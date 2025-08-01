Прочь с дороги: что известно о новых правилах для пропуска спецтранспорта в России

Подробности о том, что известно о новых правилах для пропуска спецтранспорта в России, читайте в материале РИАМО.

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения (ПДД), уточняющие, что должны делать водители при встрече на дороге с машинами, у которых работают спецсигналы.

Что известно о поправках в ПДД на тему пропуска спецтранспорта

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Поправки в ПДД, уточняющие, что должны делать водители при встрече на дороге с машинами, у которых работают спецсигналы, вступили в силу в России 26 июля. Водители и раньше должны были уступать дорогу автомобилям с работающими мигалками или сиренами — но правил, как именно это нужно делать, не было.

Теперь же, как пишет издание «Коммерсант», водители при виде мигалки должны будут не просто снизить скорость, а полностью освободить полосу. По данным издания «Российская газета», речь идет об освобождении полосы (ряда) дороги путем перестроения или совершения иного маневра. Правда, какого именно — не уточняется.

Не говорится и о том, что делать, если для освобождения дороги и перестроения в соседний ряд водителю нужно пересечь сплошную или стоп-линию, что запрещено правилами. Как отмечал «Коммерсант», также впервые вводится прямой запрет на движение параллельно со спецтранспортом на одной скорости или создание ему помех.

Если же водитель не обеспечит беспрепятственный проезд спецтранспорта, его могут оштрафовать либо на 500 рублей (в качестве предупреждения), либо на сумму от 4,5 до 7,5 тысяч рублей. Худший вариант — к примеру, при повторном правонарушении — это лишение прав на срок от трех месяцев до года.

«Однако уже с 1 сентября 2025 года тем, кто не уступает дорогу спецтранспорту, будет грозить штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение прав на срок от шести месяцев до одного года», — отметил в беседе с РИАМО практикующий юрист и член Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Митрюк.

Появились ли в ПДД новые категории спецтранспорта с привилегиями

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Как сообщал «Коммерсант» в публикации от 26 июля, новые поправки в ПДД существенно расширили привилегии спецтранспорта. Теперь, по данным издания, водители обязаны уступать дорогу не только машинам экстренных служб с цветографикой, но и автомобилям чиновников, а также неким машинам без опознавательных знаков.

«Коммерсант» отмечал, что речь идет о транспортных средствах из президентского указа № 635, куда входят десятки категорий чиновников — Минтранс РФ якобы оправдывал нововведения «обеспечением безопасности в условиях СВО». Впрочем, ранее, еще 2 июня, пресс-служба ведомства официально прокомментировала поправки в ПДД.

Там отметили, что проект, обязывающий водителей перестраиваться на соседнюю полосу при движении спецтранспорта, не предусматривает введения новых категорий машин, имеющих «мигалки».

«Проект не предусматривает введения каких-либо новых категорий машин, имеющих проблесковые маячки и спецсигналы, не предоставляет каких-либо новых преимуществ для спецтранспорта», — пояснили в пресс-службе.

В Минтрансе подчеркнули, что новые нормы направлены на исключение необоснованного непропуска спецтранспорта и на недопущение излишних претензий к водителям.

Что новые поправки в ПДД изменят для российских водителей

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Поправки Минтранса РФ относительно дорожного движения и пропуска карет «скорой помощи» обсуждались уже давно — об этом автомобильный эксперт Дмитрий Попов ранее заявлял RT. По мнению специалиста, поправки на самом деле не станут таким существенным изменением.

Нынешние водители уже самостоятельно научились создавать коридоры безопасности в движении, смещаясь в стороны и открывая путь для проезда машин «скорой помощи». «Проект лишь немножко уточняет набор действий, которые нужно совершать, чтобы уступить дорогу спецтранспорту. В первую очередь все той же «скорой». Уточнение, как это делать при движении в потоке», — отметил Попов.

Адвокат Адвокатской палаты Москвы Азамат Жигатов в беседе с РИАМО называет новые поправки в ПДД ожидаемыми — они делают правила «более четкими, но в то же время в меру строгими». Из очевидных плюсов эксперт выделяет то, что спецтранспорт в случае необходимости с учетом новых правил приедет быстро и своевременно отреагирует на ситуацию на месте происшествия.

«Поправки связаны с желанием повысить безопасность и скорость работы государственных структур, особенно в ситуациях чрезвычайных событий или угроз террористического характера» Марина Паскали гендиректор компании «Транслюкс»

По мнению специалиста, эти изменения можно воспринимать как попытку сделать дорожную систему более гибкой и ориентированной на важные транспортные средства. Но есть опасения, что новые правила могут привести к злоупотреблениям и неправильному использованию, что создаст проблемы для обычных водителей.

Какие проблемы могут возникнуть при реализации поправок в ПДД

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Новые изменения в ПДД могут увеличить число конфликтных ситуаций на дороге, считает Марина Паскали. Дело в том, что не все водители понимают, как правильно уступать и совершать маневры, особенно в ситуациях, когда они связаны с нарушением ПДД — например, пересечением сплошной линии.

«Не все участки дороги позволяют незамедлительно уступит дорогу спецтранспорту, в связи в чем сотрудники ГАИ могут выписывать надуманные штрафы добросовестным водителям», — дополняет в беседе с РИАМО Азамат Жигатов.

Таким образом, поправки в ПДД на практике могут обернуться ростом напряженности на дорогах, считает Марина Паскали. Риски для обычных водителей возрастут — они будут бояться ошибиться и попасть под штрафы, при этом постоянно находясь в готовности уступать дорогу при виде мигалок и сирен, сохраняя внимание и проявляя терпеливость.

«Однозначно штрафов за такие нарушения станут больше. Водителям надо быть еще внимательнее. Надо реагировать на необходимость уступить дороги спецтранспорту адекватно и без создания самому аварийной ситуации, за которое потом придется отвечать и платить из своего кармана» Азамат Жигатов Адвокат Адвокатской палаты Москвы

При виде мигалок и сирен нужно стараться перестроиться — но не паниковать и избегать аварийных ситуаций, заключает Марина Паскали. А если вы заметили, что кто-то злоупотребляет своими привилегиями на дороге, снимите это на видео: такая запись поможет в дальнейшей жалобе и разбирательстве.