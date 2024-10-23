Про Украину почти ничего: о чем говорится в итоговой декларации саммита БРИКС в Казани

О самых интересных пунктах заключительного документа встречи глав БРИКС в России читайте в материале РИАМО.

В среду, 23 октября, была принята Казанская декларация XVI саммита БРИКС, проходящего в эти дни в столице Татарстана. Документ получил название «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности» (такова и общая тема саммита) и содержит 134 пункта.

В чем заключается дух БРИКС

Фото - © Сергей Бобылёв, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

В начале документа страны-участники подтверждают «приверженность духу БРИКС», в основе которого лежат «взаимоуважение и взаимопонимание, суверенное равенство, солидарность, демократия, открытость, инклюзивность, взаимодействие и консенсус».

Кроме того, государства выделяют три магистральных направления дальнейшего сотрудничества:

Политика и безопасность. Экономика и финансы. Культурные и гуманитарные связи.

Отдельно отмечена цель укрепления стратегического партнерства на благо граждан стран-участниц «посредством продвижения мира, более представительного и справедливого международного порядка, обновленной и реформированной многосторонней системы, устойчивого развития и инклюзивного роста».

Приверженность старому и призывы к новому

Фото - © Алексей Даничев, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

В декларации участники БРИКС демонстрируют весьма аккуратное и бережное отношение к существующим международным институтам. В частности, страны-члены:

призывают к сохранению центральной роли ООН в международной системе;

поддерживают центральную роль Всемирной торговой организации (ВТО) в мировой торговле;

поддерживают центральную роль Международного валютного фонда (МВФ) в прочной и эффективной глобальной системе финансовой безопасности;

подчеркивают ключевую роль «Группы двадцати» (G20) как главной международной платформы для многостороннего финансово-экономического сотрудничества, «являющейся площадкой для диалога развитых стран и государств с формирующимся рынком на равной и взаимовыгодной основе в целях совместного поиска общих решений глобальных проблем»;

поддерживают центральную координирующую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в реализации многосторонних международных усилий по защите населения от инфекционных заболеваний и эпидемий.

При этом страны БРИКС призывают реформировать практически каждый международный институт, который они поддерживают.

Так, по мнению участников объединения, всеобъемлющая реформа ООН, в том числе ее Совета Безопасности, должна проводиться в целях «повышения демократичности, представительности, эффективности и действенности» организации, а также «расширения представленности развивающихся стран во всех категориях членства в Совете, с тем чтобы он мог надлежащим образом реагировать на насущные глобальные вызовы».

Также в декларации содержатся призывы к реформам:

ВТО (для «большего учета тематики развития в работе организации»);

Бреттон-Вудских институтов («включая расширение представленности развивающихся стран и государств с формирующимся рынком на руководящих постах, с тем чтобы отразить их вклад в мировую экономику»).

Отмечая «появление новых центров силы, принятия политических решений и экономического роста», государства-участники призывают «обеспечить более активное и значимое участие государств с формирующимся рынком, развивающихся и наименее развитых стран, особенно из Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, в глобальных процессах и структурах принятия решений и повысить уровень их приспособленности к современным реалиям».

Заявления об Израиле, Украине и других конфликтах

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Обширная часть декларации, посвященная обзору текущих конфликтов, в основном содержит осуждение Израиля за действия как в секторе Газа, так и в Южном Ливане.

«Мы осуждаем израильские атаки, направленные против гуманитарных операций, объектов инфраструктуры, сотрудников и пунктов распределения гуманитарной помощи», — говорится в документе касательно израильской операции в Газе. Таким образом, действия против ХАМАС члены БРИКС все же не осуждают. Однако тут же говорится о поддержке Палестины как «полноправного члена ООН» и о «непоколебимой приверженности концепции сосуществования двух государств».

В том, что касается Ливана, в декларации сказано следующее:

«Мы осуждаем гибель гражданских лиц и огромный ущерб, нанесенный гражданской инфраструктуре в результате нападений Израиля на жилые районы Ливана, призываем к незамедлительному прекращению военных действий»

При этом члены БРИКС высказывают поддержку суверенитету и территориальной целостности Ливана.

