Пожар в Абрау-Дюрсо: причина ЧП и опасность для виноградников, экологии и туристов

Что известно о борьбе с огнем в районе известного поселка, где производят шампанское, читайте в материале РИАМО.

Днем 14 июля в сельском округе Абрау-Дюрсо (входит в городской округ Новороссийск) вспыхнул сильный пожар. Борьба с огненной стихией продолжается вторые сутки.

Что известно о лесном пожаре в Абрау-Дюрсо

Одним из первых о пожаре в Краснодарском крае сообщил в своем официальном телеграм-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко. 14 июля в 12:42 он написал: «В Сухой щели [природный заповедник на берегу Черного моря вблизи хутора Дюрсо - прим. РИАМО] произошло возгорание лесного массива. В ликвидации задействованы все оперативные службы. Из близлежащих баз отдыха люди эвакуированы в безопасное место».

Вскоре появилась и официальная информация от ГУ МЧС по Краснодарскому краю, согласно которой первое сообщение о пожаре в районе хутора Дюрсо поступило в 11:29.

Ближе к вечеру глава Новороссийска объявил о введении на территории городского округа чрезвычайного положения в связи с пожарами. Также Андрей Кравченко сообщил, что площадь возгорания в лесном массиве Сухой щели достигла 22 гектаров.

По поручению губернатора Краснодарского края на месте тушения пожара был развернут оперативный штаб. При этом около 19 часов вечера площадь пожара составила уже 51 гектар.

Кроме того, огонь перекинулся на расположенные в этом районе базы отдыха «Моряк», «Романтик» и «Фрегат», людей из которых эвакуировали заблаговременно.

Ближе к полуночи площадь пожара составила уже 62 гектара.

Тушение возгорания с применением авиации продолжалось и утром 15 июля. В Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края сообщили, что по состоянию на 8 утра распространение огня удалось остановить.

Кто пострадал в ходе пожара в Краснодарском крае

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Еще 14 июля стало известно, что ожоги двух предплечий получил охранник одной из баз отдыха в районе пожара, однако от госпитализации мужчина отказался.

На следующий день в оперштабе сообщили, что всего за медицинской помощью в результате пожара обратились двое человек. От госпитализации оба отказались.

Также было уточнено, что на базе отдыха «Романтик» огонь повредил 60 построек, а на базе отдыха «Голубая волна» – еще восемь построек и пять машин. На территории других без отдыха возгораний не было.

В пресс-службе МЧС России отметили, что всего из-за пожара были эвакуированы 176 человек, включая 48 детей. При этом Андрей Кравченко говорил о более 500 эвакуированных с баз отдыха в районе возгорания.

Производителя вин «Абрау-Дюрсо» стихия не затронула. Об этом еще 14 июля сообщили в пресс-службе компании.

Причина лесного пожара в Абрау-Дюрсо

Ближе к полуночи 15 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале сообщила, что следственным отделом полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уничтожение/повреждение лесных насаждений».

«Сотрудниками МВД проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего», – добавила представитель ведомства.

Опасен ли пожар под Новороссийском для экологии

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В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщили о результатах проверки атмосферного воздуха в ближайшей к месту пожара зоне жилой застройки под Новороссийском.

«Измеряются максимальные разовые и среднесуточные показатели концентрации загрязняющих веществ. На утро 15 июля превышения гигиенических нормативов не отмечены», – заявили в ведомстве.

При этом депутат Госдумы от Краснодарского края, зампредседателя комитета по экономической политике Сергей Алтухов рассказал, что в результате пожара на территории Абраусского заказника под Новороссийском были повреждены десятки гектаров реликтового леса.