Правила меняются: кто сможет пользоваться каршерингом в Москве с 1 сентября и зачем нужен Mos ID

Кто сможет пользоваться каршерингом в Москве с 1 сентября и зачем нужен Mos ID

В материале РИАМО читайте о том, как использовать Mos ID для каршеринга и для каких еще сервисов он нужен.

Зачем нужен Mos ID в каршеринге

Фото - © Фотобанк Лори

С 1 сентября пользователи каршеринга будут проходить обязательную верификацию на mos.ru. Это сделано для того, чтобы выявлять нарушителей, быстро устанавливать личность водителя в случае ДТП и так же быстро ограничивать нерадивым водителям доступ к сервису.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в Москве водители совершают свыше 150 тысяч поездок в день с помощью сервиса краткосрочной аренды, что делает столицу России мировым лидером по числу автомобилей в каршеринге.

По статистике операторов, большинство пользователей каршеринга соблюдают правила дорожного движения. Введение верификации позволит заблокировать доступ к сервисам тем водителям, которые регулярно нарушают ПДД и становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий.

Как будет работать верификация через портал mos.ru

Фото - © Дмитрий Травников / Фотобанк Лори

Верификация будет не сложной — водителю достаточно иметь аккаунт на mos.ru. Зарегистрироваться там можно онлайн. Водительские права для этого не понадобятся — их проверяют уже сами сервисы каршеринга, которые не допускают водителей без прав до управления автомобилем.

Зарегистрироваться на портале и пройти верификацию можно уже сейчас. Если этого не сделать, доступ к каршерингу и другим сервисам будет закрыт. До этого момента пользователи смогут брать авто в аренду без подтверждения личности, но при этом будут получать уведомления о необходимости верификации.

Как пройти верификацию в Москве, чтобы пользоваться каршерингом

Фото - © РИА Новости, Алексей Майшев

Для верификации понадобится полная учетная запись на mos.ru.

Зарегистрироваться можно с номером телефона российского оператора — так пользователь получает упрощенный аккаунт на портале. Для полной учетной записи нужно подтвердить свою личность. Сделать это можно двумя способами:

Лично предъявить паспорт и СНИЛС в любом центре госуслуг «Мои документы». Указать в аккаунте СНИЛС и привязать учетную запись «Госуслуг» или одного из банков — T-ID, «Сбер-ID», «ВТБ-ID» или «Альфа-ID».

Если у вас уже есть упрощенная учетная запись, привязать подтвержденную учетную запись «Госуслуг» либо одного из вышеперечисленных банков можно в разделе «Профиль» — «Связанные сервисы» — «Привязанные учетные записи».

Для каких еще сервисов нужна регистрация на mos.ru

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

В Москве горожане с полной учетной записью на mos.ru сейчас могут беспрепятственно пользоваться приложениями сервиса аренды электросамокатов, а также имеют доступ более чем к 450 услугам и сервисам — от записи к врачу и оплаты счетов до оформления субсидий и покупки билетов на мероприятия в учреждениях культуры.

Введенная верификация для аренды самокатов позволила заблокировать к ним доступ несовершеннолетних. В настоящий момент верификация пользователей через Mos ID также работает для курьеров.

«Она показала высокую эффективность — аварийность с начала этого сезона снизилась на 60%», — сообщил Сергей Собянин.

Таким образом, верификация вводится для повышения уровня безопасности на дорогах.