Кроме того, в декларации осуждается атака на дипломатическое представительство Ирана в столице Сирии Дамаске, совершенная Израилем 1 апреля 2024 года.

Разительно отличается от этого обширного списка осуждений позиция БРИКС по российско-украинскому конфликту. Целиком она сформулирована так:

«Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии».

Подобная краткость и отсутствие даже намека на какое-либо осуждение России выглядят как поддержка РФ.

Достаточно сказать, что пункт касательно Украины по объему меньше любого другого пункта о международных конфликтах, включая, например, осуждение «жестокого бандитского нападения в Пон-Сонде, Гаити» (о котором подавляющее большинство читателей вряд ли даже слышали).

Что говорится в декларации БРИКС об экономике и финансах

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Члены объединения высказали «глубокую обеспокоенность отрицательным воздействием нелегитимных односторонних принудительных мер, включая незаконные санкции, на мировую экономику, международную торговлю и достижение целей устойчивого развития» (подобных заявлений в тексте декларации сразу несколько).

Также участники БРИКС заявили о приверженности укреплению финансового сотрудничества в рамках объединения.

«Мы признаем широкие преимущества более быстрых, недорогих, более эффективных, прозрачных, безопасных и инклюзивных трансграничных платежных инструментов, основанных на принципах минимизации торговых барьеров и недискриминационного доступа. Мы приветствуем использование национальных валют при осуществлении финансовых операций между странами БРИКС и их торговыми партнерами», — говорится в документе.

Также государства-члены договорились «обсудить и изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear — инициативы, дополняющей существующую инфраструктуру финансовых рынков, а также независимого перестраховочного потенциала БРИКС, включая компанию BRICS (Re)Insurance, с участием на добровольной основе».

Коснулись участники объединения и проблемы так называемого «энергоперехода» (то есть отказа от ископаемых источников энергии в пользу возобновляемых).

«Мы вновь заявляем о необходимости учитывать национальные условия, включая климат и природные особенности, структуру национальной экономики и энергопотребления, а также специфические обстоятельства тех развивающихся стран, экономика которых в значительной степени зависит от продажи или потребления ископаемых видов топлива и связанных с ними энергоемких продуктов, для достижения справедливого энергетического перехода», — гласит Казанская декларация.

Дополнительно страны-члены БРИКС отвергли «односторонние, запретительные, дискриминационные, протекционистские меры, не соответствующие международному праву, принимаемые под предлогом обеспокоенности вопросами окружающей среды».

Другие заявления Казанской декларации БРИКС

Фото - © Сергей Бобылёв, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Среди других пунктов декларации можно отметить неоднократно прозвучавший призыв об увеличении «роли и представленности женщин, особенно из государств с формирующимся рынком и развивающихся стран» — в частности, на различных уровнях в международных организациях.

В документе есть пункты о приверженности ценностям экологии и прав человека, совместной борьбе с терроризмом, распространением наркотиков, коррупцией и использованием информационно-коммуникационные технологий (ИКТ) в преступных целях. Также заявлены цели поддержки фермеров, сотрудничества в области ИИ, науки и образования, а также поддержки обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности и предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) и размещения оружия в космосе.

Члены БРИКС отметили важную роль Нового банка развития (НБР) и приветствовали «инициативу по созданию новой инвестиционной платформы, позволяющей максимально эффективно задействовать существующую институциональную инфраструктуру НБР в целях увеличения притока инвестиций в страны БРИКС и механизмы Глобального Юга».

Также в декларации приветствуется первый выпуск Медицинского журнала БРИКС и отмечается создание Медицинской ассоциации БРИКС.

В последних двух пунктах страны-участники говорят о высокой оценке председательства России в БРИКС в 2024 году и выражают признательность правительству РФ и ее народу за проведение саммита в Казани, а также выражают готовность оказать всестороннюю поддержку Бразилии в ходе ее председательства в БРИКС в 2025 году и в проведении XVII саммита объединения в этой стране.