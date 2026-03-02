«Пришло время мести»: как развивается конфликт Ирана с США и Израилем

Подробности о том, что известно об обострении конфликта Ирана с США и Израилем, читайте в материале РИАМО.

Главной мировой темой последних дней стало обострение конфликта между Израилем, США и Ираном. В минувшие выходные США вместе с Израилем убили верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ иранские вооруженные силы стали наносить удары по американским военным базам на Ближнем Востоке, а также заявили о перекрытии стратегически важного Ормузского пролива. Подробности о том, что известно об обострении конфликта Ирана с США и Израилем, читайте в материале РИАМО.

США и Израиль убили верховного лидера Ирана

Фото - © Евгений Биятов/РИА Новости

Верховный лидер Ирана, 86-летний аятолла Али Хаменеи, погиб в собственной резиденции в результате ударов США и Израиля, нанесенных утром 28 февраля — об этом сообщило агентство Fars. Кроме того, при ударах погибли дочь, зять, внук и одна из невесток Хаменеи, а его резиденция в Тегеране, судя по опубликованным снимкам, была уничтожена. По данным американских СМИ, на нее сбросили 30 тяжелых бомб. В Иране объявили 40-дневный траур.

В ближайшее время в Иране может собраться Совет экспертов — 88 знатоков исламского права — которому предстоит определить преемника Хаменеи. Пока же временным исполняющим обязанности Верховного лидера Ирана назначен аятолла Алиреза Арафи.

Арафи вошел в руководящий совет Ирана и будет временно управлять страной до момента избрания нового Верховного лидера. Аятолла одновременно является членом Совета стражей и Собрания экспертов, и его часто называли доверенным лицом убитого Верховного лидера Али Хаменеи.

Между тем при ударах США и Израиля в Иране погибли и другие высокопоставленные представители власти. Среди них оказались министр обороны Азиз Насерзаде и глава генштаба Сейед Абдолахми Мусави — удар пришелся по зданию, где проходил военный совет с их участием. Кроме того, были убиты глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и Али Шамхани, советник по безопасности Али Хаменеи.

1 марта Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на иранские СМИ сообщил, что бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, предварительно, также был убит в результате израильских авиаударов по территории исламской республики. Позже офис экс-президента Ирана опроверг данные о его смерти, сообщив, что Ахмадинежад выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана Хаменеи.

Иран приступил к нанесению ударов возмездия

Фото - © Последствия ударов Ирана по Тель-Авиву/РИА Новости

После убийства Али Хаменеи власти Ирана пообещали дать ответ США и Израилю. Как заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, «пришло время окончательной мести», а ответ будет «настолько разрушительным, что они [США и Израиль — прим. РИАМО] будут вынуждены просить пощады»

Над куполом мечети Джамкаран в Иране подняли красный флаг — в шиитской традиции он используется как знак пролитой крови и призыва к возмездию. Флаг уже поднимали летом 2025 года, когда США и Израиль также наносили удары по Ирану, но тогда нанести существенный урон в ответ иранские вооруженные силы не смогли. Однако в случае с нынешним обострением ситуация складывается иначе.

Иран стал активно наносить ответные удары по израильским и американским базам на Ближнем Востоке — в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне, Иордании и Саудовской Аравии. Кроме того, удары наносились и по территории Израиля, а среди их целей оказывались радары, входящие в системы раннего предупреждения ракетных атак. Как минимум один из них, в Бахрейне, был поврежден, несмотря на активную работу систем ПВО.

По данным СМИ, только за минувшую субботу, 28 февраля, Иран выпустил по ОАЭ 137 ракет и 209 беспилотников — взрывы фиксировались в Абу-Даби и Дубае. Кроме того, под иранскими ударами оказалась Доха, столица Катара, а также Тель-Авив, крупнейший город Израиля. В ответ США и Израиль продолжили наносить массированные удары по Ирану, включая столицу страны Тегеран. При этом масштабы разрушений сложно оценивать, особенно после того, как иранские власти полностью отключили в стране интернет.

Тем не менее, известно, что жертвами одного из ударов стали более 100 детей — ракета попала в здание школы в провинции Хормозган на юге Ирана.

