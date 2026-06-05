Ученые связали удаленную работу с ухудшением психического здоровья

Удаленная работа может усиливать одиночество и вредить ментальному состоянию сотрудников. К такому выводу пришли ученые из США, сообщает Сноб

Исследование провели ученые из Гарварда, Университета Вирджинии и специалисты Федерального резервного банка Нью-Йорка. Результаты опубликованы в журнале Science.

За последние пять лет объем удаленной работы вырос в четыре раза. Авторы изучили, как такой формат влияет на производительность, удовлетворенность трудом и психическое благополучие.

Исследователи выяснили, что удаленные сотрудники чаще остаются в одиночестве, чем офисные работники. Они проводят меньше времени с другими людьми и реже встречаются с ними лично.

Самыми изолированными оказались люди, которые живут одни. Им чаще требуются антидепрессанты и психиатрическая помощь. При этом доля общих медицинских осмотров у таких сотрудников снизилась.

Выводы почти не изменились после учета влияния искусственного интеллекта на условия труда и анализа изменений уровня стресса у одних и тех же людей. У сотрудников, которые недавно перестали работать удаленно, похожего ухудшения психического здоровья не зафиксировали.

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