядеть так, что он уступает Путину.

5. И вот Путин дал пас Трампу. В виде Черноморского перемирия.

6. Поэтому Черноморское перемирие — это победа и Путина, и Трампа. И это совместная игра Путина и Трампа».

Переговоры в Эр-Рияде как унижение американской дипломатии

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Анализируя разницу в российском и американском текстах с итогами переговоров, а также учитывая отсутствие заранее анонсированного совместного заявления России и США, профессор ВШЭ и бывший председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов назвал произошедшее «тупиком и унижением американской дипломатии».

«Мы увидели откровенное торпедирование „партией войны“ результатов переговоров Россия — США в Саудовском королевстве. По приказу из Лондона Зеленский отказался подтверждать совместное коммюнике Россия — США, и оно не вышло в итоге. Наши, понимая затруднения Трампа, не стали комментировать события и выпустили два заявления, которые обнажают суть части переговоров с США. США выпустили общий релиз. Киев ответил заявлениями министра обороны Умерова и псевдопрезидента Зеленского с такими же общими смыслами», — отметил эксперт.

По мнению Баширова, для Трампа наступает «момент истины, проверка на наличие воли».

«Сломается на этом кейсе — сломают и на всех остальных. Ресурсы и возможности у него есть: ограничить военную помощь Украине, начинать снимать санкции с России, удалить со сцены Зеленского, ударить по Европе пошлинами и т. д. — много вариантов. Есть ли воля у Трампа? Мне кажется, что есть, и мы скоро опять увидим его таким — без галстука с окровавленным лицом», — сказал эксперт, имея в виду знаменитую фотографию Трампа после покушения на него в ходе предвыборной кампании.

России же, по мнению бывшего председателя Совета министров ЛНР, остается воевать дальше и вести дипломатическую работу, как и вели, «только теперь надо помогать еще и Трампу».

Россия выиграла у Украины «всухую»

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Любопытно, что российские эксперты с украинским происхождением оценивают итоги переговоров в Эр-Рияде гораздо оптимистичнее, чем их «чисто российские» коллеги.

Так, бывший украинский политик Олег Царев считает, что Россия на этом этапе выиграла «всухую» у Украины, получив все, что можно было получить, и ничем не поступившись.

«Если это соглашение будет выполнено (а я практически уверен, что так и будет), то это большой успех российской дипломатии. Понимаю, почему Украина так недовольна итогами переговоров, а также то, почему так долго дожимали Украину и не публиковали пресс-релиз» Олег Царев бывший украинский политик

Как полагает Царев, обнародованные Россией дополнительные пункты соглашения, такие как досмотр судов и снятие санкций с российских компаний, уже были обговорены с США и приняты американской стороной.

Также эксперт обратил внимание на то, что США и РФ согласовали запрет на удары только по объектам энергетики, в то время как Украина требовала мораторий на удары по всем объектам инфраструктуры.

Комментируя выступление Зеленского по итогам переговоров, политик отметил, что украинский президент не знает, как объяснить, что до сих пор грузы, поступающие на Украину, никто не проверял, а теперь будут.

По мнению Царева, Зеленский заранее пытается подготовить публику к тому, что Россия будет мониторить украинские грузы и решать, пропускать их или нет.

Еще один популярный блогер Юрий Подоляка констатировал, что украинские «патриотические паблики» в шоке от происходящего.

«По их мнению, все, что нужно Москве от переговоров с Украиной при посредничестве США, она получает. А Киев не получает ничего, кроме более трудной для себя ситуации внутри страны и, как следствие этого, и на фронте» Юрий Подоляка военно-политический блогер

Как отметил Подоляка, в последние месяцы перед переговорами ВКС РФ уничтожили до 40% украинской газодобычи («там еще кое-что можно восстановить, но далеко не все») и нанесли серьезный урон тепловой энергогенерации. Исходя из этого, прекращение ударов по энергетической инфраструктуре России выгодно.

«Не будет ударов по нашей нефтепереработке. Что до сего дня заметно усложняло не только жизнь гражданам России (через рост стоимости топлива), но и уменьшало доходы российского бюджета (Россия экспортировала нефтепродуктов довольно много, и вернуть часть утерянного за время войны рынка она очень хочет)», — пояснил блогер.

Кроме того, важнейшей уступкой Москве, по мнению Подоляки, становится снятие санкций на экспорт российского продовольствия и удобрений. Эксперт отметил, что это крайне важно и для США, так как «за эти годы Вашингтон превратился в одного из крупнейших импортеров продуктов питания и удобрений, а потому сбить цену на них для него крайне важно».

«То есть, по итогу Россия получит заметный добавочный плюс к ВВП страны и доходам. Что позволит нам гораздо легче переживать экономические тяготы военных лет… Вашингтон тоже не останется без выигрыша. Тем более, что в рамках сделки он буквально грабит Украину своим будущим контролем над ее экономикой. Что получит Киев… Да почти ничего. Собственно, потому и истерят украинские патриотические паблики. И я их понимаю», — резюмировал блогер.