Иран заявил о перекрытии Ормузского пролива

Фото - © Александр Замараев / Фотобанк Лори

Иран объявил о перекрытии стратегически важного Ормузского пролива, соединяющего Персидский залив с Индийским океаном — через него проходит 20% мирового трафика нефти. Поэтому перекрытие пролива может серьезно сказаться на ценах на топливо. Однако в настоящий момент остается вопрос, смогут ли иранские силы поддерживать блокаду под ударами американских военных. В то же время союзные Ирану хуситы объявили о начале атак на суда, следующие в Красное море.

Днем 1 марта иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о том, что подбитый ракетой танкер под флагом Палау тонет в Ормузском проливе у берегов Омана. По данным Центра морской безопасности, в результате удара пострадали четыре члена экипажа. Издание опубликовало кадры, на которых был виден охваченный огнем танкер — густой черный дым шел из района его рубки.

«Последствия того, как танкер-нарушитель пытался незаконно переплыть по Ормузскому проливу и подвергнут удару. Сейчас он тонет», — подчеркивалось в публикации.

События вокруг Ирана стали мировой темой №1

Фото - © РИА Новости

Обострение конфликта между Ираном и США с Израилем стало главной мировой темой. В Дубае под обстрелами оказались туристические районы города, включая Дубай-Марина, отели Fairmont The Palm и Бурдж-эль-Араб (известный как «Парус»), порт Джабаль-Али и самый загруженный в мире дубайский аэропорт. Беспилотник был сбит даже возле небоскреба Бурдж-Халифа, самого высокого здания в мире.

В соседнем с Дубаем городе Шарджа сбитый иранский дрон упал на торговый центр, после чего там начался пожар. При этом, поскольку здание не закрывали в момент атаки, под завалами могут находиться люди. На фоне непрекращающихся обстрелов в аэропортах на Ближнем Востоке застряли десятки тысяч туристов, а более 1,8 тысячи рейсов были отменены. Израиль, Катар, Сирия, Иран, Ирак, Кувейт, Бахрейн и ОАЭ закрыли свои воздушные пространства.

Между тем из-за ударов по Ирану по всему миру начались выступления против США. В частности, в городе Карачи (Пакистан) протестующие подожгли контрольно-пропускной пункт (КПП) у американского консульства и попытались прорваться туда. В ответ американские военные, охранявшие объект, открыли огонь на поражение, убив, как минимум, девять человек. В Багдаде (Ирак) протестующие также пытались прорваться к посольству США. По некоторым данным, аналогичные протесты фиксируются и в Индии.

Мировые лидеры высказались об убийстве Хаменеи

Фото - © Сергей Гунеев/РИА Новости

Многие мировые лидеры высказали свое мнение по поводу гибели Али Хаменеи. Так, президент Ирана Масуд Пезешкиан посчитал гибель Хаменеи открытой войной против всех мусульман. «Исламская Республика Иран считает кровопролитие и месть виновникам и командирам этого преступления своим законным долгом и правом», — сказал он.

По его словам, верховный лидер был убит «руками самых злобных преступников в мире», а его смерть — величайшее бедствие для исламского мира. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что иранскому лидеру не удалось избежать разведки и высокотехнологичных систем слежки, а многие из КСИР, армии и других сил безопасности и полиции больше не хотят воевать и ищут поддержку у США.

«Это не только справедливость для народа Ирана, но и для всех великих американцев и людей из многих стран мира, убитых или изувеченных Хаменеи и его бандой кровавых головорезов», — сказал Трамп.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому коллеге Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи — текст был опубликован на сайте Кремля. Российский лидер отметил, что в РФ аятоллу будут помнить, как выдающегося государственного деятеля. Он также попросил передать слова сочувствия близким Хаменеи. Кроме того, соболезнования Пезешкиану выразил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила неизвестность дальнейших событий. «Однако теперь открыт путь к другому Ирану, где у народа может быть больше свободы для его формирования», — написала она. Каллас добавила, что находится на связи с партнерами, чтобы найти практические шаги для деэскалации конфликта в регионе.