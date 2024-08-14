Продовольственная инфляция в России: на сколько выросли цены на продукты в 2024 году

О том, какие продукты лидируют в списке самых подорожавших за минувшие 7 месяцев текущего года, а какие, наоборот, подешевели, читайте в материале РИАМО.

Маховик подорожания продуктов питания в России раскручивается уже который месяц. Кажется, что цены растут буквально на все. Конечно, это не так и есть исключения, хотя, к сожалению, их мало, и продовольственная инфляция действительно набирает силу. Что это такое и каковы ее показатели в РФ на последний месяц лета 2024 года, читайте в материале РИАМО.

Что такое продовольственная инфляция

Фото - © Igor Skripachev / Фотобанк Лори

Продовольственная инфляция — это рост цен на продукты питания, говоря простым языком. Для того, чтобы ее посчитать, не нужно быть экономистом и экспертом, достаточно сохранить чеки из продуктовых магазинов, например, за прошлый год или за несколько лет или рекламные брошюры и проспекты на акции и скидки.

Нужно выбрать какой-то товар и определить разницу между прежней и текущей ценой, потом высчитать процент изменения первого показателя относительно второго. Результат покажет, насколько подорожал продукт за определенный временной промежуток.

Для того чтобы еще лучше понять ситуацию, можно сравнить подсчеты с изменением реального располагаемого дохода (РРД) населения за такой же срок. РРД отражает, сколько денег от зарплаты остается у среднестатистического россиянина после выплаты кредитов, налогов, коммунальных платежей и других обязательных взносов. Каждый человек способен произвести такие подсчеты на своем собственном примере.

Продовольственная инфляция в России с начала года составила 10%

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

На 12 августа продовольственная инфляция в России с начала года составила 10%, такие данные были получены при помощи сервиса мониторинга и анализа цен «Ценозавр».

Цены на 25 товаров потребительской корзины, среди которых хлеб, свинина, курятина, овощи, фрукты, молочные продукты, яйца, масло, сахар, соль, макароны, чай и кофе были проанализированы в федеральных и региональных торговых сетях 21 крупного города России.

Картофель с начала года подорожал на 79,1%, сахар – на 56,6%, морковь – на 55,1%, капуста – на 54,1%, сливочное масло – на 9,2%, курятина – на 4,9%, свинина – на 4,6%, молоко – на 4%. Подешевели огурцы – на 58,9%, помидоры – на 31,8%, яйца – на 18,8% и соль – на 6,9%.

«Основными факторами, из-за которых растут цены, стали удорожание производственных процессов, логистики (в том числе перестройка логистических цепочек), увеличение оплаты труда работникам и природные катаклизмы, начиная весенними заморозками и заканчивая жарой и засухой», — отметил экономист, основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен «Ценозавр» Константин Калугин.

Полный список товаров, цены на которые были проанализированы с января по август 2024 года

Фото - © Aleksandr Golubev / Фотобанк Лори

Продукты, которые подорожали в 2024 году:

Хлеб (300-400гр) – 59,2 – 62,1 (+5,1%) Батон (300-400гр) – 48 – 53,2 (+10%) Рис (800-1000гр) – 163,2 – 166 (+1,8%) Макароны (800-1000гр) – 223,1 – 248,9 (+11,2%) Картофель (2,5 – 3 кг) - 134,8 – 240,9 (+79,1%) Сахар белый кристаллический (900-1000гр) – 76,8 - 119,8 (+56,6%) Курятина (1000гр) – 283 – 297,8 (+4,9%) Свинина (900-1000гр) - 438,2 – 458,6 (+4,6%) Сыр (400гр) – 475,2 – 487,9 (+2,5%) Мука (1000гр) – 126,7 – 135 (+7,1%) Сметана (180гр) – 64,5 – 67 (+4,7%) Сливочное масло (180гр) -184,9 – 201,4 (+9,2%) Молоко – (900-1000мл) – 99,5 – 103,5 (+4%) Кофе растворимый (150-200гр) – 625,1 – 640,8 (+2,4%) Морковь (1000гр) – 49,5 – 76,6 (+55,1%) Лук (1000гр) – 98,3 – 102 (+4,1%) Капуста (1000гр) – 37,9 – 57,5 (+54,1%) Яблоки (1000гр) – 134,9 – 176,3 (+31,3%) Бананы (1000гр) – 148,2 – 173 (+16,9%)

Продукты, стоимость которых снизилась или не изменилась в 2024 году:

Огурцы (1000гр) – 299,2 – 123,4 (-58,9%) Помидоры (1000гр) – 327,8 – 223,7 (-31,8%) Яйца (10 штук) – 144,2 – 117,8 (-18,8%) Соль (1000гр) – 29 – 27,7 (-6,9%) Подсолнечное масло (900-1000мл) – 136 – 136,8 (0) Чай черный – (25 пакетиков) – 121,9 – 121,2 (0)

Прогноз цен на некоторые продукты до конца 2024 года

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Министр сельского хозяйства Оксана Лут в середине июля заявила, что объемы сельхозпроизводства за пять месяцев года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, также расширяется ассортимент, появляется новая нишевая продукция. Однако, к сожалению, это никак не сказалось на ценах на продукты, которые совсем не хотят тормозить.

Калугин отмечает, что несмотря на то, что ряд продуктов может подешеветь ближе к концу лета — началу осени (картошка, лук, морковь, капуста, яблоки, сахар), благодаря сезонному фактору как это было с огурцами и помидорами, в большинстве своем цены в дальнейшем продолжат расти.

Подорожание ряда молочных продуктов до конца года может составить 5-9%.

Мясо и хлеб хоть и незначительно, но тоже продолжат увеличиваться в цене, резюмирует Калугин.