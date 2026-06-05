УФАС возбудило дело против «Вертикаль Инжиниринг»

Московское областное УФАС возбудило дело в отношении ООО «Вертикаль Инжиниринг» из-за чехлов для лифтов. Компания «Ковер Груп» заявила о незаконном использовании ее полезной модели, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В Московское областное УФАС ранее обратилось ООО «Ковер Груп». Компания сообщила о признаках нарушения Закона о защите конкуренции в действиях ООО «Вертикаль Инжиниринг».

По данным обращения, «Вертикаль Инжиниринг» производила и продавала чехлы для лифтов с неправомерным использованием полезной модели. Исключительное право на нее принадлежит ООО «Ковер Груп».

После рассмотрения материалов управление возбудило дело по признакам нарушения статьи 14.5 Закона о защите конкуренции.

Если вину компании установят, ей грозит штраф по статье 14.33 Кодекса об административных правонарушениях.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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