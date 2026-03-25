Пробация в РФ: что это такое, зачем она нужна и как работает

О новой системе социализации бывших и нынешних заключенных в России читайте в материале РИАМО.

Что такое пробация в РФ

Согласно федеральному закону «О пробации в Российской Федерации», вступившему в силу в полном объеме с 1 января 2025 года, пробация – это совокупность мер, применяемых в отношении бывших и нынешних заключенных, а также лиц, которым назначены иные меры уголовно-правового характера, в том случае, если они оказались в трудной жизненной ситуации. В число этих мер входят:

ресоциализация;

социальная адаптация;

социальная реабилитация;

защита прав и законных интересов указанных лиц.

Любопытно, что, среди прочего, закон раскрывает даже понятие «трудная жизненная ситуация». Согласно тексту документа, это «обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности лиц, в отношении которых применяется пробация, и последствия которых они не могут преодолеть самостоятельно».

Закон о пробации был принят в рамках реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 апреля 2021 года.

Зачем был принят закон о пробации

Одной из главных целей принятия нового закона стало стремление снизить количество людей, вновь совершающих преступления после освобождения из тюрем. Так, в 2022 году министр юстиции РФ Константин Чуйченко сообщил, что в колонии возвращаются примерно 44% освободившихся.

Среди целей нового закона также названа «коррекция социального поведения» лиц, в отношении которых осуществляется пробация.

Какие виды пробации существуют в России

В законе прописаны три вида пробации:

исполнительная;

пенитенциарная;

постпенитенциарная.

Исполнительная пробация осуществляется при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, а также иных мер уголовно-правового характера. В частности, она применяется к освобожденным по УДО, условно осужденным и другим категориям лиц.

Пенитенциарная пробация применяется в отношении осужденных в учреждениях, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы.

В частности, в это понятие входит подготовка осужденных к освобождению, которая должна осуществляться не позднее чем за девять месяцев до освобождения. Она заключается в том, что администрация колонии в письменном виде уведомляет заключенного о его праве на пробацию. Чтобы им воспользоваться, человек должен написать соответствующее заявление (как, впрочем, и во всех других видах пробации).

Среди прочего, помощь заключенному может предусматривать:

организацию получения среднего профессионального образования;

содействие в получении высшего образования;

заблаговременное информирование об освобождении осужденного его родственников либо иных лиц;

предоставление контактной информации иных должностных лиц и организаций, к которым может обратиться осужденный;

обеспечение бесплатного проезда к месту жительства, продуктами питания или деньгами на время проезда;

при отсутствии денежных средств у осужденного выплату ему единовременного денежного пособия.

Постпенитенциарная пробация осуществляется в отношении лиц, уже освободившихся из заключения.

Для каждого лица, чье прошение о пробации удовлетворено, разрабатывается индивидуальная программа. Среди прочего, она может включать в себя следующие мероприятия:

восстановление и формирование социальных связей;

консультирование по социальным и правовым вопросам;

оказание психологической помощи.

Каковы первые результаты применения закона о пробации

В начале 2025 года министр юстиции РФ Константин Чуйченко рассказал о том, чего удалось добиться в рамках применения закона о пробации в 2024 году. По его словам, было составлено более 32 тысяч индивидуальных программ ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации. Кроме того, Минюстом были утверждены Правила организации деятельности специализированных центров пробации, и на начало 2025 года в регионах работали уже 36 таких центров.

Каковы недостатки системы пробации в России

В статье «Пробация: за и против» доктор юридических наук, профессор МГУ Анна Серебренникова сделала вывод, что меры, принимаемые в России с целью адаптации и ресоциализации бывших осужденных, являются недостаточными по следующим причинам: