Право водить: можно ли будет получить водительские права в России без автошколы?

В материале РИАМО рассказываем об инициативе получения водительских прав без обязательного обучения в автошколе, плюсах и минусах такой идеи.

Права без автошколы — в чем суть инициативы

С предложением разрешить сдавать экзамен для получения водительских прав без обязательного обучения в автошколе выступил Национальный автомобильный союз. С соответствующим письмом организация обратилась к Михаилу Мишустину.

По словам президента организации Антона Шапарина, на данный момент нет нормальной подготовки водителей, а теоретический экзамен сдают с первого раза всего около 40% учеников, а практический — 13%. По его мнению, автошколы в существующем виде — это только система сбора денег и предоставление автомобилей для экзаменов.

Перечисляя плюсы самоподготовки водителей, в автомобильном союзе отметили, что это разрушит монополию на подготовку водителей и сами автошколы не исчезнут, а начнут работать лучше. Кроме того, в НАС уверены, что подобная инициатива поможет снизить цены на обучение.

Плюсы и минусы предложения получать права без автошколы

По мнению представителей автомобильного союза, у инструкторов в автошколах и руководства нет мотивации в хорошей подготовке учеников. Частные инструкторы находятся при этом в гораздо большей конкурентной среде и имеют больший процент заинтересованности. Если от услуг автошколы можно будет отказаться, они начнут бороться за клиента, повышая качество и внедряя программы лояльности.

Владельцы автошкол уверены, что самоподготовка снизит качество знаний и умений водителей. Директор московской автошколы «Университетская» Елена Зайцева добавляет, что появится больше возможностей для коррупции и повысится процент тех, кто предпочитает не учиться, а «договариваться».

«Люди, попадающие в аварию, совершают ошибки не потому, что не знали правил, не понимали, какая скорость предельная на этом участке и так далее, абсолютное большинство аварий происходит потому, что человек переоценивает свои возможности и недооценивает риски. Очень важно не просто дать водителю технические навыки управления транспортным средством. Когда он сам учится и неизвестно у кого, вряд ли мы можем ожидать, что у него сформируется правильное отношение к вождению», — уверена Зайцева.

Водитель с 20-летним стажем Ярослав говорит, что сейчас при существующей подготовке в автошколах на дорогах, тем не менее, все чаще встречаются те, кто вообще не в курсе правил дорожного движения. Люди не «читают» знаки, действуют по принципу «как все» или «по ситуации», что в корне не верно.

«Как водитель, могу сказать, что стало больше непредсказуемого поведения на дорогах. То есть знак указывает, что мы на главной дороге, но водитель перед тобой почему-то решил, что всех надо пропускать, и вот стоим мы сигналим ему все дружно, а он или она уверен в своей правоте. И это еще ладно, но часто ведь и повороты неправильно совершают, и перестроения, на кругу ведут себя вообще как попало. Не знаю, что было бы, если бы он сам готовился, может, еще хуже», — говорит Ярослав.

Мужчина уверен, что вопрос даже не в подготовке водителей, а в самой сдаче экзамена. По сути, именно он должен быть строго регламентирован, иметь четкую систему оценки и исключать какие-либо возможности «договориться». Тогда в принципе будет не так важно, как и где готовился водитель, а будут важны его знания и навыки.

Автоинструктор Сергей отмечает, что в конечном итоге все зависит от самого кандидата на получение прав.

«Я видел много людей, которые пытались сэкономить и подготовиться самостоятельно. Но в итоге даже с правами на руках люди приходят к инструктору, чтобы научиться водить правильно. Поэтому тут вопрос ответственности — если вы хотите быть адекватным водителем, учитесь сразу правильно и у профессионалов. Выбирайте школу с хорошим рейтингом, с грамотными инструкторами, потому что в итоге „экономия“ выльется в большие суммы», — говорит инструктор.

Как получить права в России в 2026 году

Пока инициатива осталась лишь на стадии обсуждения, водительские права по-прежнему возможно получить, только пройдя обучение в автошколе. Самоподготовка была запрещена в 2014 году постановлением правительства № 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами». На данный момент оно действует, и обучение водителей — это профессиональное обучение, которое не допускает учебы онлайн или экстерном.

Получить водительские права категории «В» можно с 18 лет, начать обучение при этом можно в 16. Нужно окончить курсы в автошколе, получить документ об окончании, пройти медкомиссию, оплатить госпошлину и обратиться со всем пакетом документов в ГАИ. В базе ГАИ появляется информация о прохождении обучения, и только после этого будущий водитель может получить допуск к экзамену.

Экзамен состоит из двух частей: теоретического и практического. В автошколе курс обучения на категорию «B» составляет 190 часов, из которых 130 часов занимает теоретическая подготовка, а остальное время — практические занятия (56 часов) и внутренние экзамены (4 часа). В среднем получение водительских прав в Москве обойдется в сумму около 70 тысяч рублей с учетом обучения в автошколе.