Военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник связал письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину с давлением на Россию и ситуацией у Константиновки, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Крапивник считает, что США фактически не меняли курс по Украине. По его словам, Вашингтон продолжает поставки оружия Киеву через европейские страны и передает разведданные Вооруженным силам Украины.

Эксперт заявил, что Запад и Украина не акцентируют внимание на положении под Константиновкой. Он утверждает, что под контролем украинской стороны остается менее 20% города, а переход города под контроль России может открыть путь для обхода Дружковки и Краматорска с юга.

Крапивник также связал усиление риторики вокруг Крыма и атаки на гражданские объекты с попыткой отвлечь внимание от возможного поражения. Он допустил дальнейшие провокации летом и назвал их переходом к партизанским методам.

Отдельно эксперт заявил, что Зеленский чувствует себя защищенным из-за позиции Москвы по военно-политическому руководству Украины. По его мнению, при прежнем подходе Киев продолжит угрозы, письма российскому руководству и атаки.

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