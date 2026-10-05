Протесты школьников и студентов во Франции: что происходит и насколько серьезна ситуация

Чем вызваны выступления учащихся французских школ и как это связано с предстоящими президентскими выборами, читайте в материале РИАМО.

Во Франции развивается крупнейшая за последние годы волна протестов среди школьников и студентов. Движение, начавшееся в сентябре с локальной акции в одном из лицеев парижского пригорода, за две недели распространилось на сотни учебных заведений по всей стране. Первоначально участники требовали увеличить финансирование образования, решить проблему нехватки преподавателей и улучшить состояние школьной инфраструктуры. Однако затем протесты стали перерастать в столкновения с полицией, поджоги и погромы.

Как начинались протесты во Франции

Отправной точкой нынешней волны считается 21 сентября, когда учащиеся лицея Сен-Экзюпери в Кретее, пригороде Парижа, заблокировали вход в учебное заведение. Поводом стали нехватка преподавателей, отсутствие достаточного количества социальных работников и школьных психологов, а также общее недовольство условиями обучения.

В течение нескольких дней протест распространился на другие учебные заведения Иль-де-Франс. 25 сентября к лицеистам начали присоединяться представители политических и студенческих организаций. 29 сентября, когда во Франции одновременно проходила крупная забастовка государственного сектора, блокировки уже затрагивали около 180 учебных заведений.

К 30 сентября протесты распространились далеко за пределы парижского региона. По данным Reuters, в тот день движение затронуло около 356 лицеев. Наиболее активными были Париж и его пригороды, Лион, Марсель, Лилль, Нант и другие крупные города.

Ситуация быстро менялась. Если первоначально речь шла главным образом о блокировках входов в школы и мирных пикетах, то в отдельных городах появились поджоги мусорных контейнеров, столкновения с полицией, повреждение зданий и нападения на сотрудников образовательных учреждений.

Французские власти начали утверждать, что в протестах участвуют не только школьники, недовольные состоянием образования, но и радикальные политические активисты. Министр внутренних дел Лоран Нуньес обвинил радикальные левые группы в провоцировании насилия. Президент Эммануэль Макрон, в свою очередь, осудил насилие, но признал необходимость решать реальные проблемы французской системы образования.

1 октября к лицеистам стали заметно присоединяться студенты университетов. Так, студенческий профсоюз Union Étudiante заявил, что 1 октября были заблокированы более 30 университетов и сотни лицеев, назвав происходящее исторической мобилизацией.

Требования протестующих школьников во Франции

Несмотря на радикализацию отдельных акций, первоначальные требования участников остаются связаны прежде всего с образовательной системой.

Наиболее часто упоминаются:

нехватка преподавателей и сотрудников школ;

переполненные классы;

необходимость ремонта и модернизации школьных зданий;

снижение учебной нагрузки;

изменение системы поступления в университеты;

увеличение социальной поддержки студентов.

В неблагополучных пригородах Парижа участники протестов особенно остро говорят о неравенстве условий образования. Reuters приводит историю 17-летней учащейся из департамента Сена — Сен-Дени, которая рассказала, что сдавала экзамен по французскому языку, практически не имея учителя по этому предмету.

Для студентов университетов важнейшим вопросом является уже не только качество образования, но и стоимость обучения и проживания. По данным французского студенческого объединения FAGE, средняя стоимость подготовки к учебному году для студента без стипендии в 2026 году достигла примерно 3240 евро, увеличившись более чем на 25% с 2020 года.

Обвинения в адрес «Непокоренной Франции»

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Одним из главных политических сюжетов стало противостояние правительства и партии «Непокоренная Франция» (LFI) Жана-Люка Меланшона. Французские власти утверждают, что радикальные левые пытаются использовать протестное движение и переводят первоначальную социальную кампанию в политическую плоскость.

Reuters 1 октября сообщал, что на закрытом кризисном совещании французских властей спецслужбы представили версию о причастности представителей LFI и связанных с ней политических активистов к запуску протестного движения. Сама LFI эти обвинения категорически отвергла и заявила, что именно жесткая реакция правительства способствовала дальнейшей эскалации.

При этом наличие политической поддержки со стороны LFI не означает автоматически, что партия организовала протесты. Из опубликованных данных следует как минимум то, что партия активно поддерживает движение и пытается использовать его политический потенциал.

Мнения французских экспертов о протестах школьников

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Французские специалисты в целом сходятся в том, что причиной первоначальной мобилизации стали реальные проблемы образования, а политизация произошла уже позднее.

Социолог Лоран Фражерман обращает внимание на необычайно быструю скорость распространения протестов. По его мнению, социальные сети превратились в своеобразный «усилитель» уже существовавшего недовольства. Одновременно отсутствие единой организации делает движение уязвимым для влияния внешних политических групп.

Полицейский социолог Себастьен Роше предупреждает о риске дальнейшей эскалации в случае, если ответ государства будет строиться преимущественно на силовом подавлении. Подобная тактика, по его мнению, способна еще сильнее радикализировать часть молодежи.

Reuters также указывает на важную особенность движения: оно особенно сильно проявляется в неблагополучных районах, где качество государственных услуг традиционно ниже, а разрыв в возможностях между школьниками из разных социальных групп особенно заметен.

Бюджетный фактор французских протестов

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Протесты совпали с крайне сложным бюджетным периодом.

Французское правительство пытается принять бюджет на 2027 год, одновременно сокращая дефицит и ограничивая государственные расходы. Reuters отмечает, что напряженность вокруг бюджета усиливается на фоне ухудшения состояния государственных финансов: доходность 10-летних французских облигаций в конце сентября временно превысила 5%, достигнув максимального уровня с 2002 года. В этих условиях правительство может увеличить расходы на наиболее проблемные направления образования, но масштабная программа модернизации школ потребует значительных дополнительных средств.

Именно здесь находится одно из главных противоречий нынешнего кризиса: требования учащихся объективно требуют увеличения расходов, тогда как правительство одновременно обязано демонстрировать финансовым рынкам сокращение дефицита.

Почему протесты могут стать политическим фактором

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Молодежная мобилизация особенно важна для партий в преддверии президентских выборов 2027 года.

Для «Непокоренной Франции» протесты дают возможность укрепить позиции среди молодых избирателей и представить социальные проблемы образования как следствие политики действующей власти.

Для правых партий ситуация имеет противоположный эффект: они получают аргументы о необходимости восстановления порядка и борьбы с радикальными левыми организациями.

Reuters отмечает, что политический конфликт вокруг протестов происходит в момент, когда борьба за президентское наследие Макрона уже фактически началась.

Какие акции протеста еще пройдут во Франции

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Главная ближайшая дата — 6 октября. Именно на этот день студенческие организации назначили новую общенациональную акцию. Накануне этой даты 400–500 французских лицеев (из примерно 3700 во всей стране) остаются полностью или частично закрытыми.

Профсоюз CGT заявил о поддержке школьников и студентов и намерении участвовать в дальнейших акциях. Это принципиальный момент. Пока протест остается преимущественно молодежным, его относительно легко локализовать. Но если к лицеистам и студентам массово присоединятся учителя, государственные служащие и другие профсоюзы, ситуация способна перерасти в широкий социальный кризис.